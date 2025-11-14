الخارجية البيلاروسية: مينسك لم تتلق حتى الآن ردا من فيلنيوس على مقترحات التفاوض بشأن الحدود

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251114/الخارجية-البيلاروسية-مينسك-لم-تتلق-حتى-الآن-ردا-من-فيلنيوس-على-مقترحات-التفاوض-بشأن-الحدود-1107116523.html
الخارجية البيلاروسية: مينسك لم تتلق حتى الآن ردا من فيلنيوس على مقترحات التفاوض بشأن الحدود
الخارجية البيلاروسية: مينسك لم تتلق حتى الآن ردا من فيلنيوس على مقترحات التفاوض بشأن الحدود
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية، رسلان فارانكوف، اليوم الجمعة، أن مينسك لم تتلق ردا حتى الآن من فيلنيوس على مقترحات التفاوض على مستوى وزارة... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T16:45+0000
2025-11-14T16:45+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075856560_0:0:2812:1583_1920x0_80_0_0_67fc79879fae4e7dff293587582d1b0b.jpg
وقال فارانكوف، في تصريح لـ "ريا نوفوستي"، "حتى الآن، لم ترد وزارة الخارجية الليتوانية على اقتراحنا".وأشار إلى أن الجانب الليتواني اقترح عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل بين نائبي رئيسي أجهزة الحدود في البلدين لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.واعتبر فارانكوف أن هذا التعاون لا يحل مشكلة فتح المعابر الحدودية التي أغلقتها ليتوانيا من جانب واحد، واستئناف حركة المواطنين والمركبات والبضائع عبرها، مضيفا: "ونؤكد مجددا أنه نظرا لتعقيد هذه القضية، فإن حلها لا يمكن أن يتم إلا على المستوى السياسي والدبلوماسي، وهو ما ينتظره مواطنو بيلاروسيا وليتوانيا ودول أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بفارغ الصبر. والجانب البيلاروسي مستعد لذلك".واختتم المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية قائلا: "هناك خيارٌ آخر دون مفاوضات، وهو أن تتراجع ليتوانيا عن قرارها أحادي الجانب بغلق الحدود مع بيلاروسيا".وأعلن وزير الخارجية البيلاروسي، مكسيم ريجينكوف في 12 تشرين الثاني/نوفمبر أن مينسك قدمت مقترحات إلى ليتوانيا بشأن إعادة فتح المعابر الحدودية على الحدود المشتركة، وهي تنتظر ردًا، وهي ملتزمة بتطبيع الوضع بسرعة.كما أوضح أنه نظرًا لتجاوز الاتفاق لصلاحيات أجهزة الحدود المرخصة في البلدين، فقد تقرر أن تتولى وزارة الخارجية البيلاروسية إجراء المزيد من المفاوضات مع الجانب الليتواني.وكانت ليتوانيا قد أغلقت، بوقت سابق، حدودها مع بيلاروسيا أمام المركبات لمدة شهر، حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر (الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 1 كانون الأول/ديسمبر)، مع إمكانية تمديد هذه الفترة.ورغم ذلك سمحت ليتوانيا لاحقًا لفئات معينة من الأشخاص بالمرور عبر أحد المعبرين.وسمحت بيلاروسيا للشاحنات الليتوانية فقط بالمغادرة عبر الجزء الليتواني من الحدود لتجنب طوابير الانتظار في اتجاهات أخرى. واستجابةً لطلب ليتوانيا بضمان عودة الشاحنات الليتوانية عبر الحدود، صرحت بيلاروسيا بأنها ستتمكن من المغادرة بمجرد استئناف حركة المرور الطبيعية عبر المعابر.
https://sarabic.ae/20251031/كازاخستان-تعلن-توقيع-خطة-للتعاون-العسكري-لعام-2026-مع--وروسيا-وبيلاروسيا-1106582125.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075856560_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_d81615b7378d0733dda452a0d23eac37.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم

