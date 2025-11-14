https://sarabic.ae/20251114/الخارجية-البيلاروسية-مينسك-لم-تتلق-حتى-الآن-ردا-من-فيلنيوس-على-مقترحات-التفاوض-بشأن-الحدود-1107116523.html

الخارجية البيلاروسية: مينسك لم تتلق حتى الآن ردا من فيلنيوس على مقترحات التفاوض بشأن الحدود

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية، رسلان فارانكوف، اليوم الجمعة، أن مينسك لم تتلق ردا حتى الآن من فيلنيوس على مقترحات التفاوض على مستوى وزارة... 14.11.2025

وقال فارانكوف، في تصريح لـ "ريا نوفوستي"، "حتى الآن، لم ترد وزارة الخارجية الليتوانية على اقتراحنا".وأشار إلى أن الجانب الليتواني اقترح عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل بين نائبي رئيسي أجهزة الحدود في البلدين لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.واعتبر فارانكوف أن هذا التعاون لا يحل مشكلة فتح المعابر الحدودية التي أغلقتها ليتوانيا من جانب واحد، واستئناف حركة المواطنين والمركبات والبضائع عبرها، مضيفا: "ونؤكد مجددا أنه نظرا لتعقيد هذه القضية، فإن حلها لا يمكن أن يتم إلا على المستوى السياسي والدبلوماسي، وهو ما ينتظره مواطنو بيلاروسيا وليتوانيا ودول أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بفارغ الصبر. والجانب البيلاروسي مستعد لذلك".واختتم المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية قائلا: "هناك خيارٌ آخر دون مفاوضات، وهو أن تتراجع ليتوانيا عن قرارها أحادي الجانب بغلق الحدود مع بيلاروسيا".وأعلن وزير الخارجية البيلاروسي، مكسيم ريجينكوف في 12 تشرين الثاني/نوفمبر أن مينسك قدمت مقترحات إلى ليتوانيا بشأن إعادة فتح المعابر الحدودية على الحدود المشتركة، وهي تنتظر ردًا، وهي ملتزمة بتطبيع الوضع بسرعة.كما أوضح أنه نظرًا لتجاوز الاتفاق لصلاحيات أجهزة الحدود المرخصة في البلدين، فقد تقرر أن تتولى وزارة الخارجية البيلاروسية إجراء المزيد من المفاوضات مع الجانب الليتواني.وكانت ليتوانيا قد أغلقت، بوقت سابق، حدودها مع بيلاروسيا أمام المركبات لمدة شهر، حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر (الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 1 كانون الأول/ديسمبر)، مع إمكانية تمديد هذه الفترة.ورغم ذلك سمحت ليتوانيا لاحقًا لفئات معينة من الأشخاص بالمرور عبر أحد المعبرين.وسمحت بيلاروسيا للشاحنات الليتوانية فقط بالمغادرة عبر الجزء الليتواني من الحدود لتجنب طوابير الانتظار في اتجاهات أخرى. واستجابةً لطلب ليتوانيا بضمان عودة الشاحنات الليتوانية عبر الحدود، صرحت بيلاروسيا بأنها ستتمكن من المغادرة بمجرد استئناف حركة المرور الطبيعية عبر المعابر.

