علماء روس يقترحون نهجا جديدا لتعرف الآلات على حركات الإنسان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251117/علماء-روس-يقترحون-نهجا-جديدا-لتعرف-الآلات-على-حركات-الإنسان-1107205230.html
علماء روس يقترحون نهجا جديدا لتعرف الآلات على حركات الإنسان
علماء روس يقترحون نهجا جديدا لتعرف الآلات على حركات الإنسان
سبوتنيك عربي
طور باحثون من جامعة "سامارا" الروسية، طريقة جديدة للتعرف على الأفعال البشرية بالاعتماد على بيانات تقنية التقاط الحركة، وذلك ضمن دراسة نُشرت في الأرشيف الدولي... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T16:32+0000
2025-11-17T16:32+0000
أخبار روسيا
مجتمع
علوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/i/logo/logo-social.png
وبحسب ماذكرته جامعة "سامارا"، فإن تقنيات التعرف على الحركة تتيح للأنظمة الذكية تفسير الحركات البشرية والاستجابة لها، ما يفتح المجال لاستخدامات واسعة في الطب والأمن والترفيه والألعاب، وتعتمد تقنية التقاط الحركة على مستشعرات تُثبت على جسم الإنسان لتسجيل تفاصيل الحركات، ثم تُحلَّل البيانات بواسطة برامج متخصصة لإنتاج رسوم متحركة رقمية أو دراسة أنماط الحركة أو التعرف على الأفعال المختلفة.ويعتمد النهج الجديد على تحويل بيانات الالتقاط الخام إلى سلسلة من النقاط تمثل "مسارًا" في مساحة مضغوطة، يتكوّن من الوضعيات المتتالية للجسم أثناء الحركة. وبمقارنة هذه المسارات يمكن للآلة تحديد نوع الفعل بدقة حتى مع اختلاف إيقاع الحركة. ويؤكد الباحث أن الأساليب الرياضية المستخدمة تتيح تفسيرًا موثوقًا للحركات في ظروف متنوعة.وبين الباحث أن الطريقة التي طوّرها حققت متوسط دقة أعلى من الطرق البديلة، وذلك اعتمادًا على قاعدة بيانات معروفة متاحة للعامة. ومع ذلك، يشير إلى أن المشروع ما يزال بحاجة إلى اختبارات أوسع باستخدام بيانات متنوعة ومهام أكثر تعقيدًا.وتأتي هذه الدراسة ضمن مشروع "طرق تشكيل أوصاف سمات الأفعال البشرية"، الذي تدعمه مؤسسة العلوم الروسية في إطار برنامجها لدعم الأبحاث الأساسية للمجموعات البحثية الصغيرة.باحثون روس يطورون طريقة مبتكرة لاستخراج مواد طبية عالية القيمة من مخلفات تكرير النفطعلماء روس ينجحون بتطوير دواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني
https://sarabic.ae/20251111/علماء-روس-يقترحون-تطبيقات-الذكاء-الاصطناعي-لتشخيص-وعلاج-أمراض-القلب-1106981713.html
https://sarabic.ae/20251114/علماء-روس-يكتشفون-علاجا-يبطئ-شيخوخة-الخلايا-1107119102.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا, علوم, أخبار العالم الآن
أخبار روسيا, علوم, أخبار العالم الآن

علماء روس يقترحون نهجا جديدا لتعرف الآلات على حركات الإنسان

16:32 GMT 17.11.2025
تابعنا عبر
طور باحثون من جامعة "سامارا" الروسية، طريقة جديدة للتعرف على الأفعال البشرية بالاعتماد على بيانات تقنية التقاط الحركة، وذلك ضمن دراسة نُشرت في الأرشيف الدولي للتصوير الفوتوغرامتري والاستشعار عن بُعد وعلوم المعلومات المكانية.
وبحسب ماذكرته جامعة "سامارا"، فإن تقنيات التعرف على الحركة تتيح للأنظمة الذكية تفسير الحركات البشرية والاستجابة لها، ما يفتح المجال لاستخدامات واسعة في الطب والأمن والترفيه والألعاب، وتعتمد تقنية التقاط الحركة على مستشعرات تُثبت على جسم الإنسان لتسجيل تفاصيل الحركات، ثم تُحلَّل البيانات بواسطة برامج متخصصة لإنتاج رسوم متحركة رقمية أو دراسة أنماط الحركة أو التعرف على الأفعال المختلفة.

وفي هذا السياق، قال مؤلف الدراسة والأستاذ المشارك في قسم المعلومات الجغرافية وأمن المعلومات بالجامعة، يفغيني مياسنيكوف: "إن بيانات حركة الإنسان التي تُنتجها أنظمة الفيديو أو تقنيات التقاط الحركة غالبًا ما تكون زائدة عن الحاجة، لذلك نعمل على إيجاد تمثيل مُدمج يسمح للآلة بالتعرف على الحركات بدقة وتحديد اللحظة التي يحدث فيها الفعل".

نموذج لقلب الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
مجتمع
علماء روس يقترحون تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتشخيص وعلاج أمراض القلب
11 نوفمبر, 16:01 GMT
ويعتمد النهج الجديد على تحويل بيانات الالتقاط الخام إلى سلسلة من النقاط تمثل "مسارًا" في مساحة مضغوطة، يتكوّن من الوضعيات المتتالية للجسم أثناء الحركة. وبمقارنة هذه المسارات يمكن للآلة تحديد نوع الفعل بدقة حتى مع اختلاف إيقاع الحركة. ويؤكد الباحث أن الأساليب الرياضية المستخدمة تتيح تفسيرًا موثوقًا للحركات في ظروف متنوعة.
ويرى مياسنيكوف أن هذا النهج يمتلك تطبيقات واسعة، من بينها تشخيص اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي في المجال الطبي، ورصد الأنشطة المشبوهة في الأمن، إضافة إلى دمجه ضمن أنظمة المنازل الذكية.
وبين الباحث أن الطريقة التي طوّرها حققت متوسط دقة أعلى من الطرق البديلة، وذلك اعتمادًا على قاعدة بيانات معروفة متاحة للعامة. ومع ذلك، يشير إلى أن المشروع ما يزال بحاجة إلى اختبارات أوسع باستخدام بيانات متنوعة ومهام أكثر تعقيدًا.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
مجتمع
علماء روس يكتشفون علاجا يبطئ شيخوخة الخلايا
14 نوفمبر, 19:11 GMT

وأوضح أن المرحلة المقبلة من البحث ستركز على تطوير أساليب للتعرّف على الحركة اعتمادًا على بيانات الفيديو، إلى جانب العمل على إنشاء قاعدة بيانات خاصة لدعم الباحثين في مجالات التعرّف على الأفعال البشرية، مؤكدًا توفر المعدات اللازمة لذلك.

وتأتي هذه الدراسة ضمن مشروع "طرق تشكيل أوصاف سمات الأفعال البشرية"، الذي تدعمه مؤسسة العلوم الروسية في إطار برنامجها لدعم الأبحاث الأساسية للمجموعات البحثية الصغيرة.
باحثون روس يطورون طريقة مبتكرة لاستخراج مواد طبية عالية القيمة من مخلفات تكرير النفط
علماء روس ينجحون بتطوير دواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала