افتتاح مميز للدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي... صور وفيديو

افتتاح مميز للدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي... صور وفيديو

انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحفل افتتاح مميز أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور نخبة...

شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الفنان الكبير حسين فهمي رئيس المهرجان، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومحمد طارق المدير الفني للمهرجان، والمخرج الكبير محمد عبد العزيز، وعدد من النجوم، منهم يسرا، لبلبة، محمود حميدة، خالد النبوي، أحمد السقا، خالد الصاوي. بدأ الحفل بعزف السلام الوطني المصري، وصعد على المسرح الفنان الكبير حسين فهمي الذي رحب بالحضور وقال في كلمته: "نحتفل اليوم بافتتاح الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أتشرف برئاسته، إن مصر، بلد الفن والثقافة والتاريخ، تعيد اليوم صياغة حاضرها بخطوات أبنائها وجهودهم المخلصة، تلك الجهود التي تمنحنا جميعا مشاعر صادقة بالفخر والسعادة والانتماء. إن مصر لم تنس يوما أن تدعم أشقاءها، ولم تتخل أبدا عن واجبها الإنساني، ويظهر ذلك اليوم في دعمها لإخوتنا في السودان ولبنان، وفي تمسكها التاريخي بالقضية الفلسطينية، حتى توجت جهودها باتفاقية شرم الشيخ لوقف العدوان على غزة". وأضاف قائلا: "مصر التي يشرفها أبناؤها في مختلف المحافل الدولية، وآخرهم الدكتور خالد العناني، الأمين العام لمنظمة اليونسكو، والدكتور مينا رزق، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الفاو، إلى جانب شباب منتخبنا الوطني الذين صعدوا إلى كأس العالم، والحفل المبهر لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أود بهذه المناسبة أن أوجه تحية خاصة لصاحب فكرته، الفنان الكبير فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق".ودعا بعدها فهمي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو لإعلان افتتاح الدورة السادسة والأربعين، الذي بدأ كلمته بالترحيب بالحاضرين من نجوم ومبدعي الفن السابع، قائلا: "يتجدد اللقاء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نحن اليوم في حضرة كاميرا السينما الساحرة، تلك الكاميرا التي تجعلنا ندخل عوالم كثيرة، وتمنحنا القدرة على أن نحيا ألف حياة. هي الساحرة التي تجمعنا وتوحدنا، توثق وتبدع مشاهد لا ينساها التاريخ". وأشار هنو بالقول: "في لحظة فارقة من عمر الزمان، كان العالم على موعد مع قصة صيغت أحداثها الواقعية باقتدار، حيث كان "توت عنخ آمون" هو البطل، وكان الطفل "حسين عبد الرسول" هو المحرك الرئيس للأحداث، والشرارة التي قادت إلى اكتشاف غير وجه التاريخ. ورأى "هوارد كارتر" عبر طاقة من نور ملامح الملك الذهبي، وما صنعته أنامل فنان مصري أبدع ونقش وخلد لحظة لم ترصد مشاعرها رغم توثيقها، لكن أحياها لاحقا فن السينما؛ ذلك الفن الذي أعاد إلى الخيال حياة، وللتاريخ حضورا لا يزول". وأضاف: "اليوم، وبعد مئة وثلاثة أعوام، يأتي المتحف المصري الكبير ليعيد لتلك اللحظة مجدها، وللخيال طاقته، وللحضارة المصرية صوتها. فيقف شاهدا على عبقرية الإنسان المصري، وعلى قدرته الفريدة في أن يجعل من الحجر روحا، ومن الصورة خلودا. صرح يعيد تعريف معنى الخلود، ويفتح أمام الفن والسينما أفقا جديدا للإلهام. وأثق أن هذا الصرح العظيم سيكون بطلا لعشرات القصص التي لم ترو بعد، قصص ستولد من بين أروقته، وتستمد من عبق تاريخه ضوءها، لتبقى شاهدة على عبقرية المصري عبر الزمان". وأشار إلى أن "هناك آلاف القصص الواقعية تستحق أن ترى وتروى، وملايين الحكايات الإنسانية تنبض من قلب المعاناة