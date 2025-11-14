https://sarabic.ae/20251114/لابورتا-برشلونة-يخطط-لبناء-تمثال-لهذا-اللاعب-في-كامب-نو-1107107164.html

"برشلونة" يخطط لبناء تمثال لهذا اللاعب في "كامب نو"

"برشلونة" يخطط لبناء تمثال لهذا اللاعب في "كامب نو"

سبوتنيك عربي

كشف جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، أمس الخميس، عن خطط النادي لتشييد تمثال تذكاري للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خارج ملعب "سبوتيفاي... 14.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-14T11:18+0000

2025-11-14T11:18+0000

2025-11-14T11:27+0000

أخبار إسبانيا

رياضة

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/17/1064090812_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_817a0b57d697b3d52269fd45a9ffc5e5.jpg

جاء ذلك خلال حفل تقديم كتاب في مدينة برشلونة، حيث أكد لابورتا أن مجلس الإدارة ناقش بالفعل اقتراح تكريم هداف الفريق التاريخي والفائز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين، وفقا لما ذكرته مواقع إعلام رياضية عالمية. وقال لابورتا: "سيظل ميسي مرتبطا دائما ببرشلونة، فهو يعلم أن الباب مفتوح أمامه، نكن له احتراما كبيرا، ويستحق كل التقدير". واستبعد جوان لابورتا عودة ليونيل ميسي إلى الفريق كلاعب، رغم ظهوره المفاجئ في ملعب كامب نو هذا الأسبوع.وأكد لابورتا، الأربعاء الماضي، أن عودة ميسي التنافسية غير ممكنة حالياً، قائلا: "مغادرته لم تكن كما أردنا، ولكن من باب الاحترام لميسي وللنادي، ليس من المناسب إثارة توقعات غير واقعية"، وفقا لمواقع رياضية عالمية.وأعرب لابورتا عن مفاجأته بزيارة ميسي برفقة زميله رودريغو دي بول، مضيفاً: "لم أكن أعلم أنه سيأتي، لكن كامب نو منزله. كانت زيارة عفوية بروح برشلونة، بعد عشاء مع بعض الأصدقاء".وأكد أن ميسي يستحق "أروع تكريم ممكن" عند اكتمال الملعب بسعة 105.000 متفرج، مشدداً على أن المناسبة ستكون خاصة به.وكان نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي قد أعرب، الثلاثاء الماضي، عن أمنيته قضاء بقية مسيرته كاملة في نادي برشلونة الإسباني.وأجرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مقابلة مع ميسي، قال من خلالها "أشعر بالحنين دائما إلى الماضي، وينتابني العديد من المشاعر كلما سمعت شيئا عن برشلونة، إنها ذكريات مذهلة".وشدد نجم المنتخب الأرجنتيني على "أتطلع بجدية للعودة مجددا إلى برشلونة، أفتقد المدينة والنادي كثيرا، وأتحدث أنا وزوجتي وزملائي دائما عن ذلك، وعن فكرة العيش هناك مجددا، وأتطلع أيضا للعودة إلى ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه".يشار إلى أن ليونيل ميسي دافع عن ألوان برشلونة لمدة 17 عاما، حيث ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة الإسباني عام 2004 قبل أن يرحل عن النادي في العام 2021 نحو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد التتويج بالعديد من الألقاب وتحقيق سلسلة أرقام قياسية استثنائية.يذكر أن اللاعب الأرجنتيني انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي، في يوليو/ تموز 2023، ضمن صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته الأوروبية، وكانت مدة عقده الأول عامان ونصف العام.

https://sarabic.ae/20251112/رئيس-نادي-برشلونة-يكشف-موقفه-بشأن-عودة-ميسي-إلى-النادي-1107053343.html

https://sarabic.ae/20251111/ميسي-أتطلع-للعودة-إلى-هذا-الفريق-1106984749.html

https://sarabic.ae/20251106/ميسي-يكشف-سر-رفضه-عرض-الهلال-السعودي-1106792224.html

أخبار إسبانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسبانيا, رياضة, منوعات