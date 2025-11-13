https://sarabic.ae/20251113/الصين-ترفض-بيان-مجموعة-السبع-بسبب-التحريفات-والتدخلات--1107086189.html

اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن البيان المشترك لمجموعة السبع بشأن بكين "تجاهل مرة أخرى الحقائق، وشوه الصواب والخطأ، ولطخ سمعة الصين عمدا، بينما...

وأكد المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي، أن "قضية تايوان شأن داخلي بحت للصين، وأن حلها يخص الشعب الصيني وحده دون أي تدخل خارجي"، مشيرا إلى استقرار الوضع في بحر الصين الشرقي والجنوبي، وحث مجموعة السبع على الكف عن تأجيج النزاعات وتقويض السلام الإقليمي.وأشار إلى أن "الصين تتبع سياسة دفاعية، وتحافظ على قدراتها النووية عند الحد الأدنى المطلوب للأمن القومي، بينما تتجنب مجموعة السبع مناقشة مسؤولية أمريكا في نزع السلاح النووي ومخاطر الانتشار، موجهة أصابع الاتهام للصين".وأضاف لين أن "جهود الصين في تحسين نظام الرقابة على الصادرات تتماشى مع المعايير الدولية، وتدعم السلام العالمي والاستقرار الإقليمي، وأن مزاعم "فائض الطاقة الإنتاجية" أو "الممارسات غير السوقية" مبالغ فيها ولا تستحق الرد".ودعت وزارة الخارجية الصينية في ردها مجموعة السبع "للتخلي عن عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي، والتركيز على التضامن والتعاون الدوليين، بدلا من التلاعب بالقضايا المتعلقة بالصين والتدخل في شؤونها الداخلية".واجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، وأمريكا)، مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يومي الثلاثاء والأربعاء.وأعرب كبار الدبلوماسيين في دول مجموعة السبع، أمس الأربعاء، عن قلقهم إزاء التعزيزات العسكرية الصينية و"الزيادة السريعة" في ترسانتها النووية. وحثوا بكين على "إظهار التزامها بالاستقرار من خلال تحسين الشفافية"، وذلك وفقا لبيان مشترك صدر عقب اجتماع في أونتاريو بكندا.وأضاف البيان: "أكدنا مجددا على أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة القائمة على سيادة القانون"، مضيفا أن وزراء الخارجية أعربوا عن "معارضتهم الشديدة لأي محاولات أحادية لتغيير الوضع الراهن، ولا سيما بالقوة أو الإكراه، بما في ذلك في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي". وأكدت المجموعة على "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان"، كما عارضت "أي محاولات أحادية لتغيير الوضع الراهن، ولا سيما بالقوة أو الإكراه"، ودعت إلى "حل سلمي للقضايا عبر المضيق من خلال الحوار البنّاء"، كما أعربوا عن دعمهم "للمشاركة الفعّالة لتايوان في المنظمات الدولية المعنية".

