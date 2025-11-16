https://sarabic.ae/20251116/روسيا-تقترح-تعديلات-على-الخطة-الأمريكية-بشأن-غزة-وترامب-يدرس-بيع-مقاتلات-إف-35-للسعودية-1107161922.html

روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية

روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية

كشفت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمس السبت، تفاصيل مشروع القرار الذي قدمته موسكو بشأن غزة، مؤكدة أنها اضطرت إلى إعداد مشروع بديل للمسودة...

وقالت البعثة في بيان، إن قرارات مجلس الأمن "يجب أن تعكس الإطار القانوني الدولي المتوافق عليه، وأن تؤكد الحلول والمبادئ الأساسية، وفي مقدمتها صيغة حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن هذه المبادئ غابت تمامًا عن المشروع الأمريكي، ما دفع روسيا إلى صياغة مشروع بديل يهدف لتحقيق سلام مستدام في قطاع غزة.وأوضحت البعثة أن "جوهر مشروع القرار الروسي يتمثل في تمكين مجلس الأمن من تحديد الآليات العملية لنشر قوة حفظ سلام وإدارة مدنية في القطاع، بما ينسجم مع المعايير القانونية الدولية المعتمدة، ويسهم في وقف العنف وتحقيق استقرار طويل الأمد".وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى "وجود كثير من المشاكل في المشروع الأمريكي والذي يجسد المخططات الأمريكية وتهميش الدول الكبرى والاستفراد بدول المنطقة، بالإضافة إلى خدمة الإرادة الإسرائيلية بالسيطرة على مناطق فلسطينية بقرار أممي، وعدم وضوح مستقبل حل الدولتين".ترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية قبل استقبال ولي العهد في البيت الأبيضصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس السبت، بأنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات مقاتلة شبحية من طراز "إف-35"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أن المملكة طلبت شراء الكثير من المقاتلات وأنه ينظر في الأمر.وعندما سُئل عن طبيعة المحادثات، قال ترامب: "إنها أكثر من مجرد لقاء، نحن نكرّم السعودية".كما أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في انضمام الرياض قريبًا إلى "اتفاقات أبراهام"، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول ذات أغلبية مسلمة.وتأتي هذه الصفقة المحتملة قبل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع توقيع اتفاقيات اقتصادية ودفاعية بين البلدين.وتعقيبا على هذا، أكد الكاتب والمحلل السياسي، عشق بن سعيدان، أن "السعودية تسعى إلى تطوير مجالاتها المختلفة مع الشرق والغرب".وشدد على أن "الصفقة ليست مرتبطة بما يسمى "اتفاقيات أبراهام"، إذ أن شروط المملكة واضحة والتي تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية".خسائر مدوية لسياسيين كبار في انتخابات البرلمان العراقيأسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري عن مفاجآت كبيرة، إذ لم يتمكن عدد من كبار القيادات السياسية من الفوز بمقاعد في البرلمان.وجاء من أبرز الخاسرين، محمود المشهداني، رئيس البرلمان الحالي، الذي ترشح ضمن قائمة تحالف السيادة الوطنية وحصل على 3864 صوتا فقط، وهو عدد غير كاف للفوز. وكذلك، رئيس البرلمان السابق، سليم الجبوري، الذي ترشح عن قائمة صقورنا في ديالى، ولم يحقق الفوز.كما فشل سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، في الحصول على مقعد ، وكذلك المتحدث السابق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الذي ترشح ضمن قائمة دولة القانون في بغداد وحصل على 1392 صوتا فقط.وفشل وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، الذي ترشح عن قائمة ائتلاف دولة القانون في البصرة في الفوز بالمقعد.قال المحلل السياسي، الدكتور رافد العطواني: "على ما يبدو بدأنا نقترب من الجيل الثالث للعملية السياسية، خاصة أن المال السياسي والفساد، ومن يملك المال و السلاح بدأوا الآن في حصد أكثر عدد من المقاعد".وشدد على أن "هناك نقمة واضحة من الشعب العراقي، سواء كان على مستوى الخدمات أو وجود عملية انتخابية"، مؤكدا أن "الكتل السياسية لا تعترف بعدد المقاعد وتذهب لما يعرف بالطاولات المستديرة".وزير العدل السوري ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن التعاون مع التحالف الدولي ضد "داعش"نفى وزير العدل السوري، مظهر الويس، صحة ما تم تداوله على بعض المنصات الإعلامية من تصريحات نسبت إليه بشأن مشروعية التنسيق مع التحالف الدولي بموجب الشريعة الإسلامية.وقال الوزير الويس في تدوينة عبر منصة "إكس"، أمس السبت: "أنفي ما تم تداوله عن أي تصريحات منسوبة لي لوسائل إعلامية".وأكد أنه لم يُجْرِ أي مقابلة ولم يتحدث مع أي وسيلة إعلامية بشأن التعاون مع التحالف الدولي.وشدد وزير العدل على أن جميع الجهات الإعلامية يجب أن تنقل التصريحات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، محذرا من المنصات التي تهدف إلى مجرد السبق الإعلامي أو الفبركة وإثارة البلبلة".وكان موقع "ذا ميديا ​​لاين"، نشر مقابلة منسوبة لوزير العدل السوري مظهر الويس قال فيها إن التعاون المحدود القائم على المصالح والذي يحافظ على السيادة، يمكن أن يدعم قتال سوريا ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا).وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "نفي الأمر من قبل وزير العدل يعنى أنه لا يوجد أي تعاون كان مع التحالف الدولي عندما كانوا في إدلب شمال غرب سوريا"."أدنوك" الإماراتية بصدد إتمام أكبر صفقة استحواذ بتاريخها في أوروبامنحت المفوضية الأوروبية الموافقة المشروطة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، للاستحواذ على شركة البتروكيماويات الألمانية "كوفيسترو"، وذلك بموجب لوائح "الدعم الأجنبي" للاتحاد الأوروبي، التي تهدف لمنع احتكار المنافسة داخل السوق الأوروبية.وجاءت الموافقة بعد تقديم "أدنوك" حلولا شملت تعديل مواد نظامها الأساسي، ومشاركة براءات اختراع "كوفيسترو" في مجال الاستدامة، ما خفف مخاوف المفوضية بشأن المنافسة.وتسري الالتزامات لمدة 10 سنوات، مع استمرار حماية براءات الاختراع خلال أي اتفاقيات ترخيص لاحقة، وفقا لبيان على موقع المفوضية الأوروبية.وكانت الصفقة البالغة قيمتها 17 مليار دولار، أُبرمت في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مفاوضات طويلة، ويشترط إتمامها الالتزام الكامل بالحلول المقترحة من "أدنوك".وتعد هذه الصفقة الأكبر في تاريخ "أدنوك"، وإحدى أكبر الاستحواذات الأوروبية من قبل دولة خليجية، وفقا لوسائل إعلام غربية.واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنها "أكبر صفقة في تاريخ "أدنوك" التي تخطط للتوسع في الخارج، لتكون من أكبر شركات الكيماويات، وهو جزء من الاستراتيجية التي تهدف للاعتماد على المشاريع بعيدا عن النفط، لافتا إلى أن استثمار 16 مليار دولار وهو رقم ضخم يحقق مزيدا من الأرقام لشركة "أدنوك".

