محكمة الاستئناف في باريس توافق على الإفراج عن ساركوزي مع وضعه تحت الرقابة القضائية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
محكمة الاستئناف في باريس توافق على الإفراج عن ساركوزي مع وضعه تحت الرقابة القضائية
صادق القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين، على طلب مكتب الادعاء في محكمة استئناف باريس، بالإفراج عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، مع وضعه تحت الرقابة القضائية.
وكشفت قناة "بي أف أم" المحلية، أن "محكمة الاستئناف في باريس وافقت على الإفراج عن نيكولا ساركوزي، المسجون في سجن لا سانتيه، منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وسيوضع الرئيس الأسبق تحت المراقبة القضائية".وأردفت بأن "المحكمة منعت أيضا الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، من التواصل مع وزير العدل الحالي جيرالد دارمنان".وفي وقت سابق من اليوم، طلب مكتب الادعاء في محكمة استئناف باريس الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من السجن وأن يُوضع تحت الرقابة القضائية، مع حظر الاتصال بالمتهمين والشهود في قضية تمويل حملته الانتخابية من قبل ليبيا".وكان القضاء الفرنسي قد وجه في عام 2018، اتهامات إلى ساركوزي للاشتباه في تمويل ليبيا لحملته الرئاسية عام 2007، وذلك بعد زيارة قام بها الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي، إلى باريس عام 2006.وأشارت التحقيقات إلى أن الوسيط في تلك المفاوضات كان يدعى زياد تقي الدين، والذي كشفت تحقيقات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أنه نقل 5 ملايين دولار نقدا من طرابلس إلى باريس في نهاية عام 2006، وأوائل عام 2007، وسلمها إلى وزير الداخلية الفرنسي الأسبق كلود غيان، ونيكولا ساركوزي.وشغل ساركوزي منصب رئيس فرنسا من عام 2007 إلى 2012.سلطات باريس تتحرك بعد قيام سجناء بتهديد ساركوزي داخل سجنه... فيديو
صادق القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين، على طلب مكتب الادعاء في محكمة استئناف باريس، بالإفراج عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، مع وضعه تحت الرقابة القضائية.
وكشفت قناة "بي أف أم" المحلية، أن "محكمة الاستئناف في باريس وافقت على الإفراج عن نيكولا ساركوزي، المسجون في سجن لا سانتيه، منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وسيوضع الرئيس الأسبق تحت المراقبة القضائية".
وأردفت بأن "المحكمة منعت أيضا الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، من التواصل مع وزير العدل الحالي جيرالد دارمنان".
وفي وقت سابق من اليوم، طلب مكتب الادعاء في محكمة استئناف باريس الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من السجن وأن يُوضع تحت الرقابة القضائية، مع حظر الاتصال بالمتهمين والشهود في قضية تمويل حملته الانتخابية من قبل ليبيا".
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
نزلاء سجن "سانتيه" الفرنسي يستقبلون ساركوزي بالإهانات ويطالبونه بإرجاع المليارات... فيديو
22 أكتوبر, 19:00 GMT

وفي أكتوبر الماضي، تم نقل ساركوزي إلى سجن "لا سانتيه" في باريس، لتنفيذ حكم قضائي صدر بحقه في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث حكمت محكمة باريس على الرئيس الأسبق البالغ من العمر 70 عامًا بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما يتعلق بتمويل ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007.

وكان القضاء الفرنسي قد وجه في عام 2018، اتهامات إلى ساركوزي للاشتباه في تمويل ليبيا لحملته الرئاسية عام 2007، وذلك بعد زيارة قام بها الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي، إلى باريس عام 2006.
وأشارت التحقيقات إلى أن الوسيط في تلك المفاوضات كان يدعى زياد تقي الدين، والذي كشفت تحقيقات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أنه نقل 5 ملايين دولار نقدا من طرابلس إلى باريس في نهاية عام 2006، وأوائل عام 2007، وسلمها إلى وزير الداخلية الفرنسي الأسبق كلود غيان، ونيكولا ساركوزي.
وشغل ساركوزي منصب رئيس فرنسا من عام 2007 إلى 2012.
سلطات باريس تتحرك بعد قيام سجناء بتهديد ساركوزي داخل سجنه... فيديو
