قيادي بمنظمة التحرير لـ "سبوتنيك": ياسر عرفات رمز الوطنية الفلسطينية الحديثة والسلطة تتابع مسيرته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251111/قيادي-بمنظمة-التحرير-لـ-سبوتنيك-ياسر-عرفات-رمز-الوطنية-الفلسطينية-الحديثة-والسلطة-تتابع-مسيرته-1106981864.html
قيادي بمنظمة التحرير لـ "سبوتنيك": ياسر عرفات رمز الوطنية الفلسطينية الحديثة والسلطة تتابع مسيرته
قيادي بمنظمة التحرير لـ "سبوتنيك": ياسر عرفات رمز الوطنية الفلسطينية الحديثة والسلطة تتابع مسيرته
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الذكرى الحادية والعشرين لغياب الرئيس القائد الرمز ياسر عرفات تمر هذا العام في ظل... 11.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-11T15:53+0000
2025-11-11T15:53+0000
ياسر عرفات
أخبار فلسطين اليوم
منظمة التحرير الفلسطينية
إسرائيل
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/01/1048539943_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bb4d96142f16be298f2fbe742f43e971.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الشعب الفلسطيني يحق له الفخر والاعتزاز بالرئيس عرفات، كونه المؤسس الحقيقي للوطنية الفلسطينية الحديثة، الذي أطلق وقاد الثورة الفلسطينية المعاصرة عام 1965، وقاد منظمة التحرير الفلسطينية، وأسس السلطة الوطنية الفلسطينية كأول كيان سياسي فلسطيني على أرض فلسطين.وأكد أن مسيرة وحياة الرئيس عرفات كانت مليئة بالتضحيات والمنعطفات السياسية الصعبة والحادة، والتي استطاع خلالها أن يقود الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية رغم التحديات الجسام، حيث لا يزال يمثل رمزاً لكل الفلسطينيين، وخلال مسيرته السياسية كان القاسم المشترك الأعظم لكل المكونات السياسية والمجتمعية الفلسطينية.ولفت مجدلاني إلى أن عرفات لم يكن موضع خلاف في أي يوم من الأيام، حتى وإن بدا هناك اختلاف معه حول بعض الجوانب أو السياسات أحياناً، معتبرا أن عرفات ترك إرثاً مهماً وأساساً راسخاً لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وأوضح أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يواصلان الجهد السياسي والدبلوماسي في مختلف المجالات القانونية لتجسيد الدولة الفلسطينية، تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، رغم الظروف والمعطيات الصعبة التي ألمت بالشعب الفلسطيني حيث حصدت المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، والتي وصلت إلى 136 دولة.وشدد على أن الشعب الفلسطيني أمام مفترق طرق صعب وتاريخي في ضوء نتائج حرب الإبادة في قطاع غزة، واستمرار حملات التطهير العرقي وضم الأراضي الفلسطينية في الضفة وتقويض السلطة الوطنية، مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية، بسياساتها الواقعية والعقلانية، تقود جهداً دولياً للحفاظ على وحدة الأرض والشعب والنظام السياسي الفلسطيني، وتواصل سعيها للتوصل إلى صيغة سياسية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.ويحيي الفلسطينيون اليوم، الذكرى 21 لرحيل الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تأتي ذكرى استشهاد "أبو عمار" في ظل حرب ابادة وتطهير عرقي يستهدف الوجود الفلسطيني، حيث يتسم المشهد اليومي بالواقع الدموي، إذ لا تكاد تتوقف آلة العدوان الإسرائيلية عن عمليات القتل والاقتحام والتدمير والقتل والتهجير والاعتقالات المصحوبة بالتنكيل، بشكل شبه يومي للمدن والقرى الفلسطينية، ولا يزال دم أبناء شعبنا في قطاع غزة ينزف، مخلّفا حتى اللحظة 69,176 شهيدا و170,690 مصابا، عدا عن الأوضاع الكارثية التي يمرون بها.
