الصين ترفض بيان مجموعة السبع بسبب "التحريفات والتدخلات"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الصين ترفض بيان مجموعة السبع بسبب "التحريفات والتدخلات"
سبوتنيك عربي
اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن البيان المشترك لمجموعة السبع بشأن بكين "تجاهل مرة أخرى الحقائق، وشوه الصواب والخطأ، ولطخ سمعة الصين عمدا، بينما...
الصين
مجموعة السبع الكبار
أخبار تايوان
العالم
أخبار العالم الآن
وأكد المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي، أن "قضية تايوان شأن داخلي بحت للصين، وأن حلها يخص الشعب الصيني وحده دون أي تدخل خارجي"، مشيرا إلى استقرار الوضع في بحر الصين الشرقي والجنوبي، وحث مجموعة السبع على الكف عن تأجيج النزاعات وتقويض السلام الإقليمي.وأشار إلى أن "الصين تتبع سياسة دفاعية، وتحافظ على قدراتها النووية عند الحد الأدنى المطلوب للأمن القومي، بينما تتجنب مجموعة السبع مناقشة مسؤولية أمريكا في نزع السلاح النووي ومخاطر الانتشار، موجهة أصابع الاتهام للصين".وأضاف لين أن "جهود الصين في تحسين نظام الرقابة على الصادرات تتماشى مع المعايير الدولية، وتدعم السلام العالمي والاستقرار الإقليمي، وأن مزاعم "فائض الطاقة الإنتاجية" أو "الممارسات غير السوقية" مبالغ فيها ولا تستحق الرد".ودعت وزارة الخارجية الصينية في ردها مجموعة السبع "للتخلي عن عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي، والتركيز على التضامن والتعاون الدوليين، بدلا من التلاعب بالقضايا المتعلقة بالصين والتدخل في شؤونها الداخلية".واجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، وأمريكا)، مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يومي الثلاثاء والأربعاء.وأعرب كبار الدبلوماسيين في دول مجموعة السبع، أمس الأربعاء، عن قلقهم إزاء التعزيزات العسكرية الصينية و"الزيادة السريعة" في ترسانتها النووية. وحثوا بكين على "إظهار التزامها بالاستقرار من خلال تحسين الشفافية"، وذلك وفقا لبيان مشترك صدر عقب اجتماع في أونتاريو بكندا.وأضاف البيان: "أكدنا مجددا على أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة القائمة على سيادة القانون"، مضيفا أن وزراء الخارجية أعربوا عن "معارضتهم الشديدة لأي محاولات أحادية لتغيير الوضع الراهن، ولا سيما بالقوة أو الإكراه، بما في ذلك في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي". وأكدت المجموعة على "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان"، كما عارضت "أي محاولات أحادية لتغيير الوضع الراهن، ولا سيما بالقوة أو الإكراه"، ودعت إلى "حل سلمي للقضايا عبر المضيق من خلال الحوار البنّاء"، كما أعربوا عن دعمهم "للمشاركة الفعّالة لتايوان في المنظمات الدولية المعنية".
الصين
أخبار تايوان
16:27 GMT 13.11.2025
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين
اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن البيان المشترك لمجموعة السبع بشأن بكين "تجاهل مرة أخرى الحقائق، وشوه الصواب والخطأ، ولطخ سمعة الصين عمدا، بينما تدخل بشكل صارخ في شؤونها الداخلية".
وأكد المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي، أن "قضية تايوان شأن داخلي بحت للصين، وأن حلها يخص الشعب الصيني وحده دون أي تدخل خارجي"، مشيرا إلى استقرار الوضع في بحر الصين الشرقي والجنوبي، وحث مجموعة السبع على الكف عن تأجيج النزاعات وتقويض السلام الإقليمي.
وأوضح أن "الصين صريحة وشفافة بشأن أزمة أوكرانيا، ولم تزود أي طرف بأسلحة فتاكة، وتفرض رقابة صارمة على المواد ذات الاستخدام المزدوج"، رافضا أي محاولات لمساءلة الصين أو تحميلها مسؤولية النزاع.
وأشار إلى أن "الصين تتبع سياسة دفاعية، وتحافظ على قدراتها النووية عند الحد الأدنى المطلوب للأمن القومي، بينما تتجنب مجموعة السبع مناقشة مسؤولية أمريكا في نزع السلاح النووي ومخاطر الانتشار، موجهة أصابع الاتهام للصين".
وأضاف لين أن "جهود الصين في تحسين نظام الرقابة على الصادرات تتماشى مع المعايير الدولية، وتدعم السلام العالمي والاستقرار الإقليمي، وأن مزاعم "فائض الطاقة الإنتاجية" أو "الممارسات غير السوقية" مبالغ فيها ولا تستحق الرد".
شعار مجموعة السبع - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
مجموعة السبع تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران
06:28 GMT
ودعت وزارة الخارجية الصينية في ردها مجموعة السبع "للتخلي عن عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي، والتركيز على التضامن والتعاون الدوليين، بدلا من التلاعب بالقضايا المتعلقة بالصين والتدخل في شؤونها الداخلية".
واجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، وأمريكا)، مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأعرب كبار الدبلوماسيين في دول مجموعة السبع، أمس الأربعاء، عن قلقهم إزاء التعزيزات العسكرية الصينية و"الزيادة السريعة" في ترسانتها النووية.
وحثوا بكين على "إظهار التزامها بالاستقرار من خلال تحسين الشفافية"، وذلك وفقا لبيان مشترك صدر عقب اجتماع في أونتاريو بكندا.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
مجموعة السبع تجدد مطالبتها كوريا الديمقراطية بنزع سلاحها النووي بالكامل
أمس, 22:24 GMT
وأضاف البيان: "أكدنا مجددا على أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة القائمة على سيادة القانون"، مضيفا أن وزراء الخارجية أعربوا عن "معارضتهم الشديدة لأي محاولات أحادية لتغيير الوضع الراهن، ولا سيما بالقوة أو الإكراه، بما في ذلك في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي".
وأكدت المجموعة على "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان"، كما عارضت "أي محاولات أحادية لتغيير الوضع الراهن، ولا سيما بالقوة أو الإكراه"، ودعت إلى "حل سلمي للقضايا عبر المضيق من خلال الحوار البنّاء"، كما أعربوا عن دعمهم "للمشاركة الفعّالة لتايوان في المنظمات الدولية المعنية".
