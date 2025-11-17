https://sarabic.ae/20251117/أفضل-لحظة-لقياس-وزنك-العلم-يحسم-الجدل-1107191081.html

أفضل لحظة لقياس وزنك… العلم يحسم الجدل

سبوتنيك عربي

يحرص كثيرون على متابعة أوزانهم بشكل دوري كمؤشر أولي على الحالة الصحية بشكل عام، لا سيما إذا كانوا يتبعون حمية غذائية معينة. 17.11.2025, سبوتنيك عربي

أظهرت دراسة نشرت في مجلة "فسيولوجيكال ريبورتس" أن الوزن الذي يظهر على الميزان خلال اليوم لا يعكس دائماً الرقم الحقيقي لجسم الإنسان، إذ يتأثر بمجموعة واسعة من العوامل مثل نوعية الطعام، كمية السوائل التي يتناولها الفرد، ومستوى النشاط البدني، ما يؤدي إلى تقلبات طبيعية قد تربك من يحاولون متابعة تغير وزنهم بدقة.وأكدت اختصاصية التغذية لورين أوكونور أن أفضل وقت لقياس الوزن هو في الصباح مباشرة بعد الاستيقاظ واستخدام الحمام، وقبل تناول أي طعام أو شراب، حيث يكون الجسم قد أنهى عمليات الهضم ليلاً، وتكون المعدة شبه فارغة، ما يتيح قراءة أقرب ما تكون إلى الرقم الحقيقي.كما تشير التقارير إلى أن النساء يمررن بتقلبات طبيعية في الوزن قبل الدورة الشهرية أو خلال فترة انقطاع الطمث، وهو ما يجب أخذه في الحسبان عند متابعة الوزن.ولضمان نتائج موثوقة، يوصي الخبراء بقياس الوزن مرة واحدة أسبوعيا في يوم ووقت ثابتين، مع الوقوف على الميزان بقدمين حافيتين، وبوضعية مستقيمة، وعلى سطح ثابت، مع الالتزام بارتداء ملابس خفيفة وثابتة في كل قياس.ويشدد المختصون على أن الدلالات الحقيقية للوزن تظهر عبر الاتجاه العام خلال أسابيع، لا عبر الرقم اليومي الذي يتأثر بعوامل ظرفية لا تعكس التغيير الفعلي في الجسم.

سبوتنيك عربي

