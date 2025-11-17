5 دول عربية ضمن أقوى 10 احتياطيات للنقد الأجنبي في أفريقيا لعام 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
5 دول عربية ضمن أقوى 10 احتياطيات للنقد الأجنبي في أفريقيا لعام 2025
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات حديثة، أن 5 دول عربية ضمن أقوى 10 احتياطيات للنقد الأجنبي في أفريقيا للعام الحالي 2025. 17.11.2025
مصر
اقتصاد
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
تونس
العالم العربي
وأشارت البيانات إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر تجاوزت 50 مليار دولار لأول مرة بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025، مسجلة 50.07 مليار دولار، بزيادة نحو 2.96 مليار دولار منذ بداية العام.ولفت تقرير منصة "بيزنس أفريكا"، استنادا إلى مؤشر القوة المالية العالمي، إلى أن "هذه المكاسب تأتي نتيجة إصلاحات اقتصادية جادة تنفذها مصر بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز هيكلة الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية".وأكد التقرير أن "احتياطيات النقد الأجنبي تمثل دعامة لحماية الجنيه المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتمكين الدولة من مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة". وأضافت المنصة أن "هذه الاحتياطيات تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الاستقرار المالي، ما يضع مصر في مكانة مرموقة بين القوى الاقتصادية الأفريقية". وضمت قائمة الدول العشر الأكثر قوة مالية في أفريقيا، إلى جانب مصر، 4 دول عربية هي ليبيا والجزائر والمغرب وتونس، مدعومة باحتياطيات قوية من النقد الأجنبي والذهب.كما يشهد عدد من اقتصادات غرب وشرق أفريقيا، مثل نيجيريا وكوت ديفوار وكينيا وأنغولا، تعزيزا تدريجيا لاحتياطياتها، وسط تقلبات أسعار السلع وسياسات الإصلاح المختلفة، بحسب التقرير.
5 دول عربية ضمن أقوى 10 احتياطيات للنقد الأجنبي في أفريقيا لعام 2025

13:58 GMT 17.11.2025
أظهرت بيانات حديثة، أن 5 دول عربية ضمن أقوى 10 احتياطيات للنقد الأجنبي في أفريقيا للعام الحالي 2025.
وأشارت البيانات إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر تجاوزت 50 مليار دولار لأول مرة بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025، مسجلة 50.07 مليار دولار، بزيادة نحو 2.96 مليار دولار منذ بداية العام.
ولفت تقرير منصة "بيزنس أفريكا"، استنادا إلى مؤشر القوة المالية العالمي، إلى أن "هذه المكاسب تأتي نتيجة إصلاحات اقتصادية جادة تنفذها مصر بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز هيكلة الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية".
وأكد التقرير أن "احتياطيات النقد الأجنبي تمثل دعامة لحماية الجنيه المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتمكين الدولة من مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة".
وأضافت المنصة أن "هذه الاحتياطيات تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الاستقرار المالي، ما يضع مصر في مكانة مرموقة بين القوى الاقتصادية الأفريقية".
وضمت قائمة الدول العشر الأكثر قوة مالية في أفريقيا، إلى جانب مصر، 4 دول عربية هي ليبيا والجزائر والمغرب وتونس، مدعومة باحتياطيات قوية من النقد الأجنبي والذهب.
كما يشهد عدد من اقتصادات غرب وشرق أفريقيا، مثل نيجيريا وكوت ديفوار وكينيا وأنغولا، تعزيزا تدريجيا لاحتياطياتها، وسط تقلبات أسعار السلع وسياسات الإصلاح المختلفة، بحسب التقرير.
