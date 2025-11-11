https://sarabic.ae/20251111/قيادي-بمنظمة-التحرير-لـ-سبوتنيك-ياسر-عرفات-رمز-الوطنية-الفلسطينية-الحديثة-والسلطة-تتابع-مسيرته-1106981864.html

قيادي بمنظمة التحرير لـ "سبوتنيك": ياسر عرفات رمز الوطنية الفلسطينية الحديثة والسلطة تتابع مسيرته

قيادي بمنظمة التحرير لـ "سبوتنيك": ياسر عرفات رمز الوطنية الفلسطينية الحديثة والسلطة تتابع مسيرته

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الذكرى الحادية والعشرين لغياب الرئيس القائد الرمز ياسر عرفات تمر هذا العام في ظل... 11.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-11T15:53+0000

2025-11-11T15:53+0000

2025-11-11T15:53+0000

ياسر عرفات

أخبار فلسطين اليوم

منظمة التحرير الفلسطينية

إسرائيل

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/01/1048539943_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bb4d96142f16be298f2fbe742f43e971.jpg

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الشعب الفلسطيني يحق له الفخر والاعتزاز بالرئيس عرفات، كونه المؤسس الحقيقي للوطنية الفلسطينية الحديثة، الذي أطلق وقاد الثورة الفلسطينية المعاصرة عام 1965، وقاد منظمة التحرير الفلسطينية، وأسس السلطة الوطنية الفلسطينية كأول كيان سياسي فلسطيني على أرض فلسطين.وأكد أن مسيرة وحياة الرئيس عرفات كانت مليئة بالتضحيات والمنعطفات السياسية الصعبة والحادة، والتي استطاع خلالها أن يقود الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية رغم التحديات الجسام، حيث لا يزال يمثل رمزاً لكل الفلسطينيين، وخلال مسيرته السياسية كان القاسم المشترك الأعظم لكل المكونات السياسية والمجتمعية الفلسطينية.ولفت مجدلاني إلى أن عرفات لم يكن موضع خلاف في أي يوم من الأيام، حتى وإن بدا هناك اختلاف معه حول بعض الجوانب أو السياسات أحياناً، معتبرا أن عرفات ترك إرثاً مهماً وأساساً راسخاً لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وأوضح أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يواصلان الجهد السياسي والدبلوماسي في مختلف المجالات القانونية لتجسيد الدولة الفلسطينية، تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، رغم الظروف والمعطيات الصعبة التي ألمت بالشعب الفلسطيني حيث حصدت المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، والتي وصلت إلى 136 دولة.وشدد على أن الشعب الفلسطيني أمام مفترق طرق صعب وتاريخي في ضوء نتائج حرب الإبادة في قطاع غزة، واستمرار حملات التطهير العرقي وضم الأراضي الفلسطينية في الضفة وتقويض السلطة الوطنية، مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية، بسياساتها الواقعية والعقلانية، تقود جهداً دولياً للحفاظ على وحدة الأرض والشعب والنظام السياسي الفلسطيني، وتواصل سعيها للتوصل إلى صيغة سياسية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.ويحيي الفلسطينيون اليوم، الذكرى 21 لرحيل الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تأتي ذكرى استشهاد "أبو عمار" في ظل حرب ابادة وتطهير عرقي يستهدف الوجود الفلسطيني، حيث يتسم المشهد اليومي بالواقع الدموي، إذ لا تكاد تتوقف آلة العدوان الإسرائيلية عن عمليات القتل والاقتحام والتدمير والقتل والتهجير والاعتقالات المصحوبة بالتنكيل، بشكل شبه يومي للمدن والقرى الفلسطينية، ولا يزال دم أبناء شعبنا في قطاع غزة ينزف، مخلّفا حتى اللحظة 69,176 شهيدا و170,690 مصابا، عدا عن الأوضاع الكارثية التي يمرون بها.

https://sarabic.ae/20241111/في-ذكرى-رحيل-عرفات-قيادات-فلسطينية-نجدد-العهد-على-استمرار-النضال-1094656579.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ياسر عرفات, أخبار فلسطين اليوم, منظمة التحرير الفلسطينية, إسرائيل, حصري