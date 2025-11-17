تعثر مكلف..مسؤول إيطالي يتسبب في تحطيم عمل فني نادر خلال فعالية رسمية في روما..فيديو

عربي
وأظهرت المقاطع المصوّرة إيمانويل كاني وهو يتجه نحو قاعة وزارة المشاريع والعلامة الوطنية "صُنع في إيطاليا"، محاولاً استعادة توازنه قبل أن يصطدم بقوة بالنافذة، وسط صدمة الحضور الذين التفتوا فور سماع صوت تهشم الزجاج.وتجسد اللوحة الزجاجية المحطمة مجموعة من الأشخاص يمارسون حرفاً وفنوناً متعددة، وتُعد من أبرز أعمال الفنان ماريو سيروني، المعروف بإبداعه في تصميم الجداريات والفسيفساء والزجاج المعشق داخل المباني الحكومية الإيطالية.ويؤكد خبراء الفن أن تحطم هذه النافذة يعد خسارة كبيرة، نظراً لقيمتها الفنية والتاريخية التي تعكس مسيرة التطور الفني في إيطاليا خلال القرن العشرين.
وثقت الكاميرات لحظة سقوط مسؤول إيطالي بطريقة مفاجئة خلال مشاركته في حفل استقبال رسمي بالعاصمة روما، حيث تعثر أثناء نزوله الدرج واصطدم رأسه بنافذة زجاجية مزخرفة تحمل لوحة "ميثاق العمل" للفنان ماريو سيروني، ما أدى إلى تحطمها بالكامل.
وأظهرت المقاطع المصوّرة إيمانويل كاني وهو يتجه نحو قاعة وزارة المشاريع والعلامة الوطنية "صُنع في إيطاليا"، محاولاً استعادة توازنه قبل أن يصطدم بقوة بالنافذة، وسط صدمة الحضور الذين التفتوا فور سماع صوت تهشم الزجاج.

وكشف كاني أنه لم يتعرض لأي إصابات، معربا في الوقت نفسه عن أسفه الشديد لإلحاق الضرر بالقطعة الفنية النادرة، التي تعود لعام 1932 حين كان المبنى مقراً لوزارة الشركات الفاشية، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية.

وتجسد اللوحة الزجاجية المحطمة مجموعة من الأشخاص يمارسون حرفاً وفنوناً متعددة، وتُعد من أبرز أعمال الفنان ماريو سيروني، المعروف بإبداعه في تصميم الجداريات والفسيفساء والزجاج المعشق داخل المباني الحكومية الإيطالية.
ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة وقائع مشابهة شهدتها إيطاليا مؤخراً، حيث تسبب عدد من السياح في إتلاف قطع فنية ثمينة أثناء التقاط صور "سيلفي"، ما دفع السلطات إلى تشديد إجراءات حماية المقتنيات الفنية في المتاحف.
ويؤكد خبراء الفن أن تحطم هذه النافذة يعد خسارة كبيرة، نظراً لقيمتها الفنية والتاريخية التي تعكس مسيرة التطور الفني في إيطاليا خلال القرن العشرين.
