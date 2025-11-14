https://sarabic.ae/20251114/أستاذ-في-القانون-الدولي-ترامب-ليس-متلهفا-لاقامة-دولة-فلسطينية--1107120414.html

أستاذ في القانون الدولي: ترامب ليس متلهفا لاقامة دولة فلسطينية

أستاذ في القانون الدولي: ترامب ليس متلهفا لاقامة دولة فلسطينية

سبوتنيك عربي

تطرق أستاذ القانون العام في جامعة الخليل الدكتور بسام القواسمي، إلى الحديث عن خطة أمريكية تتضمن إقامة دولة فلسطينية، قائلا إن "الموقف الأمريكي يتغير من لحظة... 14.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-14T20:07+0000

2025-11-14T20:07+0000

2025-11-14T20:07+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار فلسطين اليوم

اسرائيل

مجلس الامن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17100881a4cbc04a7da3c4afbddb5dca.jpg

وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر قواسمي أن "المهم أن يكون هناك إرادة سياسة أمريكية حقيقية لضرورة إيجاد هذا المسار وإقامة دولة فلسطينية، وإلا فإن هذه الخطوة فقط لامتصاص ردة الفعل العربية والدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية". وشدد على أن "الموقف الروسي والصيني واضح جدا من القضية الفلسطينية، لكن الموقف الأمريكي متلكىء وخاضع لضغوطات اللوبيات الإسرائيلية"، معتبرا أنه "إن كان هناك إرادة حقيقية من قبل إدارة ترامب لتمرير سيناريو يتضمن مسار إقامة دولة فلسطينية فإن الدول في مجلس الأمن سترحب بذلك". ولفت إلى أن "الجانب الفلسطيني التزم بكل ما عليه، لكن إسرائيل تماطل ولم تلتزم بوقف اطلاق النار"، كاشفا أنه "كان من المفترض بعد تسليم جثة الجندي الإسرائيلي، أن يتم اطلاق وتأمين ممر آمن للمقاتلين العالقين في الانفاق لكن إسرائيل لم تلتزم بذلك". وراى القواسمي أن "جميع السيناريوهات موجودة على الطاولة، لكن من يحدد أي سيناريو سينجح هو مدى الضغط الدولي والعربي والجماهيري في كل دول العالم". وقال القواسمي: "علينا أن لا ننسى تصريحات رؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين عندما قالوا إنهم يريدون مفاوضات وسلاما مع العرب ليس من أجل السلام بل لتمرير المخططات الإسرائيلي وفرض الأمر الواقع الجديد، وبالتالي هم يراوغون ويضيعون الوقت لإلهاء العالم والفلسطنيين بهذه المفاوضات والإتفاقيات المؤقتة فقط، بهدف استكمال المشروع الإسرائيلي المتمثل بالإستيلاء على كافة الأراضي الفلسطينية ومن ثم التمدد باتجاه مفهوم "إسرائيل الكبرى".8 دول تعلن دعمها للقرار الأمريكي بمجلس الأمن بشأن غزةإعلام: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون تدريب 3 آلاف شرطي من غزةاعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة

https://sarabic.ae/20251104/أمريكا-تقدم-مسودة-قرار-لمجلس-الأمن-لإنشاء-قوة-دولية-أمنية-في-غزة-1106707936.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, مجلس الامن