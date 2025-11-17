عربي
https://sarabic.ae/20251117/إعلام-سوريا-تعتزم-تسليم-أكثر-من-400-مقاتل-أويغوري-إلى-الصين--1107193004.html
بعد أنباء عن عزم دمشق تسليم 400 مقاتل من الإيغور إلى الصين.. دمشق تنفي
بعد أنباء عن عزم دمشق تسليم 400 مقاتل من الإيغور إلى الصين.. دمشق تنفي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر دبلوماسي سوري أن السلطات السورية تعتزم تسليم أكثر من 400 مقاتل أويغوري إلى الصين وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية... 17.11.2025
2025-11-17T13:17+0000
2025-11-17T13:36+0000
أخبار سوريا اليوم
الصين
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101373/68/1013736854_0:48:4080:2343_1920x0_80_0_0_674f221c41dd341ed0b15f8d80c2e2a1.jpg
وقال المصدر: "تعتزم دمشق تسليم أكثر من 400 مقاتل أويغوري إلى الصين خلال الفترة المقبلة".وصرح المصدر أن "قضية مقاتلي الأويغور من المرجح أن تكون على جدول أعمال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي يقوم بأول زيارة له إلى الصين".وفي وقت لاحق، أفاد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية لوكالة الأنباء السورية "سانا"، بأنه "لا صحة لما أوردته وكالة "فرانس برس" عن نية الحكومة السورية تسليم مقاتلين إلى الصين".وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أكد خلال لقائه مع الشيباني، أن "كلا من الصين وسوريا دولتان ناميتان، وتتمتعان بمصالح مشتركة واسعة، وتنتهج الصين سياسة خارجية قائمة على الصداقة تجاه جميع أبناء الشعب السوري، وتحترم خياراتهم المستقلة، وأنه يتعين على الجانبين احترام المصالح الجوهرية لبعضهما البعض، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمضي قدما في صداقتهما التقليدية، وتقويم مسار العلاقات الصينية السورية، وإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح".وأضافت نينغ: "أكد وزير الخارجية الصيني أن حركة تركستان الشرقية الإسلامية، منظمة إرهابية دولية مدرجة من قبل مجلس الأمن الدولي، وفي المقابل تعهدت سوريا بأنها لن تسمح لأي كيان باستخدام أراضيها لتقويض مصالح بكين، وأشادت الصين بهذه الخطوة وتأمل أن تتخذ دمشق إجراءات متابعة فعّالة وتزيل العقبات الأمنية التي تعيق التطور المطرد للعلاقات الصينية السورية". وتابعت: "كما صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بأن العام المقبل 2026 يُصادف الذكرى الـ70 لتأسيس العلاقات الصينية السورية، وأنه يتعين على كلا الجانبين استئناف التبادلات على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات على مراحل، وترحب الصين بمشاركة سوريا في مبادرة "الحزام والطريق"، ويحتاج الجانبان إلى تكثيف التعاون في الأطر متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنتدى التعاون الصيني العربي، كما تقف الصين على أهبة الاستعداد للعمل مع المجتمع الدولي للمساهمة في أمن سوريا واستقرارها".وصول أول شحنة نفطية من المنحة السعودية إلى سوريادمشق تبدأ محاكمات علنية للمتهمين في "انتهاكات الساحل"
https://sarabic.ae/20251117/سوريا-تتعهد-للصين-بعدم-السماح-لأي-كيان-باستخدام-أراضيها-لتقويض-مصالحها-1107191757.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101373/68/1013736854_453:0:4080:2720_1920x0_80_0_0_688805ee560ce05200447bab1ce9f419.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الصين, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الصين, العالم العربي

بعد أنباء عن عزم دمشق تسليم 400 مقاتل من الإيغور إلى الصين.. دمشق تنفي

13:17 GMT 17.11.2025 (تم التحديث: 13:36 GMT 17.11.2025)
© AFP 2023 / AHMED DEEBالأجانب يحاربون في صفوف المعارضة في سوريا
الأجانب يحاربون في صفوف المعارضة في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© AFP 2023 / AHMED DEEB
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر دبلوماسي سوري أن السلطات السورية تعتزم تسليم أكثر من 400 مقاتل أويغوري إلى الصين وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري إلى الصين.
وقال المصدر: "تعتزم دمشق تسليم أكثر من 400 مقاتل أويغوري إلى الصين خلال الفترة المقبلة".
وصرح المصدر أن "قضية مقاتلي الأويغور من المرجح أن تكون على جدول أعمال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي يقوم بأول زيارة له إلى الصين".
وأضاف المصدر أن "دمشق تعتزم تسليم المسلحين على دفعات بناءً على طلب الصين".
وفي وقت لاحق، أفاد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية لوكالة الأنباء السورية "سانا"، بأنه "لا صحة لما أوردته وكالة "فرانس برس" عن نية الحكومة السورية تسليم مقاتلين إلى الصين".
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
سوريا تتعهد للصين بعدم السماح لأي كيان باستخدام أراضيها لتقويض مصالحها
12:22 GMT

ووفقاً لإعلان مشترك صدر، اليوم الإثنين، عقب محادثات بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي والشيباني، ستعزز الصين وسوريا تعاونهما في مجالي "الأمن ومكافحة الإرهاب".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أكد خلال لقائه مع الشيباني، أن "كلا من الصين وسوريا دولتان ناميتان، وتتمتعان بمصالح مشتركة واسعة، وتنتهج الصين سياسة خارجية قائمة على الصداقة تجاه جميع أبناء الشعب السوري، وتحترم خياراتهم المستقلة، وأنه يتعين على الجانبين احترام المصالح الجوهرية لبعضهما البعض، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمضي قدما في صداقتهما التقليدية، وتقويم مسار العلاقات الصينية السورية، وإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح".
وأضافت نينغ: "أكد وزير الخارجية الصيني أن حركة تركستان الشرقية الإسلامية، منظمة إرهابية دولية مدرجة من قبل مجلس الأمن الدولي، وفي المقابل تعهدت سوريا بأنها لن تسمح لأي كيان باستخدام أراضيها لتقويض مصالح بكين، وأشادت الصين بهذه الخطوة وتأمل أن تتخذ دمشق إجراءات متابعة فعّالة وتزيل العقبات الأمنية التي تعيق التطور المطرد للعلاقات الصينية السورية".
وتابعت: "كما صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بأن العام المقبل 2026 يُصادف الذكرى الـ70 لتأسيس العلاقات الصينية السورية، وأنه يتعين على كلا الجانبين استئناف التبادلات على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات على مراحل، وترحب الصين بمشاركة سوريا في مبادرة "الحزام والطريق"، ويحتاج الجانبان إلى تكثيف التعاون في الأطر متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنتدى التعاون الصيني العربي، كما تقف الصين على أهبة الاستعداد للعمل مع المجتمع الدولي للمساهمة في أمن سوريا واستقرارها".
وصول أول شحنة نفطية من المنحة السعودية إلى سوريا
دمشق تبدأ محاكمات علنية للمتهمين في "انتهاكات الساحل"
