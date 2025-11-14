https://sarabic.ae/20251114/الرئيس-الفنزويلي-لا-نريد-صراعا-مع-أمريكا-1107098448.html

الرئيس الفنزويلي: لا نريد صراعا مع أمريكا

الرئيس الفنزويلي: لا نريد صراعا مع أمريكا

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الخميس، رفض بلاده أي صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، داعيًا شعبها إلى "الاتحاد مع فنزويلا من أجل تحقيق السلام في... 14.11.2025

جاء ذلك في تصريحات حصرية للرئيس الفنزويلي، لوسيلة إعلام أمريكية وسط تجمع جماهيري حاشد في العاصمة كاراكاس، أمس الخميس.وأتت كلمات مادورو وسط تصاعد التوترات مع واشنطن، التي نشرت سفنًا حربية في منطقة الكاريبي لملاحقة ما تصفه بـ"سفن تهريب المخدرات" القادمة من فنزويلا، فيما تتهم كاراكاس الولايات المتحدة بالسعي لتغيير النظام تحت غطاء مكافحة المخدرات. وعند سؤاله عن رسالة مباشرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رد مادورو بالإنجليزية باختصار: "نعم السلام، نعم السلام". وتجنّب الرئيس الفنزويلي الإجابة المباشرة حول مخاوفه من عدوان أمريكي محتمل، مؤكدًا أن تركيزه منصب على "حكم البلاد بسلام واستقرار".وأكد البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) تنفيذ الضربة ضد السفينة المشتبه بها في البحر الكاريبي، حسبما ذكرت قناة "سي بي إس" الإخبارية، أمس الخميس، نقلا عن مسؤول في الوزارة.ومنذ أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشن عدد من الضربات، استهدفت سفنا يزعم أنها تتاجر بالمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.وحتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دمرت هذه الضربات نحو 20 سفينة وأسفرت عن مقتل 76 شخصا على الأقل، ولم يقدم المصدر في البنتاغون مزيدا من التفاصيل حول العملية الأخيرة، بحسب التقرير.وبحسب وسائل إعلام، فإن لندن تعتبر هذه الهجمات غير قانونية، ولا ترغب في أن تكون "متواطئة" في أفعال تعتبرها السلطات البريطانية انتهاكا للقانون الدولي.كما صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، سابقا، بأن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وترقى إلى "إعدامات خارج نطاق القضاء". ووفقا لوسائل إعلام، فإن المملكة المتحدة تتفق مع هذا التقييم، ورفض البنتاغون والبيت الأبيض والسفارة البريطانية في واشنطن التعليق على المسألة.وفي الأسابيع الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية، مرارا وتكرارا، لتدمير قوارب في البحر الكاريبي يزعم أنها كانت تنقل المخدرات، وتزعم السلطات أن هذه العمليات تنفذ لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات.

