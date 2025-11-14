https://sarabic.ae/20251114/أستاذ-في-القانون-الدولي-ترامب-ليس-متلهفا-لاقامة-دولة-فلسطينية--1107120414.html
أستاذ في القانون الدولي: ترامب ليس متلهفا لاقامة دولة فلسطينية
تطرق أستاذ القانون العام في جامعة الخليل الدكتور بسام القواسمي، إلى الحديث عن خطة أمريكية تتضمن إقامة دولة فلسطينية، قائلا إن "الموقف الأمريكي يتغير من لحظة... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
مجلس الامن
8 دول تعلن دعمها للقرار الأمريكي بمجلس الأمن بشأن غزةإعلام: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون تدريب 3 آلاف شرطي من غزةاعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, مجلس الامن
تطرق أستاذ القانون العام في جامعة الخليل الدكتور بسام القواسمي، إلى الحديث عن خطة أمريكية تتضمن إقامة دولة فلسطينية، قائلا إن "الموقف الأمريكي يتغير من لحظة الى أخرى، وترامب اليوم ليس متلهفا لإقامة دولة فلسطينية لكن هناك ضغوطات شعبية ودولية من جهات عدة واممية لإيجاد مسار للقضية الفلسطينية، وهذا ما ظهر في مسودة المشروع الذي سيطرح على مجلس الأمن".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر قواسمي أن "المهم أن يكون هناك إرادة سياسة أمريكية حقيقية لضرورة إيجاد هذا المسار وإقامة دولة فلسطينية، وإلا فإن هذه الخطوة فقط لامتصاص ردة الفعل العربية والدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".
وشدد على أن "الموقف الروسي والصيني واضح جدا من القضية الفلسطينية، لكن الموقف الأمريكي متلكىء وخاضع لضغوطات اللوبيات الإسرائيلية"، معتبرا أنه "إن كان هناك إرادة حقيقية من قبل إدارة ترامب لتمرير سيناريو يتضمن مسار إقامة دولة فلسطينية فإن الدول في مجلس الأمن سترحب بذلك".
وكشف القواسمي أن "مجلس الامن سيذهب لتمرير قرار يتعلق بالقوات الدولية في غزة، لأن هذا أصبح مطلبا أوروبيا وتتبناه الكثير من الدول لوضع حد لهذه الحرب، لكن الخلاف سيكون حول آلية عمل هذه القوات وصلاحياتها والدول التي ستنضم اليها".
ولفت إلى أن "الجانب الفلسطيني التزم بكل ما عليه، لكن إسرائيل تماطل ولم تلتزم بوقف اطلاق النار"، كاشفا أنه "كان من المفترض بعد تسليم جثة الجندي الإسرائيلي، أن يتم اطلاق وتأمين ممر آمن للمقاتلين العالقين في الانفاق لكن إسرائيل لم تلتزم بذلك".
وراى القواسمي أن "جميع السيناريوهات موجودة على الطاولة، لكن من يحدد أي سيناريو سينجح هو مدى الضغط الدولي والعربي والجماهيري في كل دول العالم".
وأشار إلى أنه "على أرض الواقع بقيت الفتات من الأراضي الفلسطينية ويتم الاستيلاء على التلال والأراضي يوميا لاقامة بؤر استيطانية، وهناك تهويد وفرض سياسية بطريقة واقعية وليس قانونية".
وقال القواسمي: "علينا أن لا ننسى تصريحات رؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين عندما قالوا إنهم يريدون مفاوضات وسلاما مع العرب ليس من أجل السلام بل لتمرير المخططات الإسرائيلي وفرض الأمر الواقع الجديد، وبالتالي هم يراوغون ويضيعون الوقت لإلهاء العالم والفلسطنيين بهذه المفاوضات والإتفاقيات المؤقتة فقط، بهدف استكمال المشروع الإسرائيلي المتمثل بالإستيلاء على كافة الأراضي الفلسطينية ومن ثم التمدد باتجاه مفهوم "إسرائيل الكبرى".