في غزة، ومن رحم الأمل في أفريقيا، ومن الشرق والغرب، حيث تتقاطع المآسي بالأحلام، وتولد من الوجع، والألم، والخوف، والسعادة، والأمل، حكايات تعيد للإنسان معناه، وللحياة صوتها. كلها تتجسد عبر عدسات السينما، ذلك الفن الذي عشنا معه وعاش معنا، فصار مرآة لروح الأمة وذاكرتها، وجسرا يصل بين شعوب الأرض بلغة واحدة، هي لغة الجمال والإنسانية". واختتم هنو كلمته، قائلا: "اليوم، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من قلب التاريخ والحضارة، ندعوكم أن تبحروا في عوالم السينما، أن تعيدوا اكتشاف الإنسان فينا، وأن تجعلوا من الفن وعدا جديدا بالسلام، والحياة، والجمال. فالفن الحقيقي لا يعرض على شاشة فحسب، بل يعرض في ضمير الإنسانية كلها". ووعد وزير الثقافة ضيوف المهرجان بنسخة استثنائية من مهرجان مصر السينمائي العريق والمتجدد، مؤكدا أنها ستصبح نسخة تعلي من شأن "الإنسان"، وتضعه في قلب القضية، من خلال أفلام تحكي عن همومه وأحلامه، وتؤكد دور السينما كطريق للحرية والارتقاء الإنساني، وتجسد رسالة مصر كمنارة للإبداع والتنوير. ثم أعلن وزير الثقافة انطلاق الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وبعدها استكمل الفنان فهمي تقديم حفل الافتتاح مستعرضا مجهودات ترميم الأفلام، مشيرا إلى أن السينما المصرية سينما عظيمة تمتد جذورها لأكثر من مئة وعشرين عاما من الإبداع والتأثير، وقال: "من هذا الوعي بأهمية تراثنا الفني جاءت مبادرة ترميم الأفلام المصرية، التي نواصل العمل فيها مع الشركة القابضة للاستثمار الثقافي والسينمائي، من خلال مركز ترميم الأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي. وتابع: "أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الدكتورة إيمان يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاستثمار الثقافي والسينمائي، والمهندس عز الدين محمد غنيم، العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، والمهندسة ندى فرحات، المدير العام لمركز ترميم الأفلام، على دعمهم المتواصل وجهودهم المخلصة التي مكنتنا من ترميم مجموعة من أهم أفلامنا. ويسعدني أن أعلن أننا قمنا كذلك بترجمة هذه الأفلام لتتاح متعتها لكل ضيوفنا من أنحاء العالم".وشدد فهمي قائلا: "نواصل في مبادرتنا تلك ترميم ما يقارب 1400 فيلم مصري، حفاظا على تراثنا الفني وإنتاجنا العظيم". ثم قدم فهمي مقطع فيديو مؤثر تضمن لقطات لأبرز الفنانين الراحلين الذين فقدتهم الساحة الفنية خلال هذا العام، من بينهم: الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، الفنان الكبير لطفي لبيب، سليمان عيد، مدير التصوير تيمور تيمور، المخرج سامح عبد العزيز، وأخيرا السيناريست أحمد عبد الله. وقام الفنان حسين فهمي بشكر رعاة المهرجان من الشركاء الرئيسيين، من بينهم شركة Cred للتطوير العقاري (الشريك الرئيسي)، وشركة Fresh – الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبنك مصر، وسبيرو سباتس للمشروبات الغازية، وLexus، وهيئة تنشيط السياحة، وExperience Egypt، وWatch It، ومصر للطيران، وAl Arabia United، وهيئة الأفلام السعودية، وVOX Cinemas، وDMC، وFP7، وFrance 24، ومونت كارلو الدولية، ومحمد الصغير، وفندق سوفيتل، وتذكرتي، ومحافظة القاهرة. وصلاح دياب مؤسس جريدة المصري اليوم. كما قام الفنان حسين فهمي بتقديم الشكر للوفد الصيني، معددا أنشطة التعاون بين المهرجان والجانب الصيني. ثم قام فهمي بتقديم الإعلامية جاسمين طه زكي التي رحبت بالحضور قائلة: "إن كل دورة جديدة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تجمع عشاق السينما على حب هذا الفن"، مؤكدة أن السينما كانت ولا تزال مرآة للمجتمع تعبر