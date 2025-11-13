عربي
الخارجية الإيرانية: مطالبة مجموعة السبع لطهران بالتعاون مع الوكالة الذرية تدخلي واحتيالي
الخارجية الإيرانية: مطالبة مجموعة السبع لطهران بالتعاون مع الوكالة الذرية تدخلي واحتيالي
تابعنا عبر
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، الادعاءات الواردة في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا بأنها "باطلة وغير مسؤولة ومرفوضة"، مؤكدة أن مواقف المجموعة تمثل دعما للإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الدول الغربية بشأن الاتفاق النووي.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، أن استخدام آلية تسوية النزاعات لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الملغاة يعد إجراء غير قانوني لا يمكن تبريره، وأن موقف مجموعة السبع لا يغير من طبيعته غير المشروعة.
واعتبر أن مطالبة مجموعة السبع طهران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون الإشارة إلى الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، تمثل موقفا "مراوغا وتدخليا".
وقال بقائي إن تكرار هذه الدول لمواقفها "غير المسؤولة" ودعمها للإجراء "غير القانوني وغير المبرر" الذي اتخذته أمريكا وثلاث دول أوروبية باستغلال آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران، يعد تأييدا صريحا لانتهاك القانون الدولي.
وأضاف أن تجاهل مجموعة السبع لما وصفه بـ"الجريمة المشتركة" الأمريكية والإسرائيلية ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية، يُبرز ازدواجية معاييرها ونزعتها التدخلية في شؤون طهران.
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
الصين ترفض بيان مجموعة السبع بسبب "التحريفات والتدخلات"
16:27 GMT
وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، موقف مجموعة السبع من القضية الفلسطينية، معتبرا أنه غير مسؤول وينتهك حق الشعوب في تقرير مصيرها، مؤكدا أن "دعم أمريكا وحلفائها للعدوان الإسرائيلي أفقد المجموعة مصداقيتها في الحديث عن حقوق الإنسان".
كما رفض الاتهامات الموجهة لإيران بشأن الصراع الأوكراني، مشددا على أن "طهران تلتزم بموقف مبدئي يقوم على رفض الحرب والدعوة إلى حل دبلوماسي"، ودعا الدول الغربية إلى "مراجعة سياساتها الخاطئة بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين".
