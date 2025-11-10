https://sarabic.ae/20251110/محكمة-الاستئناف-في-باريس-توافق-على-الإفراج-عن-ساركوزي-مع-وضعه-تحت-الرقابة-القضائية-1106938505.html

محكمة الاستئناف في باريس توافق على الإفراج عن ساركوزي مع وضعه تحت الرقابة القضائية

صادق القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين، على طلب مكتب الادعاء في محكمة استئناف باريس، بالإفراج عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، مع وضعه تحت الرقابة القضائية.

وكشفت قناة "بي أف أم" المحلية، أن "محكمة الاستئناف في باريس وافقت على الإفراج عن نيكولا ساركوزي، المسجون في سجن لا سانتيه، منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وسيوضع الرئيس الأسبق تحت المراقبة القضائية".وأردفت بأن "المحكمة منعت أيضا الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، من التواصل مع وزير العدل الحالي جيرالد دارمنان".وفي وقت سابق من اليوم، طلب مكتب الادعاء في محكمة استئناف باريس الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من السجن وأن يُوضع تحت الرقابة القضائية، مع حظر الاتصال بالمتهمين والشهود في قضية تمويل حملته الانتخابية من قبل ليبيا".وكان القضاء الفرنسي قد وجه في عام 2018، اتهامات إلى ساركوزي للاشتباه في تمويل ليبيا لحملته الرئاسية عام 2007، وذلك بعد زيارة قام بها الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي، إلى باريس عام 2006.وأشارت التحقيقات إلى أن الوسيط في تلك المفاوضات كان يدعى زياد تقي الدين، والذي كشفت تحقيقات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أنه نقل 5 ملايين دولار نقدا من طرابلس إلى باريس في نهاية عام 2006، وأوائل عام 2007، وسلمها إلى وزير الداخلية الفرنسي الأسبق كلود غيان، ونيكولا ساركوزي.وشغل ساركوزي منصب رئيس فرنسا من عام 2007 إلى 2012.سلطات باريس تتحرك بعد قيام سجناء بتهديد ساركوزي داخل سجنه... فيديو

