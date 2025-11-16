https://sarabic.ae/20251116/فرنسا-تفوز-على-أذربيجان-3---1-في-تصفيات-كأس-العالم-2026-1107174803.html
عزز المنتخب الفرنسي صدارته للمجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد فوزه على أذربيجان، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد. 16.11.2025, سبوتنيك عربي
وتمكن منتخب فرنسا من الفوز على مضيفه منتخب أذربيجان بـ 3 أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "توفيك باخراموف ستاديوم".ورغم أن البداية كانت بتقدم أذربيجان في الدقيقة 4 بهدف عن طريق رينات داداشوف، إلا أن المتنخب الفرنسي رد بثلاثية عن طريق كل من جان فيليب ماتيتا في الدقيقة وماجنيس أكليوش، إضافة إلى هدف أحرزه شهر الدين محمد ألييف، لاعب أذربيجان، بالخطأ في مرماه.وبهذه النتيجة أصبح المنتخب الفرنسي الذي حسم تأهله للمونديال منذ الجولة الماضية، يمتلك 16 نقطة متصدرا مجموعته، بينما تذيل منتخب أذربيجان المجموعة بنقطة واحدة.يذكر أن البرتغال حسمت أيضا تأهلها للمونديال بعد مباراتها التي فازت فيها على أرمينيا بـ 9 أهداف مقابل هدف واحد.
عزز المنتخب الفرنسي صدارته للمجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد فوزه على أذربيجان، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد.
وتمكن منتخب فرنسا من الفوز على مضيفه منتخب أذربيجان بـ 3 أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة
التي أقيمت على ملعب "توفيك باخراموف ستاديوم".
ورغم أن البداية كانت بتقدم أذربيجان في الدقيقة 4 بهدف عن طريق رينات داداشوف، إلا أن المتنخب الفرنسي رد بثلاثية عن طريق كل من جان فيليب ماتيتا في الدقيقة وماجنيس أكليوش، إضافة إلى هدف أحرزه شهر الدين محمد ألييف، لاعب أذربيجان، بالخطأ في مرماه.
وبهذه النتيجة أصبح المنتخب الفرنسي الذي حسم تأهله للمونديال
منذ الجولة الماضية، يمتلك 16 نقطة متصدرا مجموعته، بينما تذيل منتخب أذربيجان المجموعة بنقطة واحدة.
يذكر أن البرتغال
حسمت أيضا تأهلها للمونديال بعد مباراتها التي فازت فيها على أرمينيا بـ 9 أهداف مقابل هدف واحد.