مصر تعلن اكتشافا غازيا جديدا بقدرة إنتاجية 36 مليون قدم مكعب يوميا

مصر تعلن اكتشافا غازيا جديدا بقدرة إنتاجية 36 مليون قدم مكعب يوميا

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، عن اكتشاف غازي جديد في الصحراء الغربية، بقدرة إنتاجية تقدر بنحو 36 مليون قدم مكعب يوميا، في إضافة جديدة لإنجازات... 17.11.2025

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "الكشف تحقق عبر شركة "خالدة" للبترول بالشراكة مع "أباتشي" العالمية، وذلك من خلال حفر البئر الاستكشافي "جمانة-1"، إذ أظهرت التسجيلات الكهربائية وجود شواهد قوية للغاز، وأكدت الاختبارات الأولية المعدل الإنتاجي المعلن".وأضافت أن "أعمال التقييم جارية حاليا لتقدير المخزون المبدئي، على أن يُدرج البئر على خريطة الإنتاج يوم الأربعاء المقبل، بما يعزز قدرات مصر الإنتاجية ويدعم خطتها لزيادة الاعتماد على الاكتشافات المحلية".وتابع البيان أن "هذا الكشف يأتي ضمن جهود وزارة البترول المصري لرفع معدلات الإنتاج وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في البحث والاستكشاف، خاصة بعد تطبيق حوافز جديدة لتشجيع شركات الطاقة العالمية على العمل في الصحراء الغربية".وأكدت الوزارة أن الاكتشاف "يمثل تعزيزا لنشاطات "أباتشي" في تنمية مشاريع الغاز إلى جانب النفط"، مشيرة إلى أن "المنطقة لا تزال تمتلك فرصا واعدة لمزيد من الاكتشافات مع توسع أعمال الحفر الاستكشافي".وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أعلنت الأسبوع الماضي، عن اكتشاف جديد للغاز لشركة "بدر الدين للبترول"، في منطقة بدر–15 بالصحراء الغربية غربي البلاد، عبر البئر "BED 15-31"، بإنتاج يومي يصل إلى 16 مليون قدم مكعب غاز و750 برميلا من المتكثفات.وأشار بيان للوزارة إلى أنه من المتوقع أن يضيف الاكتشاف نحو 15 مليار قدم مكعب من الغاز إلى احتياطيات البلاد، مع إعادة تقييم خزان طبقة البحرية السفلى لتحديد أفضل مواقع حفر آبار جديدة لتعظيم الإنتاج والاحتياطيات.ويأتي هذا في وقت تستعد مصر لإطلاق واحدة من أكبر حملات الحفر والتنقيب عن غاز البحر المتوسط في تاريخها، وسط طموحات متزايدة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.ونقلت منصة "الطاقة" عن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، أن الوزارة تستهدف رفع إنتاج الغاز إلى ما بين 6.4 و6.6 مليار قدم مكعبة يوميا خلال السنوات الـ5 المقبلة، موضحا أن زيادة إنتاج الغاز في مصر ستأتي بدعم من عمليات التنقيب عن غاز المتوسط، باستثمارات كبرى من شركات عالمية مثل "إيني" الإيطالية وشركة النفط البريطانية "بي بي".وأكد أن عام 2026 سيشهد حفر 14 بئرا استكشافية في البحر المتوسط، باحتياطيات مستهدفة تبلغ نحو 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز، في خطوة تمثل دفعة قوية لتأمين إمدادات الطاقة وتحسين ميزان الصادرات المصرية.فيما تمضي الوزارة المصرية بسرعة نحو إدخال المشروعات المكتشفة إلى مرحلة الإنتاج، لتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق استقرار المنظومة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية، مستندة إلى قدرات متنامية في إدارة البنية التحتية الوطنية للطاقة.وأفادت المنصة بأن برنامج الحفر المرتقب يعتبر جزءا من استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من موارد غاز المتوسط، بعد أن تحولت المنطقة إلى محور رئيس لإمدادات الطاقة في شرق أوروبا وشمال أفريقيا خلال الأعوام الأخيرة.وامتلكت مصر 3 سفن إعادة تغويز جاهزة للتشغيل الكامل، إضافة إلى سفينة رابعة في الأردن، ما يعزز من استدامة إمدادات الغاز الوطني ويزيد مرونة تشغيل الشبكة القومية في مواجهة أي اضطرابات عالمية.

