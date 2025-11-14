عربي
أمساليوم
بث مباشر
"برشلونة" يخطط لبناء تمثال لهذا اللاعب في "كامب نو"
"برشلونة" يخطط لبناء تمثال لهذا اللاعب في "كامب نو"
كشف جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، أمس الخميس، عن خطط النادي لتشييد تمثال تذكاري للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خارج ملعب "سبوتيفاي... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك خلال حفل تقديم كتاب في مدينة برشلونة، حيث أكد لابورتا أن مجلس الإدارة ناقش بالفعل اقتراح تكريم هداف الفريق التاريخي والفائز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين، وفقا لما ذكرته مواقع إعلام رياضية عالمية. وقال لابورتا: "سيظل ميسي مرتبطا دائما ببرشلونة، فهو يعلم أن الباب مفتوح أمامه، نكن له احتراما كبيرا، ويستحق كل التقدير". واستبعد جوان لابورتا عودة ليونيل ميسي إلى الفريق كلاعب، رغم ظهوره المفاجئ في ملعب كامب نو هذا الأسبوع.وأكد لابورتا، الأربعاء الماضي، أن عودة ميسي التنافسية غير ممكنة حالياً، قائلا: "مغادرته لم تكن كما أردنا، ولكن من باب الاحترام لميسي وللنادي، ليس من المناسب إثارة توقعات غير واقعية"، وفقا لمواقع رياضية عالمية.وأعرب لابورتا عن مفاجأته بزيارة ميسي برفقة زميله رودريغو دي بول، مضيفاً: "لم أكن أعلم أنه سيأتي، لكن كامب نو منزله. كانت زيارة عفوية بروح برشلونة، بعد عشاء مع بعض الأصدقاء".وأكد أن ميسي يستحق "أروع تكريم ممكن" عند اكتمال الملعب بسعة 105.000 متفرج، مشدداً على أن المناسبة ستكون خاصة به.وكان نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي قد أعرب، الثلاثاء الماضي، عن أمنيته قضاء بقية مسيرته كاملة في نادي برشلونة الإسباني.وأجرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مقابلة مع ميسي، قال من خلالها "أشعر بالحنين دائما إلى الماضي، وينتابني العديد من المشاعر كلما سمعت شيئا عن برشلونة، إنها ذكريات مذهلة".وشدد نجم المنتخب الأرجنتيني على "أتطلع بجدية للعودة مجددا إلى برشلونة، أفتقد المدينة والنادي كثيرا، وأتحدث أنا وزوجتي وزملائي دائما عن ذلك، وعن فكرة العيش هناك مجددا، وأتطلع أيضا للعودة إلى ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه".يشار إلى أن ليونيل ميسي دافع عن ألوان برشلونة لمدة 17 عاما، حيث ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة الإسباني عام 2004 قبل أن يرحل عن النادي في العام 2021 نحو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد التتويج بالعديد من الألقاب وتحقيق سلسلة أرقام قياسية استثنائية.يذكر أن اللاعب الأرجنتيني انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي، في يوليو/ تموز 2023، ضمن صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته الأوروبية، وكانت مدة عقده الأول عامان ونصف العام.
"برشلونة" يخطط لبناء تمثال لهذا اللاعب في "كامب نو"

11:18 GMT 14.11.2025 (تم التحديث: 11:27 GMT 14.11.2025)
© AP Photo / Andres Kudackiاحتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بهدفه في مرمى ريال مدريد خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، أبريل 10 عام 2010
احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بهدفه في مرمى ريال مدريد خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، أبريل 10 عام 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Andres Kudacki
تابعنا عبر
كشف جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، أمس الخميس، عن خطط النادي لتشييد تمثال تذكاري للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خارج ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بعد اكتمال أعمال التجديد.
جاء ذلك خلال حفل تقديم كتاب في مدينة برشلونة، حيث أكد لابورتا أن مجلس الإدارة ناقش بالفعل اقتراح تكريم هداف الفريق التاريخي والفائز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين، وفقا لما ذكرته مواقع إعلام رياضية عالمية.
ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
مجتمع
رئيس نادي برشلونة يكشف موقفه بشأن عودة ميسي إلى النادي
12 نوفمبر, 18:37 GMT
وقال لابورتا: "سيظل ميسي مرتبطا دائما ببرشلونة، فهو يعلم أن الباب مفتوح أمامه، نكن له احتراما كبيرا، ويستحق كل التقدير".

