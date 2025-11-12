عربي
الكرملين: الأسلحة النووية مفيدة للردع لكن الخطاب النووي خطير
الكرملين: الأسلحة النووية مفيدة للردع لكن الخطاب النووي خطير
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الخطاب النووي خطير، وأن الأسلحة النووية مفيدة للردع المتبادل، مشيرا إلى أن حتى الحديث عنها خطير، وأن روسيا... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
وقال بيسكوف خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "الخطاب النووي دائما ما يكون خطيرا، فمن جهة، تعد الأسلحة النووية أمرا جيدا للحفاظ على السلام من حيث الردع المتبادل، ولكن من جهة أخرى، فإن مجرد الحديث عنها أمر خطير".وأعرب بيسكوف عن أمل روسيا في أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال مستعدا لتسهيل التوصل إلى حل دبلوماسي وسياسي للأزمة الأوكرانية، وقال: "نأمل بصدق أن يكون الرئيس ترامب لا يزال مستعدا لتسهيل التوصل إلى حل دبلوماسي وسياسي للمشكلة الأوكرانية".وأشار بيسكوف إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تحمل آفاقا واعدة، لكن كلا الجانبين يُضيّعان الوقت والمال حاليًا.وفي وقت سابق من اليوم، صرّح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة تجري على مستويات مختلفة.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صرح الأحد الماضي، بأن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضايا الثنائية قائم، ولكن ليس بالسرعة المطلوبة.وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك العديد من العوامل المزعجة في العلاقات الروسية الأمريكية، والتي ورثناها من الإدارة الأمريكية السابقة. سيستغرق الأمر وقتا طويلاً لتصحيح هذه الفوضى".وأضاف: "مع وصول الإدارة الجديدة، لمسنا رغبة في استئناف الحوار. هذا يحدث بالفعل، ولكن ليس بالسرعة التي نتمناها".لافروف: الحوار مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية مستمر ولكن ليس بالسرعة المطلوبةروسيا: الاتصالات بين موسكو وواشنطن تجري على مستويات مختلفة
https://sarabic.ae/20251112/روسيا-الاتصالات-بين-موسكو-وواشنطن-تجري-على-مستويات-مختلفة-1107043537.html
https://sarabic.ae/20251109/لافروف-الحوار-مع-واشنطن-بشأن-القضايا-الثنائية-مستمر-ولكن-ليس-بالسرعة-المطلوبة--عاجل-1106897835.html
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الخطاب النووي خطير، وأن الأسلحة النووية مفيدة للردع المتبادل، مشيرا إلى أن حتى الحديث عنها خطير، وأن روسيا تفضل عدم الحديث عنها.
وقال بيسكوف خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "الخطاب النووي دائما ما يكون خطيرا، فمن جهة، تعد الأسلحة النووية أمرا جيدا للحفاظ على السلام من حيث الردع المتبادل، ولكن من جهة أخرى، فإن مجرد الحديث عنها أمر خطير".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تفضل عدم الحديث عنها.

روسيا: الاتصالات بين موسكو وواشنطن تجري على مستويات مختلفة
15:57 GMT
وأعرب بيسكوف عن أمل روسيا في أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال مستعدا لتسهيل التوصل إلى حل دبلوماسي وسياسي للأزمة الأوكرانية، وقال: "نأمل بصدق أن يكون الرئيس ترامب لا يزال مستعدا لتسهيل التوصل إلى حل دبلوماسي وسياسي للمشكلة الأوكرانية".

وأكد بيسكوف أن العلاقات بين روسيا وأمريكا بحاجة إلى تحسين وإتاحة فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، قائلا: "يجب علينا تحسين علاقاتنا الثنائية... يجب أن نفتح آفاقا جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي".

وأشار بيسكوف إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تحمل آفاقا واعدة، لكن كلا الجانبين يُضيّعان الوقت والمال حاليًا.
لافروف: الحوار مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية مستمر ولكن ليس بالسرعة المطلوبة
9 نوفمبر, 07:19 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة تجري على مستويات مختلفة.

وقال أوشاكوف في تصريح صحفي ردا على سؤال حول التعاون بين البلدين: "تجري اتصالات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة على مستويات مختلفة، وتعمل السفارتان في واشنطن وموسكو".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صرح الأحد الماضي، بأن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضايا الثنائية قائم، ولكن ليس بالسرعة المطلوبة.
وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك العديد من العوامل المزعجة في العلاقات الروسية الأمريكية، والتي ورثناها من الإدارة الأمريكية السابقة. سيستغرق الأمر وقتا طويلاً لتصحيح هذه الفوضى".
وأضاف: "مع وصول الإدارة الجديدة، لمسنا رغبة في استئناف الحوار. هذا يحدث بالفعل، ولكن ليس بالسرعة التي نتمناها".
