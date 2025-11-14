https://sarabic.ae/20251114/الخارجية-الروسية-موسكو-تعرب-عن-قلقها-إزاء-أساليب-واشنطن-في-حل-المشاكل-بمنطقة-الكاريبي-1107107958.html
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن قلق موسكو إزاء الأساليب والإجراءات الأمريكية لحل المشاكل في البحر الكاريبي، والتي
2025-11-14T12:05+0000
2025-11-14T12:05+0000
2025-11-14T12:05+0000
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأساليب العسكرية، التي اختارتها الولايات المتحدة لحل المشكلة، والتي تُمثل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية لدول أمريكا اللاتينية، أكثر من أي شيء آخر. تتعارض تصرفات السلطات الأمريكية بشكل مباشر مع التزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988".وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول إعلان الولايات المتحدة عن عملية "الرمح الجنوبي" وحشد قواتها قرب فنزويلا: "روسيا تأمل ألا تقوم الولايات المتحدة بزعزعة الاستقرار في البحر الكاريبي وحول فنزويلا".ومنذ أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشن عدد من الضربات، استهدفت سفنا يزعم أنها تتاجر بالمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.وفي الأسابيع الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية، مرارا وتكرارا، لتدمير قوارب في البحر الكاريبي يزعم أنها كانت تنقل المخدرات، وتزعم السلطات الأمريكية أن هذه العمليات تُنفذ لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات.وزير خارجية فنزويلا: بلادنا ممتنة لروسيا على دعمها لسيادتناالرئيس الفنزويلي: لا نريد صراعا مع أمريكا
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأساليب العسكرية، التي اختارتها الولايات المتحدة لحل المشكلة، والتي تُمثل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية لدول أمريكا اللاتينية، أكثر من أي شيء آخر. تتعارض تصرفات السلطات الأمريكية بشكل مباشر مع التزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988".
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تأمل ألا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإجراءات من شأنها زعزعة استقرار الوضع في منطقة البحر الكاريبي وحول فنزويلا.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول إعلان الولايات المتحدة عن عملية "الرمح الجنوبي" وحشد قواتها قرب فنزويلا: "روسيا تأمل ألا تقوم الولايات المتحدة بزعزعة الاستقرار في البحر الكاريبي وحول فنزويلا".
وأضاف أن الالتزام بالقانون الدولي حاليًا "في حالة يرثى لها".
ومنذ أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشن عدد من الضربات، استهدفت سفنا يزعم أنها تتاجر بالمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
وفي الأسابيع الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية،
مرارا وتكرارا، لتدمير قوارب في البحر الكاريبي يزعم أنها كانت تنقل المخدرات، وتزعم السلطات الأمريكية أن هذه العمليات تُنفذ لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات.