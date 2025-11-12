https://sarabic.ae/20251112/الرئيس-الإيراني-يبعث-برسالة-إلى-ولي-عهد-السعودية-1107042928.html

الرئيس الإيراني يبعث برسالة إلى ولي عهد السعودية

الرئيس الإيراني يبعث برسالة إلى ولي عهد السعودية

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران، علي رضا رشيديان، أنه بعث رسميا برسالة من الرئيس مسعود بزشكيان إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. 12.11.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن رشيديان الذي يزور السعودية لتوقيع اتفاقية المراحل التنفيذية لتنظيم مناسك الحج والعمرة لعام 2026، أنه "نظرا لأهمية الحج والعمرة بالنسبة للحكومة الإيرانية، فقد أعد بزشكيان رسالة خاصة بشأن الحج، وكلّفني بأن أكون حاملا لهذه الرسالة خلال زيارتي الحالية".وأضاف رشيديان: "نأمل أن تكون هذه الرسالة رسالة صداقة وتعزيزا للعلاقات بين الشعبين والبلدين، وتوطيدا للتعاون المشترك من أجل مستقبل أفضل وعلاقات أوثق بين إيران والسعودية".ولفت إلى مسار المفاوضات بين إيران والسعودية بشأن تنظيم مناسك الحج للعام المقبل، وقال: "اليوم، أجرينا مباحثات مثمرة مع وزير الحج والعمرة السعودي، بحضور زملائنا من السفارة الإيرانية في السعودية وشدّدنا خلال هذه المحادثات على أن إيران ستطبّق في العام المقبل نفس البرامج والإجراءات التي نفّذتها العام الماضي، كما أكد الجانب السعودي على استمرار تعاونه الكامل كما كان عليه في العام الماضي".وأضاف رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران: "في ظل التنسيقات والمتابعات الجارية بشأن العقود التنفيذية مع الشركات السعودية، نحن نعمل حاليا على إعداد كل الترتيبات اللازمة لضمان أداء حج سالم وكريم وآمن، وسلس لجميع حجاجنا".وذكر رشيديان أن "العقود المتعلقة بمجالات السكن والنقل والتغذية والتوريدات والصحة والعلاج والخدمات في المشاعر المقدسة، قد وُقّعت بالفعل، وقد تسارعت العمليات التنفيذية لتوفير هذه الخدمات. ونأمل أنه مع اكتمال التسجيلات، سنتمكن من تسريع الإجراءات المتعلقة بالحج القادم بشكل أكبر".وأشار علي رضا رشيديان إلى أن "العملية النهائية للتسجيلات والتعاقدات يجب أن تُنجز بحلول شهر شعبان المُعَظّم، حتى نتمكن من تقديم خدمات شاملة وفعّالة لحجاج إيران".ويذكر أن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية ووزير الحج والعمرة السعودي، قد وقّع أمس، اتفاقية تنظيم مناسك الحج والعمرة للعام 2026، حيث شدّد الطرفان، الإيراني والسعودي، على أهمية تسهيل الإجراءات التنفيذية والخدمية والرفاهية، وناقشا سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.وأعلنت السعودية وإيران، في مارس/ آذار 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.

