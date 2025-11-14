https://sarabic.ae/20251114/البرهان-يعلن-التعبئة-العامة-ويؤكد-أن-نهاية-المعركة-ستكون-في-دارفور-1107113831.html
البرهان يعلن التعبئة العامة ويؤكد أن نهاية المعركة ستكون في دارفور
البرهان يعلن التعبئة العامة ويؤكد أن نهاية المعركة ستكون في دارفور
سبوتنيك عربي
أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، التعبئة العامة، خلال زيارته لمنطقة السريحة بولاية الجزيرة، مؤكدا أن "الحرب لن تتوقف... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T14:46+0000
2025-11-14T14:46+0000
2025-11-14T14:46+0000
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/01/1050595141_14:0:1065:591_1920x0_80_0_0_61486d8763eb88f559774f3cc792f904.jpg
وأكد البرهان في كلمة أمام جنود ومواطنين، أن القوات المسلحة السودانية ستواصل القتال حتى "القصاص من الدعم السريع".وقال: "لا هدنة ولا تفاوض معهم، ولا مكان لـ"الدعم السريع" أو من يساندهم داخل السودان"، وفقا لصحيفة "السوداني".ومضى مرجحا أن "تكون نهاية المعركة في دارفور".ودعا قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، المواطنين القادرين إلى الانضمام للجهد الحربي، قائلا: "كل من يستطيع حمل السلاح فليتقدم إلينا".وأعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20251112/-وزير-الخارجية-المصري-نرفض-أي-محاولات-لتقسيم-السودان-1107031126.html
https://sarabic.ae/20251111/عبد-العاطي-يؤكد-للبرهان-دعم-مصر-لاستقرار-السودان-ووحدة-أراضيه-1106980748.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/01/1050595141_145:0:933:591_1920x0_80_0_0_085d4ddc76d7ce4a3e7b06a5607c2cea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
البرهان يعلن التعبئة العامة ويؤكد أن نهاية المعركة ستكون في دارفور
أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، التعبئة العامة، خلال زيارته لمنطقة السريحة بولاية الجزيرة، مؤكدا أن "الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء الكامل على قوات الدعم السريع".
وأكد البرهان في كلمة أمام جنود ومواطنين، أن القوات المسلحة السودانية ستواصل القتال حتى "القصاص من الدعم السريع".
وقال: "لا هدنة ولا تفاوض معهم، ولا مكان لـ"الدعم السريع" أو من يساندهم داخل السودان"، وفقا لصحيفة
"السوداني".
وأوضح البرهان أن "أي تفاوض مستقبلي مشروط بتجميع "قوات الدعم السريع" في موقع واحد وتسليم أسلحتهم".
ومضى مرجحا أن "تكون نهاية المعركة في دارفور".
ودعا قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، المواطنين القادرين إلى الانضمام للجهد الحربي، قائلا: "كل من يستطيع حمل السلاح فليتقدم إلينا".
وأعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".
كما أعلنت قوات الدعم السريع
، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.