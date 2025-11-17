https://sarabic.ae/20251117/علماء-روس-يقترحون-نهجا-جديدا-لتعرف-الآلات-على-حركات-الإنسان-1107205230.html
علماء روس يقترحون نهجا جديدا لتعرف الآلات على حركات الإنسان
طور باحثون من جامعة "سامارا" الروسية، طريقة جديدة للتعرف على الأفعال البشرية بالاعتماد على بيانات تقنية التقاط الحركة، وذلك ضمن دراسة نُشرت في الأرشيف الدولي... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
وبحسب ماذكرته جامعة "سامارا"، فإن تقنيات التعرف على الحركة تتيح للأنظمة الذكية تفسير الحركات البشرية والاستجابة لها، ما يفتح المجال لاستخدامات واسعة في الطب والأمن والترفيه والألعاب، وتعتمد تقنية التقاط الحركة على مستشعرات تُثبت على جسم الإنسان لتسجيل تفاصيل الحركات، ثم تُحلَّل البيانات بواسطة برامج متخصصة لإنتاج رسوم متحركة رقمية أو دراسة أنماط الحركة أو التعرف على الأفعال المختلفة.ويعتمد النهج الجديد على تحويل بيانات الالتقاط الخام إلى سلسلة من النقاط تمثل "مسارًا" في مساحة مضغوطة، يتكوّن من الوضعيات المتتالية للجسم أثناء الحركة. وبمقارنة هذه المسارات يمكن للآلة تحديد نوع الفعل بدقة حتى مع اختلاف إيقاع الحركة. ويؤكد الباحث أن الأساليب الرياضية المستخدمة تتيح تفسيرًا موثوقًا للحركات في ظروف متنوعة.وبين الباحث أن الطريقة التي طوّرها حققت متوسط دقة أعلى من الطرق البديلة، وذلك اعتمادًا على قاعدة بيانات معروفة متاحة للعامة. ومع ذلك، يشير إلى أن المشروع ما يزال بحاجة إلى اختبارات أوسع باستخدام بيانات متنوعة ومهام أكثر تعقيدًا.وتأتي هذه الدراسة ضمن مشروع "طرق تشكيل أوصاف سمات الأفعال البشرية"، الذي تدعمه مؤسسة العلوم الروسية في إطار برنامجها لدعم الأبحاث الأساسية للمجموعات البحثية الصغيرة.
علماء روس يقترحون نهجا جديدا لتعرف الآلات على حركات الإنسان
طور باحثون من جامعة "سامارا" الروسية، طريقة جديدة للتعرف على الأفعال البشرية بالاعتماد على بيانات تقنية التقاط الحركة، وذلك ضمن دراسة نُشرت في الأرشيف الدولي للتصوير الفوتوغرامتري والاستشعار عن بُعد وعلوم المعلومات المكانية.
وبحسب ماذكرته جامعة "سامارا"، فإن تقنيات التعرف على الحركة تتيح للأنظمة الذكية تفسير الحركات البشرية والاستجابة لها، ما يفتح المجال لاستخدامات واسعة في الطب والأمن والترفيه والألعاب، وتعتمد تقنية التقاط الحركة على مستشعرات تُثبت على جسم الإنسان لتسجيل تفاصيل الحركات، ثم تُحلَّل البيانات بواسطة برامج متخصصة لإنتاج رسوم متحركة رقمية أو دراسة أنماط الحركة أو التعرف على الأفعال المختلفة.
وفي هذا السياق، قال مؤلف الدراسة والأستاذ المشارك في قسم المعلومات الجغرافية وأمن المعلومات بالجامعة، يفغيني مياسنيكوف: "إن بيانات حركة الإنسان التي تُنتجها أنظمة الفيديو أو تقنيات التقاط الحركة غالبًا ما تكون زائدة عن الحاجة، لذلك نعمل على إيجاد تمثيل مُدمج يسمح للآلة بالتعرف على الحركات بدقة وتحديد اللحظة التي يحدث فيها الفعل".
ويعتمد النهج الجديد على تحويل بيانات الالتقاط الخام إلى سلسلة من النقاط تمثل "مسارًا" في مساحة مضغوطة، يتكوّن من الوضعيات المتتالية للجسم أثناء الحركة. وبمقارنة هذه المسارات يمكن للآلة تحديد نوع الفعل بدقة حتى مع اختلاف إيقاع الحركة. ويؤكد الباحث أن الأساليب الرياضية المستخدمة تتيح تفسيرًا موثوقًا للحركات في ظروف متنوعة.
ويرى مياسنيكوف أن هذا النهج يمتلك تطبيقات واسعة، من بينها تشخيص اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي في المجال الطبي، ورصد الأنشطة المشبوهة في الأمن، إضافة إلى دمجه ضمن أنظمة المنازل الذكية.
وبين الباحث أن الطريقة التي طوّرها حققت متوسط دقة أعلى من الطرق البديلة، وذلك اعتمادًا على قاعدة بيانات معروفة متاحة للعامة. ومع ذلك، يشير إلى أن المشروع ما يزال بحاجة إلى اختبارات أوسع باستخدام بيانات متنوعة ومهام أكثر تعقيدًا.
وأوضح أن المرحلة المقبلة من البحث ستركز على تطوير أساليب للتعرّف على الحركة اعتمادًا على بيانات الفيديو، إلى جانب العمل على إنشاء قاعدة بيانات خاصة لدعم الباحثين في مجالات التعرّف على الأفعال البشرية، مؤكدًا توفر المعدات اللازمة لذلك.
وتأتي هذه الدراسة ضمن مشروع "طرق تشكيل أوصاف سمات الأفعال البشرية"، الذي تدعمه مؤسسة العلوم الروسية في إطار برنامجها لدعم الأبحاث الأساسية للمجموعات البحثية الصغيرة.