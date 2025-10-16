عربي
سبوتنيك عربي
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زخما لافتا في مجال الابتكار خلال عام 2025، وفقا لتقرير مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية،... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
قفزة ابتكارية عربية في 2025... 3 دول ضمن الأقوى عالميا

13:24 GMT 16.10.2025
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زخما لافتا في مجال الابتكار خلال عام 2025، وفقا لتقرير مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والذي أظهر تحسناً في تصنيف 14 اقتصادا من دول المنطقة.
واحتفظت سويسرا بصدارتها للمركز الأول عالميا للعام الخامس على التوالي، فيما واصلت اقتصادات الشرق الأوسط تحقيق تقدم ملحوظ على المؤشر.

وتقدمت المملكة العربية السعودية إلى المركز 46 عالميا، بينما دخلت قطر قائمة الخمسين الأوائل بحلول المركز 48، في حين صعدت الإمارات العربية المتحدة إلى المركز 30، مسجلة إنجازا جديدا في سجلها الابتكاري.

محرك مفتحوك اسفل جناح طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
مجتمع
علماء روس يطورون محفزات لتقليل انبعاثات محركات الديزل الضارة
9 سبتمبر, 08:05 GMT
كما سجل المغرب قفزة نوعية بتقدمه تسع مراتب، ليحقق أحد أكبر التحسينات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب وسائل إعلام عربية.

ويهدف مؤشر الابتكار العالمي 2025، إلى قياس نبض الابتكار العالمي في ظل نمو اقتصادي ثابت ولكن بطيء، وتراجع في تمويل الأبحاث وتباطؤ الإنتاجية. ويقيّم المؤشر أداء نحو 130 اقتصاداً حول العالم، مبرزا نقاط القوة والضعف في منظوماتها الابتكارية.

وأشار التقرير إلى أن السعودية وقطر حققتا نتائج متقدمة في مدخلات البحث العلمي، بحصولهما على المركزين 31 و34 على التوالي، مدعومتين بعوامل مثل تطور الأسواق، واستقرار السياسات، وتعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة.
