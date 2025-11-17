https://sarabic.ae/20251117/5-دول-عربية-ضمن-أقوى-10-احتياطيات-للنقد-الأجنبي-في-أفريقيا-لعام-2025-1107195716.html
5 دول عربية ضمن أقوى 10 احتياطيات للنقد الأجنبي في أفريقيا لعام 2025
5 دول عربية ضمن أقوى 10 احتياطيات للنقد الأجنبي في أفريقيا لعام 2025
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات حديثة، أن 5 دول عربية ضمن أقوى 10 احتياطيات للنقد الأجنبي في أفريقيا للعام الحالي 2025. 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T13:58+0000
2025-11-17T13:58+0000
2025-11-17T13:58+0000
مصر
اقتصاد
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
تونس
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/01/1098281628_0:73:1386:853_1920x0_80_0_0_c5f2f995c170114314af3cab6ed1a8e4.jpg
وأشارت البيانات إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر تجاوزت 50 مليار دولار لأول مرة بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025، مسجلة 50.07 مليار دولار، بزيادة نحو 2.96 مليار دولار منذ بداية العام.ولفت تقرير منصة "بيزنس أفريكا"، استنادا إلى مؤشر القوة المالية العالمي، إلى أن "هذه المكاسب تأتي نتيجة إصلاحات اقتصادية جادة تنفذها مصر بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز هيكلة الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية".وأكد التقرير أن "احتياطيات النقد الأجنبي تمثل دعامة لحماية الجنيه المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتمكين الدولة من مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة". وأضافت المنصة أن "هذه الاحتياطيات تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الاستقرار المالي، ما يضع مصر في مكانة مرموقة بين القوى الاقتصادية الأفريقية". وضمت قائمة الدول العشر الأكثر قوة مالية في أفريقيا، إلى جانب مصر، 4 دول عربية هي ليبيا والجزائر والمغرب وتونس، مدعومة باحتياطيات قوية من النقد الأجنبي والذهب.كما يشهد عدد من اقتصادات غرب وشرق أفريقيا، مثل نيجيريا وكوت ديفوار وكينيا وأنغولا، تعزيزا تدريجيا لاحتياطياتها، وسط تقلبات أسعار السلع وسياسات الإصلاح المختلفة، بحسب التقرير.
https://sarabic.ae/20251021/دولة-عربية-متصدرة-أقوى-10-دول-أفريقية-من-حيث-قيمة-الصادرات-لعام-2025-1106230238.html
https://sarabic.ae/20251016/قفزة-ابتكارية-عربية-في-2025-3-دول-ضمن-الأقوى-عالميا-1106081494.html
مصر
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/01/1098281628_77:0:1309:924_1920x0_80_0_0_5b4c6e2a98cb4b626734aad65224e7bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, اقتصاد, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, تونس, العالم العربي
مصر, اقتصاد, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, تونس, العالم العربي
5 دول عربية ضمن أقوى 10 احتياطيات للنقد الأجنبي في أفريقيا لعام 2025
أظهرت بيانات حديثة، أن 5 دول عربية ضمن أقوى 10 احتياطيات للنقد الأجنبي في أفريقيا للعام الحالي 2025.
وأشارت البيانات
إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر تجاوزت 50 مليار دولار لأول مرة بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025، مسجلة 50.07 مليار دولار، بزيادة نحو 2.96 مليار دولار منذ بداية العام.
ولفت تقرير منصة "بيزنس أفريكا"، استنادا إلى مؤشر القوة المالية العالمي، إلى أن "هذه المكاسب تأتي نتيجة إصلاحات اقتصادية جادة تنفذها مصر بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز هيكلة الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية".
وأكد التقرير أن "احتياطيات النقد الأجنبي تمثل دعامة لحماية الجنيه المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتمكين الدولة من مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة".
وأضافت المنصة أن "هذه الاحتياطيات تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الاستقرار المالي، ما يضع مصر في مكانة مرموقة بين القوى الاقتصادية الأفريقية".
وضمت قائمة الدول العشر الأكثر قوة مالية في أفريقيا، إلى جانب مصر، 4 دول عربية هي ليبيا والجزائر والمغرب وتونس، مدعومة باحتياطيات قوية من النقد الأجنبي والذهب.
كما يشهد عدد من اقتصادات غرب وشرق أفريقيا، مثل نيجيريا وكوت ديفوار وكينيا وأنغولا، تعزيزا تدريجيا لاحتياطياتها، وسط تقلبات أسعار السلع وسياسات الإصلاح المختلفة، بحسب التقرير.