https://sarabic.ae/20241111/في-ذكرى-رحيل-عرفات-قيادات-فلسطينية-نجدد-العهد-على-استمرار-النضال-1094656579.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/01/1048539943_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d64b0b350531d73645d836027f0ad895.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ياسر عرفات, أخبار فلسطين اليوم, منظمة التحرير الفلسطينية, إسرائيل, حصري
ياسر عرفات, أخبار فلسطين اليوم, منظمة التحرير الفلسطينية, إسرائيل, حصري

قيادي بمنظمة التحرير لـ "سبوتنيك": ياسر عرفات رمز الوطنية الفلسطينية الحديثة والسلطة تتابع مسيرته

15:53 GMT 11.11.2025
© AP Photo / Majdi Mohammedصورة أرشفية - أنصار حركة "فتح"، يحملون أعلام حركة "فتح" و صور القائد الراحل ياسر عرفات، رام الله، الضفة الغربية ، فلسطين 11 نوفمبر 2020
صورة أرشفية - أنصار حركة فتح، يحملون أعلام حركة فتح و صور القائد الراحل ياسر عرفات، رام الله، الضفة الغربية ، فلسطين 11 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبر
حصري
أكد الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الذكرى الحادية والعشرين لغياب الرئيس القائد الرمز ياسر عرفات تمر هذا العام في ظل ظروف صعبة، وهي مناسبة تستدعي استحضار إرثه النضالي والتاريخي الكبير الذي قدمه للشعب الفلسطيني.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الشعب الفلسطيني يحق له الفخر والاعتزاز بالرئيس عرفات، كونه المؤسس الحقيقي للوطنية الفلسطينية الحديثة، الذي أطلق وقاد الثورة الفلسطينية المعاصرة عام 1965، وقاد منظمة التحرير الفلسطينية، وأسس السلطة الوطنية الفلسطينية كأول كيان سياسي فلسطيني على أرض فلسطين.
وأكد أن مسيرة وحياة الرئيس عرفات كانت مليئة بالتضحيات والمنعطفات السياسية الصعبة والحادة، والتي استطاع خلالها أن يقود الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية رغم التحديات الجسام، حيث لا يزال يمثل رمزاً لكل الفلسطينيين، وخلال مسيرته السياسية كان القاسم المشترك الأعظم لكل المكونات السياسية والمجتمعية الفلسطينية.
ولفت مجدلاني إلى أن عرفات لم يكن موضع خلاف في أي يوم من الأيام، حتى وإن بدا هناك اختلاف معه حول بعض الجوانب أو السياسات أحياناً، معتبرا أن عرفات ترك إرثاً مهماً وأساساً راسخاً لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
خطاب القائد الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد تلبيته للدعوة التي وجهتها هيئة الأمم المتحدة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بعد تقرير إدراج قضية فلسطين على جدول أعمال الجمعية، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 1974 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
في ذكرى رحيل عرفات.. قيادات فلسطينية: نجدد العهد على استمرار النضال
11 نوفمبر 2024, 13:00 GMT
وأوضح أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يواصلان الجهد السياسي والدبلوماسي في مختلف المجالات القانونية لتجسيد الدولة الفلسطينية، تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، رغم الظروف والمعطيات الصعبة التي ألمت بالشعب الفلسطيني حيث حصدت المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، والتي وصلت إلى 136 دولة.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني أمام مفترق طرق صعب وتاريخي في ضوء نتائج حرب الإبادة في قطاع غزة، واستمرار حملات التطهير العرقي وضم الأراضي الفلسطينية في الضفة وتقويض السلطة الوطنية، مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية، بسياساتها الواقعية والعقلانية، تقود جهداً دولياً للحفاظ على وحدة الأرض والشعب والنظام السياسي الفلسطيني، وتواصل سعيها للتوصل إلى صيغة سياسية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.
ويحيي الفلسطينيون اليوم، الذكرى 21 لرحيل الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تأتي ذكرى استشهاد "أبو عمار" في ظل حرب ابادة وتطهير عرقي يستهدف الوجود الفلسطيني، حيث يتسم المشهد اليومي بالواقع الدموي، إذ لا تكاد تتوقف آلة العدوان الإسرائيلية عن عمليات القتل والاقتحام والتدمير والقتل والتهجير والاعتقالات المصحوبة بالتنكيل، بشكل شبه يومي للمدن والقرى الفلسطينية، ولا يزال دم أبناء شعبنا في قطاع غزة ينزف، مخلّفا حتى اللحظة 69,176 شهيدا و170,690 مصابا، عدا عن الأوضاع الكارثية التي يمرون بها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала