https://sarabic.ae/20251109/مهرجان-زمن-الأبطال-يختتم-فعالياته-في-بيروت-الوثائقي-شاهد-على-الحقيقة-والبطولة-1106897037.html

مهرجان "زمن الأبطال" يختتم فعالياته في بيروت.. "الوثائقي" شاهد على الحقيقة والبطولة

مهرجان "زمن الأبطال" يختتم فعالياته في بيروت.. "الوثائقي" شاهد على الحقيقة والبطولة

سبوتنيك عربي

اختتم مهرجان"أر تي ديكومينت" (RT.Doc) للأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" فعالياته في بيروت، بعد يومين حافلين في 7 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2025. 09.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-09T06:50+0000

2025-11-09T06:50+0000

2025-11-09T06:50+0000

لبنان

روسيا

العالم العربي

الأخبار

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106894186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b1c83742d213475af5b336a01bda25a.jpg

جمع المهرجان خلالهما نخبة من المخرجين والوثائقيين من روسيا ولبنان، إلى جانب شخصيات إعلامية وثقافية وفاعلين اجتماعيين، وسط حضور لافت من الشباب المهتمين بعالم السينما الوثائقية.شهد المهرجان عرض خمسة أفلام وثائقية تخللتها نقاشات ولقاءات مع المخرجين، تمحورت حول دور الفيلم الوثائقي في صون الحقيقة وتعزيز القيم الإنسانية، فضلًا عن ورش عمل متخصصة قدّمها صحفيون وموثّقون يعملون في مناطق النزاعات المسلحة.في هذا الإطار، عبرت يكاتيرينا ياكوفليفا، مديرة المهرجان، في حديثها إلى "سبوتنيك"، عن إعجابها الكبير بالجمهور اللبناني، قائلة: "كان الجمهور مذهلا بكل معنى الكلمة، فقد شعرت أننا قريبون جدًا من اللبنانيين، وكأن بين بلدينا مصير متشابه. تفاعل الحاضرون بصدق مع كل مشهد، يصفقون ويضحكون ويتأثرون في اللحظات المؤلمة، ما جعلني أؤمن أن السينما هنا تلامس القلوب فعلا، لا أنها مجرد حضور رسمي".وأضافت ياكوفليفا: "أُعجبت كثيرا بحماس الشباب اللبناني خلال ورشات العمل التي سبقت العروض، لم أر هذا الكم من الأسئلة في أي بلد آخر، كانوا متشوقين لمعرفة تفاصيل مهنة المراسل الحربي، وهذا يدل على قرب تجربتهم من واقع الحرب، كما لمست روح الصداقة الحقيقية في أجواء المهرجان، حيث استُقبلنا بحفاوة كبيرة، وغنّينا معا أغنيات لبنانية وروسية، ورقصنا كأننا عائلة واحدة".وتابعت موضحة: "من المثير أن العروض الحية وجها لوجه استعادت حضورها أخيرا، رغم انتشار الفعاليات عبر الإنترنت. فالتواصل الإنساني المباشر يصنع الفرق ينتقل الخبر من شخص لآخر، ويولد اهتمام جديد، حتى من أولئك الذين لم يكونوا مهتمين من قبل".وأشارت ياكوفليفا إلى أن مهرجانات مماثلة تُقام في بلدان أوروبية، قائلة: "نرى الأمر بوضوح في إيطاليا، حيث نعمل بصورة قانونية تماما رغم القرارات الأوروبية، إذ لم يُصدّق بعد على أي حظر وطني ضد عروض RT ورغم محاولات المنع، نحن مستمرون".من بين الأفلام التي عُرضت، برز فيلم "البحث عن رسول" من تأليف مديرة قسم البرامج في "آر تي عربي" أنيسة مراد، الذي يغوص في الجذور الشرقية لشاعر القوقاز رسول حمزاتوف، باحثًا عن سر العلاقة التي جمعته بالشرق العربي، ومُستكشفا البعد الإنساني والفلسفي في مسيرته الأدبية والسياسية.وفي تصريحها لـ"سبوتنيك"، عبّرت مراد عن سعادتها بانطلاق المهرجان من بيروت، قائلة: "يسعدني أن الدورة الأولى لمهرجان زمن الأبطال تقام في بيروت. هذه الأفلام تؤكد أن البطولة لا تعرف حدودا، فهي ليست حكرا على ساحات القتال بل تمتد إلى كل مجالات الحياة. المهرجان منصة للتبادل الثقافي وعرض التجارب المختلفة، لا منافسة فيها، بل مشاركة في صنع الوعي والذاكرة".ويُعدّ فيلم "شاب من حارتنا" من أبرز العروض التي مزجت بين الصحافة والإنسان، إذ يتناول تجربة الصحفي العسكري روستيسلاف جورافليوف الذي قُتل قبل عامين بقصف أوكراني في زابوروجيه، من خلال مشاهد وثّقها بنفسه أو زملاؤه، عاكسة يوميات المراسل في قلب الخطر.وفي هذا السياق، أوضح ميخائيل علاء الدين، مدير وكالة "ريا نوفوستي" في بيروت، أن الفيلم شكّل رسالة وفاء لكل الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في سبيل نقل الحقيقة، قائلا: "بدأ المشروع كتقدير لعائلة روستيسلاف، لكنه تحول إلى رسالة أوسع عن معنى الحياة في زمن الحرب. لقد فقدنا مئات المراسلين حول العالم، في أوكرانيا وغزة ولبنان، وكل واحد منهم يمثل شهادة على الشجاعة والمصداقية".كما تضمن المهرجان جلسات حوارية تناولت مواضيع عدة، من أبرزها "العملية العسكرية الخاصة" و"اختراق الحصار الإعلامي"، بمشاركة صحفيين ومخرجين وخبراء، بينهم الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية عمر معربوني، الذي قال لـ"سبوتنيك": "هذا اليوم هو ثمرة جهد كبير بذلته وسائل الإعلام الروسية، التي واجهت حملة حجب غير مسبوقة منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة. ومع ذلك، استطاعت أن تكسر الحصار وأن تقدم روايتها الدقيقة للعالم. ومن اللافت أن الإعلام الروسي أتاح مساحة للنقاش والمناظرة مع جميع الأطراف، ما جعل الجمهور هو الحكم الحقيقي".وختم معربوني بالقول: "ما نعيشه اليوم من تضليل إعلامي حول القضايا الكبرى، يشبه إلى حد بعيد مظلومية دونيتسك ولوغانسك، وهو ما يعكس تشابها عميقا مع قضايانا العربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين".

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

لبنان, روسيا, العالم العربي, الأخبار, حصري