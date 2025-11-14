الرئيس الفنزويلي: لا نريد صراعا مع أمريكا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الخميس، رفض بلاده أي صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، داعيًا شعبها إلى "الاتحاد مع فنزويلا من أجل تحقيق السلام في...
الرئيس الفنزويلي: لا نريد صراعا مع أمريكا

07:33 GMT 14.11.2025
© AP Photo / Marcelo Garciaالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Marcelo Garcia
تابعنا عبر
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الخميس، رفض بلاده أي صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، داعيًا شعبها إلى "الاتحاد مع فنزويلا من أجل تحقيق السلام في الأمريكتين"، وفق تعبيره.
جاء ذلك في تصريحات حصرية للرئيس الفنزويلي، لوسيلة إعلام أمريكية وسط تجمع جماهيري حاشد في العاصمة كاراكاس، أمس الخميس.
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
مادورو يقود مسيرة شبابية في كاراكاس ردا على "التهديدات الأمريكية"
أمس, 22:35 GMT
وأتت كلمات مادورو وسط تصاعد التوترات مع واشنطن، التي نشرت سفنًا حربية في منطقة الكاريبي لملاحقة ما تصفه بـ"سفن تهريب المخدرات" القادمة من فنزويلا، فيما تتهم كاراكاس الولايات المتحدة بالسعي لتغيير النظام تحت غطاء مكافحة المخدرات.

وحذّر مادورو من "تكرار سيناريوهات الحروب الطويلة"، موجهًا نداءه بالإسبانية إلى الشعب الأمريكي: "الاتحاد من أجل سلام الأمريكتين.. لا مزيد من الحروب اللامتناهية، لا مزيد من الحروب غير العادلة، لا مزيد من ليبيا، لا مزيد من أفغانستان".

وعند سؤاله عن رسالة مباشرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رد مادورو بالإنجليزية باختصار: "نعم السلام، نعم السلام".
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو برفقة زوجته سيليا فلوريس في حفل استقبالٍ نيابةً عن الرئيس الروسي، تكريمًا لرؤساء الدول المدعوين للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
مادورو يوقع قانونا لتأسيس القيادة الوطنية الشاملة للدفاع في فنزويلا
12 نوفمبر, 04:09 GMT
وتجنّب الرئيس الفنزويلي الإجابة المباشرة حول مخاوفه من عدوان أمريكي محتمل، مؤكدًا أن تركيزه منصب على "حكم البلاد بسلام واستقرار".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت أمس الخميس، أنها نفذت ضربة جديدة على سفينة "يشتبه بتورطها في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي"، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على متنها.

وأكد البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) تنفيذ الضربة ضد السفينة المشتبه بها في البحر الكاريبي، حسبما ذكرت قناة "سي بي إس" الإخبارية، أمس الخميس، نقلا عن مسؤول في الوزارة.
ومنذ أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشن عدد من الضربات، استهدفت سفنا يزعم أنها تتاجر بالمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
مادورو يوافق على خطة للمقاومة المسلحة ضد الولايات المتحدة
5 نوفمبر, 05:45 GMT
وحتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دمرت هذه الضربات نحو 20 سفينة وأسفرت عن مقتل 76 شخصا على الأقل، ولم يقدم المصدر في البنتاغون مزيدا من التفاصيل حول العملية الأخيرة، بحسب التقرير.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية سابقا، نقلا عن مصادر مطلعة، أن بريطانيا أوقفت تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة بشأن "السفن المشبوهة" في منطقة البحر الكاريبي، خشية استخدامها لشن ضربات عسكرية أمريكية.

وبحسب وسائل إعلام، فإن لندن تعتبر هذه الهجمات غير قانونية، ولا ترغب في أن تكون "متواطئة" في أفعال تعتبرها السلطات البريطانية انتهاكا للقانون الدولي.
كما صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، سابقا، بأن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وترقى إلى "إعدامات خارج نطاق القضاء". ووفقا لوسائل إعلام، فإن المملكة المتحدة تتفق مع هذا التقييم، ورفض البنتاغون والبيت الأبيض والسفارة البريطانية في واشنطن التعليق على المسألة.
وفي الأسابيع الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية، مرارا وتكرارا، لتدمير قوارب في البحر الكاريبي يزعم أنها كانت تنقل المخدرات، وتزعم السلطات أن هذه العمليات تنفذ لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات.
