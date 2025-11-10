https://sarabic.ae/20251110/محكمة-الاستئناف-في-باريس-توافق-على-الإفراج-عن-ساركوزي-مع-وضعه-تحت-الرقابة-القضائية-1106938505.html
محكمة الاستئناف في باريس توافق على الإفراج عن ساركوزي مع وضعه تحت الرقابة القضائية
محكمة الاستئناف في باريس توافق على الإفراج عن ساركوزي مع وضعه تحت الرقابة القضائية
سبوتنيك عربي
صادق القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين، على طلب مكتب الادعاء في محكمة استئناف باريس، بالإفراج عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، مع وضعه تحت الرقابة القضائية. 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T14:07+0000
2025-11-10T14:07+0000
2025-11-10T14:07+0000
أخبار فرنسا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101449/30/1014493012_0:424:4075:2716_1920x0_80_0_0_c163109958555223d7291f324d380bc4.jpg
وكشفت قناة "بي أف أم" المحلية، أن "محكمة الاستئناف في باريس وافقت على الإفراج عن نيكولا ساركوزي، المسجون في سجن لا سانتيه، منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وسيوضع الرئيس الأسبق تحت المراقبة القضائية".وأردفت بأن "المحكمة منعت أيضا الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، من التواصل مع وزير العدل الحالي جيرالد دارمنان".وفي وقت سابق من اليوم، طلب مكتب الادعاء في محكمة استئناف باريس الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من السجن وأن يُوضع تحت الرقابة القضائية، مع حظر الاتصال بالمتهمين والشهود في قضية تمويل حملته الانتخابية من قبل ليبيا".وكان القضاء الفرنسي قد وجه في عام 2018، اتهامات إلى ساركوزي للاشتباه في تمويل ليبيا لحملته الرئاسية عام 2007، وذلك بعد زيارة قام بها الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي، إلى باريس عام 2006.وأشارت التحقيقات إلى أن الوسيط في تلك المفاوضات كان يدعى زياد تقي الدين، والذي كشفت تحقيقات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أنه نقل 5 ملايين دولار نقدا من طرابلس إلى باريس في نهاية عام 2006، وأوائل عام 2007، وسلمها إلى وزير الداخلية الفرنسي الأسبق كلود غيان، ونيكولا ساركوزي.وشغل ساركوزي منصب رئيس فرنسا من عام 2007 إلى 2012.سلطات باريس تتحرك بعد قيام سجناء بتهديد ساركوزي داخل سجنه... فيديو
https://sarabic.ae/20251022/نزلاء-سجن-سانتيه-الفرنسي-يستقبلون-ساركوزي-بالإهانات-ويطالبونه-بإرجاع-المليارات-فيديو-1106292731.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101449/30/1014493012_301:0:3924:2717_1920x0_80_0_0_0faed2ae95de5f4a62356e1c638cfd39.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي
محكمة الاستئناف في باريس توافق على الإفراج عن ساركوزي مع وضعه تحت الرقابة القضائية
صادق القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين، على طلب مكتب الادعاء في محكمة استئناف باريس، بالإفراج عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، مع وضعه تحت الرقابة القضائية.
وكشفت قناة "بي أف أم" المحلية، أن "محكمة الاستئناف في باريس وافقت على الإفراج عن نيكولا ساركوزي، المسجون في سجن لا سانتيه، منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وسيوضع الرئيس الأسبق تحت المراقبة القضائية".
وأردفت بأن "المحكمة منعت أيضا الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، من التواصل مع وزير العدل الحالي جيرالد دارمنان".
وفي وقت سابق من اليوم، طلب مكتب الادعاء في محكمة استئناف باريس الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من السجن وأن يُوضع تحت الرقابة القضائية، مع حظر الاتصال بالمتهمين والشهود في قضية تمويل حملته الانتخابية من قبل ليبيا".
وفي أكتوبر الماضي، تم نقل ساركوزي إلى سجن "لا سانتيه" في باريس، لتنفيذ حكم قضائي صدر بحقه في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث حكمت محكمة باريس على الرئيس الأسبق البالغ من العمر 70 عامًا بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما يتعلق بتمويل ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007.
وكان القضاء الفرنسي قد وجه في عام 2018، اتهامات إلى ساركوزي للاشتباه في تمويل ليبيا لحملته الرئاسية عام 2007، وذلك بعد زيارة قام بها الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي، إلى باريس عام 2006.
وأشارت التحقيقات إلى أن الوسيط في تلك المفاوضات كان يدعى زياد تقي الدين، والذي كشفت تحقيقات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أنه نقل 5 ملايين دولار نقدا من طرابلس إلى باريس في نهاية عام 2006، وأوائل عام 2007، وسلمها إلى وزير الداخلية الفرنسي الأسبق كلود غيان، ونيكولا ساركوزي.
وشغل ساركوزي منصب رئيس فرنسا من عام 2007 إلى 2012.