وأضاف رئيس النادي الكتالوني: "يجب أن يحظى ميسي بتمثال في كامب نو، مثلما حدث مع يوهان كرويف ولاسلو كوبالا. إنه أحد اللاعبين الأسطوريين الذين تركوا بصمة عميقة فينا. ناقشنا الأمر في اجتماع لمجلس الإدارة، ونعمل عليه حاليا. يتعين الحصول على موافقة عائلته، لكن جميع جماهير برشلونة ترغب في ذلك".

واستبعد جوان لابورتا عودة ليونيل ميسي إلى الفريق كلاعب، رغم ظهوره المفاجئ في ملعب كامب نو هذا الأسبوع.
وأكد لابورتا، الأربعاء الماضي، أن عودة ميسي التنافسية غير ممكنة حالياً، قائلا: "مغادرته لم تكن كما أردنا، ولكن من باب الاحترام لميسي وللنادي، ليس من المناسب إثارة توقعات غير واقعية"، وفقا لمواقع رياضية عالمية.
لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، براتب 111 مليون دولار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
مجتمع
ميسي: أتطلع للعودة إلى هذا الفريق
11 نوفمبر, 17:22 GMT
وأعرب لابورتا عن مفاجأته بزيارة ميسي برفقة زميله رودريغو دي بول، مضيفاً: "لم أكن أعلم أنه سيأتي، لكن كامب نو منزله. كانت زيارة عفوية بروح برشلونة، بعد عشاء مع بعض الأصدقاء".
وأكد أن ميسي يستحق "أروع تكريم ممكن" عند اكتمال الملعب بسعة 105.000 متفرج، مشدداً على أن المناسبة ستكون خاصة به.
وكان نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي قد أعرب، الثلاثاء الماضي، عن أمنيته قضاء بقية مسيرته كاملة في نادي برشلونة الإسباني.
ونقلت وسائل إعلام غربية، الثلاثاء الماضي، عن مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي، تعبيره عن نيته في العودة إلى المدينة الكتالونية يوما ما، لكنه لم يحسم بعد مشاركته في مونديال 2026 مع منتخب الأرجنتين.
وأجرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مقابلة مع ميسي، قال من خلالها "أشعر بالحنين دائما إلى الماضي، وينتابني العديد من المشاعر كلما سمعت شيئا عن برشلونة، إنها ذكريات مذهلة".
احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بهدفه في مرمى ريال مدريد خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، أبريل 10 عام 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
مجتمع
ميسي يكشف سر رفضه عرض "الهلال" السعودي
6 نوفمبر, 09:44 GMT

وأضاف: "شعرت بشعور غريب بعد الرحيل عن الفريق، لأنني لعبت سنواتي الأخيرة دون جمهور بسبب جائحة كورونا، وبعد أن قضيت معظم فترة مسيرتي في برشلونة، لم أغادر النادي بالطريقة التي تخيلتها أو حلمت بها، بل تخيلت أن أقضي حياتي بالكامل في أوروبا، وأقضي مسيرتي بالكامل مع برشلونة، هذه كانت خطتي ورغبتي".

وشدد نجم المنتخب الأرجنتيني على "أتطلع بجدية للعودة مجددا إلى برشلونة، أفتقد المدينة والنادي كثيرا، وأتحدث أنا وزوجتي وزملائي دائما عن ذلك، وعن فكرة العيش هناك مجددا، وأتطلع أيضا للعودة إلى ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه".
يشار إلى أن ليونيل ميسي دافع عن ألوان برشلونة لمدة 17 عاما، حيث ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة الإسباني عام 2004 قبل أن يرحل عن النادي في العام 2021 نحو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد التتويج بالعديد من الألقاب وتحقيق سلسلة أرقام قياسية استثنائية.
يذكر أن اللاعب الأرجنتيني انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي، في يوليو/ تموز 2023، ضمن صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته الأوروبية، وكانت مدة عقده الأول عامان ونصف العام.
