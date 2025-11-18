عربي
السوداني: العراق لن يكون ساحة نفوذ لأي دولة
السوداني: العراق لن يكون ساحة نفوذ لأي دولة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن "العراق لن يكون ساحة نفوذ لأي دولة على الإطلاق"، مشدداً على أن بغداد تحترم علاقاتها مع الجميع... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
السوداني: العراق لن يكون ساحة نفوذ لأي دولة

09:16 GMT 18.11.2025
© AP Photo / Hadi Mizbanرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن "العراق لن يكون ساحة نفوذ لأي دولة على الإطلاق"، مشدداً على أن بغداد تحترم علاقاتها مع الجميع وتسعى لتعزيز علاقات قوية ومتوازنة مع كل الدول الإقليمية.
وفي تصريحات صحفية عقب لقاءات سياسية مكثفة، قال السوداني: "نحن نرتبط بعلاقات استراتيجية وتاريخية مع دول الجوار والمجتمع الدولي، لكن سيادة العراق واستقلاله خط أحمر"، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.
وأضاف أن "القوى السياسية كافة حريصة على الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة، والمباحثات تسير بإيجابية كبيرة".
الحكومة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
العراق بين التحديات الإقليمية والمصالح الداخلية.. من سيكون رئيس الوزراء المقبل؟
أمس, 13:51 GMT
وعن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، أقر السوداني بـ"وجود هدر كبير في الأصوات بسبب النظام الانتخابي الحالي"، معرباً عن طموحه لولاية ثانية.
وقال: "طموحي ليس شخصياً على الإطلاق، بل لاستكمال مشروع وطني كبير بدأناه في الإعمار والبناء ومكافحة الفساد واستعادة هيبة الدولة".
وأعلن ائتلاف "الإطار التنسيقي" العراقي، أمس الاثنين، تشكيل "الكتلة الأكبر" بعد حصره الأصوات التي فاز بها في انتخابات مجلس النواب وبدء استقبال مرشحين لرئاسة الوزراء.
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
العراق يؤكد رفضه وجود حزب العمال الكردستاني على أراضيه
أمس, 15:02 GMT
وجاء في بيان "الإطار التنسيقي": "وقع الإطار على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر والتي تتألف من جميع كياناته وفق الإجراءات الدستورية، وقيامه بالمضي بترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة".
وأضاف: "في سياق تنظيم الاستحقاقات المقبلة، قرر الإطار تشكيل لجنتين قياديتين، الأولى تعنى بمناقشة الاستحقاقات الوطنية للمرحلة المقبلة ووضع رؤية موحدة لمتطلبات إدارة الدولة، والثانية تتولى مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وفق معايير مهنية ووطنية".
وأجرى العراق، يومي 9-11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، الاقتراع العام والخاص ضمن انتخابات مجلس النواب للدورة السادسة، في إطار ممارسة ديمقراطية مستمرة منذ عام 2003.
العراق يفتتح سباق انتخابات 2025 بعملية التصويت الخاص وسط إجراءات مشددة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
‏المحكمة الاتحادية في العراق تقرر إنهاء أعمال البرلمان وتحويل الحكومة إلى تصريف أعمال
أمس, 12:20 GMT
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، قالت في بيان، يوم الاثنين الماضي، إن "عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20063773، وعدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8703 مراكز، فيما بلغ عدد محطات التصويت العام 39285 محطة في عموم البلاد".
وتعد هذه الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق منذ 2003، وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