الخارجية البيلاروسية: مينسك لم تتلق حتى الآن ردا من فيلنيوس على مقترحات التفاوض بشأن الحدود

16:45 GMT 14.11.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورالجيش البيلاروسي
الجيش البيلاروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية، رسلان فارانكوف، اليوم الجمعة، أن مينسك لم تتلق ردا حتى الآن من فيلنيوس على مقترحات التفاوض على مستوى وزارة الخارجية بشأن تسوية الوضع على الحدود البيلاروسية الليتوانية.
وقال فارانكوف، في تصريح لـ "ريا نوفوستي"، "حتى الآن، لم ترد وزارة الخارجية الليتوانية على اقتراحنا".
وأشار إلى أن الجانب الليتواني اقترح عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل بين نائبي رئيسي أجهزة الحدود في البلدين لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وأضاف فارانكوف: "تتوافق هذه المبادرة تمامًا مع الخطوات التي اقترحتها مينسك على فيلنيوس خلال السنوات القليلة الماضية وهي التعاون في مجال أمن الحدود ومراقبتها ونحن، بالطبع، نرحب بها".
واعتبر فارانكوف أن هذا التعاون لا يحل مشكلة فتح المعابر الحدودية التي أغلقتها ليتوانيا من جانب واحد، واستئناف حركة المواطنين والمركبات والبضائع عبرها، مضيفا: "ونؤكد مجددا أنه نظرا لتعقيد هذه القضية، فإن حلها لا يمكن أن يتم إلا على المستوى السياسي والدبلوماسي، وهو ما ينتظره مواطنو بيلاروسيا وليتوانيا ودول أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بفارغ الصبر. والجانب البيلاروسي مستعد لذلك".
واختتم المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية قائلا: "هناك خيارٌ آخر دون مفاوضات، وهو أن تتراجع ليتوانيا عن قرارها أحادي الجانب بغلق الحدود مع بيلاروسيا".
الجيش الكازاخستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
كازاخستان تعلن توقيع خطة للتعاون العسكري لعام 2026 مع وروسيا وبيلاروسيا
31 أكتوبر, 07:34 GMT
وأعلن وزير الخارجية البيلاروسي، مكسيم ريجينكوف في 12 تشرين الثاني/نوفمبر أن مينسك قدمت مقترحات إلى ليتوانيا بشأن إعادة فتح المعابر الحدودية على الحدود المشتركة، وهي تنتظر ردًا، وهي ملتزمة بتطبيع الوضع بسرعة.
كما أوضح أنه نظرًا لتجاوز الاتفاق لصلاحيات أجهزة الحدود المرخصة في البلدين، فقد تقرر أن تتولى وزارة الخارجية البيلاروسية إجراء المزيد من المفاوضات مع الجانب الليتواني.
وكانت ليتوانيا قد أغلقت، بوقت سابق، حدودها مع بيلاروسيا أمام المركبات لمدة شهر، حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر (الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 1 كانون الأول/ديسمبر)، مع إمكانية تمديد هذه الفترة.

وبررت ليتوانيا تعليق حركة المرور عبر المعبرين البريين المتبقيين على الحدود البيلاروسية بـ"حوادث" تتعلق باستخدام" بالونات الطقس لتهريب مواد ممنوعة عبر المجال الجوي الليتواني".

ورغم ذلك سمحت ليتوانيا لاحقًا لفئات معينة من الأشخاص بالمرور عبر أحد المعبرين.
وسمحت بيلاروسيا للشاحنات الليتوانية فقط بالمغادرة عبر الجزء الليتواني من الحدود لتجنب طوابير الانتظار في اتجاهات أخرى. واستجابةً لطلب ليتوانيا بضمان عودة الشاحنات الليتوانية عبر الحدود، صرحت بيلاروسيا بأنها ستتمكن من المغادرة بمجرد استئناف حركة المرور الطبيعية عبر المعابر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала