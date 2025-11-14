أستاذ في القانون الدولي: ترامب ليس متلهفا لاقامة دولة فلسطينية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أستاذ في القانون الدولي: ترامب ليس متلهفا لاقامة دولة فلسطينية
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر قواسمي أن "المهم أن يكون هناك إرادة سياسة أمريكية حقيقية لضرورة إيجاد هذا المسار وإقامة دولة فلسطينية، وإلا فإن هذه الخطوة فقط لامتصاص ردة الفعل العربية والدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية". وشدد على أن "الموقف الروسي والصيني واضح جدا من القضية الفلسطينية، لكن الموقف الأمريكي متلكىء وخاضع لضغوطات اللوبيات الإسرائيلية"، معتبرا أنه "إن كان هناك إرادة حقيقية من قبل إدارة ترامب لتمرير سيناريو يتضمن مسار إقامة دولة فلسطينية فإن الدول في مجلس الأمن سترحب بذلك". ولفت إلى أن "الجانب الفلسطيني التزم بكل ما عليه، لكن إسرائيل تماطل ولم تلتزم بوقف اطلاق النار"، كاشفا أنه "كان من المفترض بعد تسليم جثة الجندي الإسرائيلي، أن يتم اطلاق وتأمين ممر آمن للمقاتلين العالقين في الانفاق لكن إسرائيل لم تلتزم بذلك". وراى القواسمي أن "جميع السيناريوهات موجودة على الطاولة، لكن من يحدد أي سيناريو سينجح هو مدى الضغط الدولي والعربي والجماهيري في كل دول العالم". وقال القواسمي: "علينا أن لا ننسى تصريحات رؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين عندما قالوا إنهم يريدون مفاوضات وسلاما مع العرب ليس من أجل السلام بل لتمرير المخططات الإسرائيلي وفرض الأمر الواقع الجديد، وبالتالي هم يراوغون ويضيعون الوقت لإلهاء العالم والفلسطنيين بهذه المفاوضات والإتفاقيات المؤقتة فقط، بهدف استكمال المشروع الإسرائيلي المتمثل بالإستيلاء على كافة الأراضي الفلسطينية ومن ثم التمدد باتجاه مفهوم "إسرائيل الكبرى".8 دول تعلن دعمها للقرار الأمريكي بمجلس الأمن بشأن غزةإعلام: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون تدريب 3 آلاف شرطي من غزةاعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
حصري
تطرق أستاذ القانون العام في جامعة الخليل الدكتور بسام القواسمي، إلى الحديث عن خطة أمريكية تتضمن إقامة دولة فلسطينية، قائلا إن "الموقف الأمريكي يتغير من لحظة الى أخرى، وترامب اليوم ليس متلهفا لإقامة دولة فلسطينية لكن هناك ضغوطات شعبية ودولية من جهات عدة واممية لإيجاد مسار للقضية الفلسطينية، وهذا ما ظهر في مسودة المشروع الذي سيطرح على مجلس الأمن".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر قواسمي أن "المهم أن يكون هناك إرادة سياسة أمريكية حقيقية لضرورة إيجاد هذا المسار وإقامة دولة فلسطينية، وإلا فإن هذه الخطوة فقط لامتصاص ردة الفعل العربية والدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".
وشدد على أن "الموقف الروسي والصيني واضح جدا من القضية الفلسطينية، لكن الموقف الأمريكي متلكىء وخاضع لضغوطات اللوبيات الإسرائيلية"، معتبرا أنه "إن كان هناك إرادة حقيقية من قبل إدارة ترامب لتمرير سيناريو يتضمن مسار إقامة دولة فلسطينية فإن الدول في مجلس الأمن سترحب بذلك".

وكشف القواسمي أن "مجلس الامن سيذهب لتمرير قرار يتعلق بالقوات الدولية في غزة، لأن هذا أصبح مطلبا أوروبيا وتتبناه الكثير من الدول لوضع حد لهذه الحرب، لكن الخلاف سيكون حول آلية عمل هذه القوات وصلاحياتها والدول التي ستنضم اليها".

عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
إعلام إمريكي: واشنطن تقدم مسودة قرار لمجلس الأمن لإنشاء قوة أمنية دولية في غزة
4 نوفمبر, 01:04 GMT
ولفت إلى أن "الجانب الفلسطيني التزم بكل ما عليه، لكن إسرائيل تماطل ولم تلتزم بوقف اطلاق النار"، كاشفا أنه "كان من المفترض بعد تسليم جثة الجندي الإسرائيلي، أن يتم اطلاق وتأمين ممر آمن للمقاتلين العالقين في الانفاق لكن إسرائيل لم تلتزم بذلك".
وراى القواسمي أن "جميع السيناريوهات موجودة على الطاولة، لكن من يحدد أي سيناريو سينجح هو مدى الضغط الدولي والعربي والجماهيري في كل دول العالم".
وأشار إلى أنه "على أرض الواقع بقيت الفتات من الأراضي الفلسطينية ويتم الاستيلاء على التلال والأراضي يوميا لاقامة بؤر استيطانية، وهناك تهويد وفرض سياسية بطريقة واقعية وليس قانونية".
وقال القواسمي: "علينا أن لا ننسى تصريحات رؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين عندما قالوا إنهم يريدون مفاوضات وسلاما مع العرب ليس من أجل السلام بل لتمرير المخططات الإسرائيلي وفرض الأمر الواقع الجديد، وبالتالي هم يراوغون ويضيعون الوقت لإلهاء العالم والفلسطنيين بهذه المفاوضات والإتفاقيات المؤقتة فقط، بهدف استكمال المشروع الإسرائيلي المتمثل بالإستيلاء على كافة الأراضي الفلسطينية ومن ثم التمدد باتجاه مفهوم "إسرائيل الكبرى".
