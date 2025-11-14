عربي
البرهان يعلن التعبئة العامة ويؤكد أن نهاية المعركة ستكون في دارفور
البرهان يعلن التعبئة العامة ويؤكد أن نهاية المعركة ستكون في دارفور
سبوتنيك عربي
أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، التعبئة العامة، خلال زيارته لمنطقة السريحة بولاية الجزيرة، مؤكدا أن "الحرب لن تتوقف... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
وأكد البرهان في كلمة أمام جنود ومواطنين، أن القوات المسلحة السودانية ستواصل القتال حتى "القصاص من الدعم السريع".وقال: "لا هدنة ولا تفاوض معهم، ولا مكان لـ"الدعم السريع" أو من يساندهم داخل السودان"، وفقا لصحيفة "السوداني".ومضى مرجحا أن "تكون نهاية المعركة في دارفور".ودعا قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، المواطنين القادرين إلى الانضمام للجهد الحربي، قائلا: "كل من يستطيع حمل السلاح فليتقدم إلينا".وأعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
تابعنا عبر
أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، التعبئة العامة، خلال زيارته لمنطقة السريحة بولاية الجزيرة، مؤكدا أن "الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء الكامل على قوات الدعم السريع".
وأكد البرهان في كلمة أمام جنود ومواطنين، أن القوات المسلحة السودانية ستواصل القتال حتى "القصاص من الدعم السريع".
وقال: "لا هدنة ولا تفاوض معهم، ولا مكان لـ"الدعم السريع" أو من يساندهم داخل السودان"، وفقا لصحيفة "السوداني".
وأوضح البرهان أن "أي تفاوض مستقبلي مشروط بتجميع "قوات الدعم السريع" في موقع واحد وتسليم أسلحتهم".
ومضى مرجحا أن "تكون نهاية المعركة في دارفور".
ودعا قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، المواطنين القادرين إلى الانضمام للجهد الحربي، قائلا: "كل من يستطيع حمل السلاح فليتقدم إلينا".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
وزير الخارجية المصري: نرفض أي محاولات لتقسيم السودان
12 نوفمبر, 13:06 GMT
وأعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".
كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على هامش حضور حفل تنصيب الرئيس الرواندي بول كاجامي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
عبد العاطي يؤكد للبرهان دعم مصر لاستقرار السودان ووحدة أراضيه
11 نوفمبر, 15:09 GMT
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
