الرئيس الإيراني: لم نسع قط لصنع أسلحة نووية
الرئيس الإيراني: لم نسع قط لصنع أسلحة نووية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده لم تسعَ قط لإنتاج أسلحة نووية، وبرنامج إيران النووي يندرج في إطار استخدام قدرات الطاقة النووية... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
الرئيس الإيراني: لم نسع قط لصنع أسلحة نووية

15:21 GMT 18.11.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده لم تسعَ قط لإنتاج أسلحة نووية، وبرنامج إيران النووي يندرج في إطار استخدام قدرات الطاقة النووية السلمية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات مسعود بزشكيان جاءت خلال مراسم استلام أوراق اعتماد فريدريش شتيفت، السفير الجديد لجمهورية النمسا لدى طهران.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
بزشكيان: أبناء إيران هم من صنعوا الصواريخ والطاقة النووية
16 أكتوبر, 11:11 GMT
وأشار بزشكيان إلى الخلفية الإيجابية والتاريخية للعلاقات بين طهران وفيينا، قائلا: "لطالما كان تاريخ العلاقات بين البلدين وديا وبناء وقائما على الاحترام المتبادل، وترغب الجمهورية الإسلامية في تعميق وتوسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات".
وأوضح الرئيس الإيراني أن التفاعل والتعاون وتطوير العلاقات مع جميع دول العالم على أساس الصداقة والسلام والمصالح المشتركة هو محور السياسة الخارجية الإيرانية.
وأضاف: "حاولت بعض الدول تشويه الأنشطة النووية السلمية الإيرانية من خلال مزاعم باطلة ودعايات واسعة النطاق. في حين أن إيران لم تسعَ قط إلى إنتاج أسلحة نووية، فقد تم تنفيذ البرنامج النووي لبلادنا بالكامل في إطار استخدام قدرات الطاقة النووية السلمية، وذلك لتلبية احتياجات الشعب في مجالات الصحة والعلاج والصناعة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا".
وكان مسعود بزشكيان، قد صرح في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن "أبناء إيران هم من أنتجوا وصنعوا الصواريخ والطاقة النووية ويتعين علينا إرساء قناعة أننا قادرون، وتعزيزها"، وفق تعبيره.
وأكد بزشكيان أن "المدرسة هي ميدان يُراد منه تنشئة أبنائنا ونموهم، لذلك يجب التمهيد وبناء الأرضية لنموهم، وهناك كنز من الإمكانات والقدرات كامن لدى أبنائنا، ويجب علينا كشف هذه الكنوز وتفعيلها والتمهيد لتفتقها وازدهارها وإظهار نفسها".
وتابع الرئيس الإيراني: "العدو واهم من أنه قادر على النيل منا، لأن الشعب إن كان متحدًا ومتماسكًا، فإن أي قوة لن تقدر على المساس بنا".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تر أي دليل على أن إيران لديها برنامج للأسلحة النووية
18 يونيو, 13:12 GMT
يشار إلى أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي الـ22 من يونيو الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
