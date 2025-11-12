الرئيس الإيراني يبعث برسالة إلى ولي عهد السعودية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251112/الرئيس-الإيراني-يبعث-برسالة-إلى-ولي-عهد-السعودية-1107042928.html
الرئيس الإيراني يبعث برسالة إلى ولي عهد السعودية
الرئيس الإيراني يبعث برسالة إلى ولي عهد السعودية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران، علي رضا رشيديان، أنه بعث رسميا برسالة من الرئيس مسعود بزشكيان إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T15:22+0000
2025-11-12T15:22+0000
السعودية
إيران
العالم العربي
الأخبار
أخبار الحج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099049274_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_ba26b687145d35261cb23b24b6a7e867.jpg
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن رشيديان الذي يزور السعودية لتوقيع اتفاقية المراحل التنفيذية لتنظيم مناسك الحج والعمرة لعام 2026، أنه "نظرا لأهمية الحج والعمرة بالنسبة للحكومة الإيرانية، فقد أعد بزشكيان رسالة خاصة بشأن الحج، وكلّفني بأن أكون حاملا لهذه الرسالة خلال زيارتي الحالية".وأضاف رشيديان: "نأمل أن تكون هذه الرسالة رسالة صداقة وتعزيزا للعلاقات بين الشعبين والبلدين، وتوطيدا للتعاون المشترك من أجل مستقبل أفضل وعلاقات أوثق بين إيران والسعودية".ولفت إلى مسار المفاوضات بين إيران والسعودية بشأن تنظيم مناسك الحج للعام المقبل، وقال: "اليوم، أجرينا مباحثات مثمرة مع وزير الحج والعمرة السعودي، بحضور زملائنا من السفارة الإيرانية في السعودية وشدّدنا خلال هذه المحادثات على أن إيران ستطبّق في العام المقبل نفس البرامج والإجراءات التي نفّذتها العام الماضي، كما أكد الجانب السعودي على استمرار تعاونه الكامل كما كان عليه في العام الماضي".وأضاف رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران: "في ظل التنسيقات والمتابعات الجارية بشأن العقود التنفيذية مع الشركات السعودية، نحن نعمل حاليا على إعداد كل الترتيبات اللازمة لضمان أداء حج سالم وكريم وآمن، وسلس لجميع حجاجنا".وذكر رشيديان أن "العقود المتعلقة بمجالات السكن والنقل والتغذية والتوريدات والصحة والعلاج والخدمات في المشاعر المقدسة، قد وُقّعت بالفعل، وقد تسارعت العمليات التنفيذية لتوفير هذه الخدمات. ونأمل أنه مع اكتمال التسجيلات، سنتمكن من تسريع الإجراءات المتعلقة بالحج القادم بشكل أكبر".وأشار علي رضا رشيديان إلى أن "العملية النهائية للتسجيلات والتعاقدات يجب أن تُنجز بحلول شهر شعبان المُعَظّم، حتى نتمكن من تقديم خدمات شاملة وفعّالة لحجاج إيران".ويذكر أن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية ووزير الحج والعمرة السعودي، قد وقّع أمس، اتفاقية تنظيم مناسك الحج والعمرة للعام 2026، حيث شدّد الطرفان، الإيراني والسعودي، على أهمية تسهيل الإجراءات التنفيذية والخدمية والرفاهية، وناقشا سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.وأعلنت السعودية وإيران، في مارس/ آذار 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
https://sarabic.ae/20250917/لاريجاني-بحثت-في-الرياض-التعاون-الاقتصادي-والدفاعي-والإقليمي-بين-إيران-والسعودية-1104950235.html
https://sarabic.ae/20250714/انعقاد-أول-اجتماع-لصندوق-الاستثمار-المشترك-بين-السعودية-وإيران-1102665932.html
السعودية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099049274_43:0:1500:1093_1920x0_80_0_0_bedb079fcf4003120269adea1eb5b0fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, إيران, العالم العربي, الأخبار, أخبار الحج
السعودية, إيران, العالم العربي, الأخبار, أخبار الحج

الرئيس الإيراني يبعث برسالة إلى ولي عهد السعودية

15:22 GMT 12.11.2025
© AP Photo / Nathan Howardولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Nathan Howard
أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران، علي رضا رشيديان، أنه بعث رسميا برسالة من الرئيس مسعود بزشكيان إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن رشيديان الذي يزور السعودية لتوقيع اتفاقية المراحل التنفيذية لتنظيم مناسك الحج والعمرة لعام 2026، أنه "نظرا لأهمية الحج والعمرة بالنسبة للحكومة الإيرانية، فقد أعد بزشكيان رسالة خاصة بشأن الحج، وكلّفني بأن أكون حاملا لهذه الرسالة خلال زيارتي الحالية".
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
لاريجاني: بحثت في الرياض التعاون الاقتصادي والدفاعي والإقليمي بين إيران والسعودية
17 سبتمبر, 14:28 GMT
وأضاف رشيديان: "نأمل أن تكون هذه الرسالة رسالة صداقة وتعزيزا للعلاقات بين الشعبين والبلدين، وتوطيدا للتعاون المشترك من أجل مستقبل أفضل وعلاقات أوثق بين إيران والسعودية".
ولفت إلى مسار المفاوضات بين إيران والسعودية بشأن تنظيم مناسك الحج للعام المقبل، وقال: "اليوم، أجرينا مباحثات مثمرة مع وزير الحج والعمرة السعودي، بحضور زملائنا من السفارة الإيرانية في السعودية وشدّدنا خلال هذه المحادثات على أن إيران ستطبّق في العام المقبل نفس البرامج والإجراءات التي نفّذتها العام الماضي، كما أكد الجانب السعودي على استمرار تعاونه الكامل كما كان عليه في العام الماضي".
وأضاف رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران: "في ظل التنسيقات والمتابعات الجارية بشأن العقود التنفيذية مع الشركات السعودية، نحن نعمل حاليا على إعداد كل الترتيبات اللازمة لضمان أداء حج سالم وكريم وآمن، وسلس لجميع حجاجنا".
وذكر رشيديان أن "العقود المتعلقة بمجالات السكن والنقل والتغذية والتوريدات والصحة والعلاج والخدمات في المشاعر المقدسة، قد وُقّعت بالفعل، وقد تسارعت العمليات التنفيذية لتوفير هذه الخدمات. ونأمل أنه مع اكتمال التسجيلات، سنتمكن من تسريع الإجراءات المتعلقة بالحج القادم بشكل أكبر".
وأشار علي رضا رشيديان إلى أن "العملية النهائية للتسجيلات والتعاقدات يجب أن تُنجز بحلول شهر شعبان المُعَظّم، حتى نتمكن من تقديم خدمات شاملة وفعّالة لحجاج إيران".
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
انعقاد أول اجتماع لصندوق الاستثمار المشترك بين السعودية وإيران
14 يوليو, 08:40 GMT
ويذكر أن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية ووزير الحج والعمرة السعودي، قد وقّع أمس، اتفاقية تنظيم مناسك الحج والعمرة للعام 2026، حيث شدّد الطرفان، الإيراني والسعودي، على أهمية تسهيل الإجراءات التنفيذية والخدمية والرفاهية، وناقشا سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.
وأعلنت السعودية وإيران، في مارس/ آذار 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
