ستولتنبرغ: زيلينسكي طلب من مخبأه إنشاء منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا
ستولتنبرغ: زيلينسكي طلب من مخبأه إنشاء منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا
كشف الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أنه في فبراير/شباط 2022، اتصل فلاديمير زيلينسكي من مخبأ في كييف لطلب فرض منطقة حظر جوي فوق... 09.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال ستولتنبرغ: "اتصل بي ( زيلينسكي) من مخبأ في كييف، ليس بعيدًا عن المكان الذي كانت تتمركز فيه الدبابات الروسية. وقال: "أقبل أنك لن ترسل قوات برية لحلف شمال الأطلسي، على الرغم من أنني لا أتفق معك. ولكن من فضلك أغلق المجال الجوي".وأشار ستولتنبرغ إلى أنه اضطر إلى رفض طلب زيلينسكي.وتابع في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية: "أتفهم سبب طلبك هذا. لكن هذا لن يحدث، لأنه إذا كان الناتو سيغلق المجال الجوي الأوكراني، فإن أول ما علينا فعله هو تعطيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية في بيلاروسيا وروسيا، لأننا لا نستطيع التحليق فوق المجال الجوي الأوكراني عندما تكون صواريخ الدفاع الجوي الروسية موجهة ضد طائرات الناتو. وإذا كانت طائرة أو مروحية روسية في الجو، فسيتعين علينا إسقاطها، وسنجد أنفسنا حينها في حالة حرب حقيقية بين الناتو وروسيا. ونحن لا ننوي فعل ذلك"، على حد قوله.ووفقا له، فإن النهج الحالي لحلف شمال الأطلسي تجاه الصراع "صحيح، حيث لا يرسل التحالف قوات إلى أوكرانيا"، وفق قوله.وأشار الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، وزير المالية النرويجي الحالي، ينس ستولتنبرغ، إلى أنه كان يشعر بالقلق من تفكك حلف شمال الأطلسي خلال فترة توليه منصب الأمين العام، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الحلف.في يوليو/تموز 2024، صرّح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية السابق، فيدانت باتيل، بأن الولايات المتحدة غير مستعدة لمناقشة إمكانية إنشاء منطقة حظر جوي فوق جزء من أوكرانيا ردًا على دعوات كييف إلى ذلك.مستشار سابق لترامب: الخطاب النووي في سياق الأزمة الأوكرانية شديد الخطورروسيا: منفتحون على التسوية في أوكرانيا وتطوير مسار إسطنبول للمفاوضات
كشف الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أنه في فبراير/شباط 2022، اتصل فلاديمير زيلينسكي من مخبأ في كييف لطلب فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، لكن طلبه قوبل بالرفض.
وقال ستولتنبرغ: "اتصل بي ( زيلينسكي) من مخبأ في كييف، ليس بعيدًا عن المكان الذي كانت تتمركز فيه الدبابات الروسية. وقال: "أقبل أنك لن ترسل قوات برية لحلف شمال الأطلسي، على الرغم من أنني لا أتفق معك. ولكن من فضلك أغلق المجال الجوي".
وبحسب قوله، حاول زيلينسكي الاستعانة بتجربة إغلاق المجال الجوي فوق البوسنة والهرسك من قبل قوات حلف شمال الأطلسي خلال الصراع في يوغوسلافيا.
وأشار ستولتنبرغ إلى أنه اضطر إلى رفض طلب زيلينسكي.
وتابع في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية: "أتفهم سبب طلبك هذا. لكن هذا لن يحدث، لأنه إذا كان الناتو سيغلق المجال الجوي الأوكراني، فإن أول ما علينا فعله هو تعطيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية في بيلاروسيا وروسيا، لأننا لا نستطيع التحليق فوق المجال الجوي الأوكراني عندما تكون صواريخ الدفاع الجوي الروسية موجهة ضد طائرات الناتو. وإذا كانت طائرة أو مروحية روسية في الجو، فسيتعين علينا إسقاطها، وسنجد أنفسنا حينها في حالة حرب حقيقية بين الناتو وروسيا. ونحن لا ننوي فعل ذلك"، على حد قوله.
واستشهد ستولتنبرغ بموقف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قائلا: "كما قال بايدن، الذي كان رئيسا للولايات المتحدة في ذلك الوقت، لن نخاطر بحدوث حرب عالمية ثالثة من أجل أوكرانيا".
ووفقا له، فإن النهج الحالي لحلف شمال الأطلسي تجاه الصراع "صحيح، حيث لا يرسل التحالف قوات إلى أوكرانيا"، وفق قوله.
وأشار الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، وزير المالية النرويجي الحالي، ينس ستولتنبرغ، إلى أنه كان يشعر بالقلق من تفكك حلف شمال الأطلسي خلال فترة توليه منصب الأمين العام، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الحلف.
في سبتمبر/أيلول، وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، فكرة فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا بأنها استفزازية، وصرح بأن تطبيقها يعني حربًا بين الناتو وروسيا.
في يوليو/تموز 2024، صرّح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية السابق، فيدانت باتيل، بأن الولايات المتحدة غير مستعدة لمناقشة إمكانية إنشاء منطقة حظر جوي فوق جزء من أوكرانيا ردًا على دعوات كييف إلى ذلك.