عنه وتنقل صورته إلى العالم، مشيرة إلى أن مصر التي كانت دائما رائدة في فنونها وثقافتها تعيش اليوم نهضة حقيقية في مجالات متعددة. وأضافت أن السينما جزء من روح الوطن، ومن الطبيعي أن تكون في قلب هذه النهضة، فالعالم يشهد تغيرا متسارعا، وأصبحت التكنولوجيا جزءا أساسيا من الحكاية، غير أن للسينما المصرية طابعها الخاص الذي يميزها دائما، فهي ليست مجرد صناعة بل وجدان وحلم وذاكرة وطن يثبت كل يوم قدرته على الحياة والإبداع وعلى أن يضيء العالم من جديد. وبعد تقديم برومو يستعرض عددا من الأفلام التي يقدمها المهرجان في مختلف مسابقاته وبرامجه قامت الإعلامية جاسمين طه زكي بتقديم لجان التحكيم الخاصة بالمسابقات الرسمية للمهرجان، إذ يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج والسيناريست التركي نوري بيلجي جيلان، وتضم في عضويتها كلا من بسمة ممثلة (مصر)، بوجدان موريسانو، كاتب ومخرج ومنتج (رومانيا)، جوان هو، مخرج (الصين)، نادين خان، مخرجة (مصر)، سيمونا باجي، مونتيرة (إيطاليا)، وليلى بوزيد مخرجة (تونس). أما لجنة تحكيم آفاق السينما العربية فتضم عبد السلام موسى، مدير تصوير (مصر)، نادية دريستي، عضو مجلس إدارة مهرجان لوكارنو (سويسرا)، وكريم أيتونة، منتج (المغرب). أما لجنة تحكيم FIPRESCI فتضم النقاد أحمد شوقي (مصر)، لورا بيرتوي (فرنسا)، وتييري فيرهوفن (هولندا). أما لجنة أفضل فيلم عربي طويل فتتكون من كريم الشناوي، مخرج (مصر)، ووائل أبو منصور، مخرج (السعودية)، رولا ناصر، منتجة (الأردن). كما ترأس بينا بول، الرئيس المشارك لشبكة ترويج السينما الآسيوية "نيتباك" (الهند)، لجنة أفضل فيلم آسيوي طويل، ويشاركها في العضوية د. أحمد السعيد، كاتب ومترجم (مصر)، وسيلين روستان مبرمجة (فرنسا). ثم أعلنت جاسمين طه زكي تكريم المخرج والسيناريست التركي الكبير نوري بيلجي جيلان، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، الذي قام وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتسليمه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وفي كلمته عبر جيلان عن فخره بوجوده في القاهرة وكرئيس للجنة التحكيم، ثم قام بتقديم زملائه في لجنة تحكيم المسابقة الدولية وهم: الممثلة بسمة (مصر)، المخرج بوجدان موريسانو (رومانيا)، المخرج جوان هو (الصين)، للمخرجة نادين خان (مصر)، المونتيرة سيمونا باجي (إيطاليا)، والمخرجة ليلى بوزيد (تونس). بعدها أعلن الفنان حسين فهمي تكريم النجم خالد النبوي بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز. الذي وجه في كلمته الشكر لمصر ولإدارة المهرجان ولوزير الثقافة وللفنان حسين فهمي وللحضور وللجمهور، وأهدى تكريمه لروح والده ووالدته، ولزوجته منى المغربي، ولأبنائه كريم ونور وزياد، وأستاذته في أكاديمية الفنون، ولزملائه من الفنانين الذين عمل معهم. والذين سبقوه في المشوار. كما قدم النبوي الشكر لعمال السينما المصرية والجمهور الذي شاهد أفلامه، وأسطورة السينما المصرية يوسف شاهين، والمخرج صلاح أبو سيف، ثم المخرج محمد عبد العزيز الذي أهداه أول دور في حياته في السينما في فيلم "ليلة عسل". وعبر محمد عبد العزيز في كلمته عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدا أنها سيتذكر هذا التكريم المهم بعد رحلة طويلة في السينما والمسرح والتليفزيون، وقام بشكر وزير الثقافة والفنان حسين فهمي. وأكد عبد العزيز لشباب السينمائيين وأبنائه في معهد السينما أن السينما كلما أعطيتها فإنها تعطيك في المقابل أضعاف ما تعطيه لها.وفي النهاية شكرت الإعلامية جاسمين طه زكي السيد وزير الثقافة والفنان حسين فهمي والحضور ثم قامت بتقديم فيلم الافتتاح، وهو الفيلم البرازيلي "المسار الأزرق".

