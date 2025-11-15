https://sarabic.ae/20251115/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-766-اعتداء-لمستوطنين-في-الضفة-خلال-أكتوبر-الماضي-1107144598.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": 766 اعتداء لمستوطنين في الضفة خلال أكتوبر الماضي

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": 766 اعتداء لمستوطنين في الضفة خلال أكتوبر الماضي

قال أمير داوود، مدير دائرة التوثيق في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، إن موجة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية مستمرة،...

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم بلغت 766 حالة، وهو أكبر عدد تم تسجيله منذ فترة طويلة، حيث كانت تتراوح دائما ما بين 200 إلى 300 اعتداء، وقد تصل إلى 400 في أشد الشهور شراسة".وأكد أن "هذه الاعتداءات تتزامن مع موسم قطف الزيتون، وهو ما يدلل على إمعان إسرئيلي في زيادة مسألة الاعتداءات من قبل المستوطنين، لفرض الوقائع على الأرض في الضفة الفلسطينية".وبين أن هذه المخططات تظل حبيسة الأدراج في انتظار قرار سياسي بالتنفيذ، حيث قد يستغرق البدء فيها سنوات، وقد يتم تنفيذها بشكل فوري، وشدد المسؤول الفلسطيني على أن "الحكومة الإسرائيلية ماضية قدما في مسألة فرض الوقائع بالضفة الغربية، سواء بالقوة الإرهابية على يد المستوطنين، أو من خلال توسعة المستوطنات وإقامة البؤر الاستيطانية، كآلية من آليات فرض الوقائع على الأرض"، وفق وصفه.وحذر توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، من استمرار تقارير الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية، مطالبًا بحماية فورية للمدنيين ومحاسبة المعتدين.وأضاف أن الأضرار أصابت عددا أكبر من الأشجار، مع تضرر المزيد من التجمعات السكانية خلال هذه السنة بالمقارنة مع السنوات الست السابقة.ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى 2025، نفذ المستوطنون ما مجموعه 7154 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، تسببت باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48728 شجرة منها 37237 من أشجار الزيتون، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة

