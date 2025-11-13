عربي
تحطم طائرة إطفاء تركية في كرواتيا ومصرع قائدها
وقال وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، في تصريح لموقع "إكسبريس" إن "الحادث وقع عندما كانت طائرتان تركيتان لمكافحة الحرائق تحاولان العودة إلى الوطن لكنهما فقدتا الاتصال مع مراقبة الحركة الجوية، وتمكنت إحداهما من الهبوط في مطار كرواتي بينما تحطمت الأخرى".وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم أمس الأربعاء، أن 20 جنديا لقوا حتفهم في تحطم طائرة شحن عسكرية تركية في جورجيا أمس.كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، مصرع عسكريين أتراك، جراء تحطم طائرة شحن عسكرية طراز "سي 130" على حدود أذربيجان وجورجيا، لافتًا إلى أن عمليات البحث مستمرة للوصول إلى حطام الطائرة المنكوبة.وأشار إلى أن "أعمال البحث مستمرة للوصول إلى حطام الطائرة العسكرية التي سقطت على حدود أذربيجان وجورجيا".
تحطم طائرة إطفاء تركية في كرواتيا ومصرع قائدها

20:20 GMT 13.11.2025
تحطمت طائرة إطفاء تركية في كرواتيا، اليوم الخميس، ما أدى إلى مقتل الطيار، وفق ما أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، بعد يومين من تحطم طائرة عسكرية تركية أخرى أسفرت عن مقتل 20 شخصا.
وقال وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، في تصريح لموقع "إكسبريس" إن "الحادث وقع عندما كانت طائرتان تركيتان لمكافحة الحرائق تحاولان العودة إلى الوطن لكنهما فقدتا الاتصال مع مراقبة الحركة الجوية، وتمكنت إحداهما من الهبوط في مطار كرواتي بينما تحطمت الأخرى".
وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم أمس الأربعاء، أن 20 جنديا لقوا حتفهم في تحطم طائرة شحن عسكرية تركية في جورجيا أمس.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" أسماء الجنود القتلى، قائلة: "استشهد عشرون من جنودنا الأبطال في حادث تحطم طائرة النقل العسكري (سي-130) على الحدود الجورجية الأذربيجانية. وباسمي وباسم وزارة الدفاع، أتقدم بأحر التعازي إلى أسر الشهداء".

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
أردوغان يعلن مقتل عسكريين أتراك في تحطم طائرة على حدود أذربيجان وجورجيا
11 نوفمبر, 14:20 GMT
كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، مصرع عسكريين أتراك، جراء تحطم طائرة شحن عسكرية طراز "سي 130" على حدود أذربيجان وجورجيا، لافتًا إلى أن عمليات البحث مستمرة للوصول إلى حطام الطائرة المنكوبة.
وأشار إلى أن "أعمال البحث مستمرة للوصول إلى حطام الطائرة العسكرية التي سقطت على حدود أذربيجان وجورجيا".
مقتل 20 جنديا تركيا في تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا - الدفاع التركية
أردوغان يعلن زيارة مسؤولين أتراك كبار إلى باكستان لبحث التوترات مع أفغانستان
