عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
الكرملين: روسيا تأمل ألا تقوم الولايات المتحدة بزعزعة الاستقرار في البحر الكاريبي
الكرملين: روسيا تأمل ألا تقوم الولايات المتحدة بزعزعة الاستقرار في البحر الكاريبي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تأمل ألا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإجراءات من شأنها زعزعة استقرار الوضع في... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول إعلان الولايات المتحدة عن عملية "الرمح الجنوبي" وحشد قواتها قرب فنزويلا: "روسيا تأمل ألا تقوم الولايات المتحدة بزعزعة الاستقرار في البحر الكاريبي وحول فنزويلا".وأشار بيسكوف، في وقت سابق، خلال حديثه عن الوجود العسكري الأمريكي المتزايد قرب فنزويلا، إلى أن "كل هذه الإجراءات يجب أن تتم وفقا للقانون الدولي".ومنذ أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشن عدد من الضربات، استهدفت سفنا يزعم أنها تتاجر بالمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.وفي الأسابيع الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية، مرارا وتكرارا، لتدمير قوارب في البحر الكاريبي يزعم أنها كانت تنقل المخدرات، وتزعم السلطات الأمريكية أن هذه العمليات تُنفذ لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات.وزير خارجية فنزويلا: بلادنا ممتنة لروسيا على دعمها لسيادتناالرئيس الفنزويلي: لا نريد صراعا مع أمريكا
البحر الكاريبي
09:56 GMT 14.11.2025 (تم التحديث: 10:28 GMT 14.11.2025)
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تأمل ألا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإجراءات من شأنها زعزعة استقرار الوضع في منطقة البحر الكاريبي وحول فنزويلا.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول إعلان الولايات المتحدة عن عملية "الرمح الجنوبي" وحشد قواتها قرب فنزويلا: "روسيا تأمل ألا تقوم الولايات المتحدة بزعزعة الاستقرار في البحر الكاريبي وحول فنزويلا".

وأضاف أن الالتزام بالقانون الدولي حاليًا "في حالة يرثى لها".

وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
وزير الحرب الأمريكي يعلن إطلاق عملية "الرمح الجنوبي" ضد "عصابات المخدرات" في الأمريكيتين
أمس, 22:56 GMT
وأشار بيسكوف، في وقت سابق، خلال حديثه عن الوجود العسكري الأمريكي المتزايد قرب فنزويلا، إلى أن "كل هذه الإجراءات يجب أن تتم وفقا للقانون الدولي".

وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، أن وزارته بدأت تنفيذ عملية عسكرية جديدة تحمل اسم "الرمح الجنوبي" ضد "عصابات المخدرات"، وذلك تنفيذا لأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق تعبيره.

ومنذ أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشن عدد من الضربات، استهدفت سفنا يزعم أنها تتاجر بالمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
وفي الأسابيع الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية، مرارا وتكرارا، لتدمير قوارب في البحر الكاريبي يزعم أنها كانت تنقل المخدرات، وتزعم السلطات الأمريكية أن هذه العمليات تُنفذ لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات.
وزير خارجية فنزويلا: بلادنا ممتنة لروسيا على دعمها لسيادتنا
الرئيس الفنزويلي: لا نريد صراعا مع أمريكا
