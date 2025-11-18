https://sarabic.ae/20251118/السوداني-العراق-لن-يكون-ساحة-نفوذ-لأي-دولة-1107228577.html

السوداني: العراق لن يكون ساحة نفوذ لأي دولة

السوداني: العراق لن يكون ساحة نفوذ لأي دولة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن "العراق لن يكون ساحة نفوذ لأي دولة على الإطلاق"، مشدداً على أن بغداد تحترم علاقاتها مع الجميع... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-18T09:16+0000

2025-11-18T09:16+0000

2025-11-18T09:16+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105329136_0:0:1937:1091_1920x0_80_0_0_4291d689f7399fce345fdec262c3aba8.jpg

وفي تصريحات صحفية عقب لقاءات سياسية مكثفة، قال السوداني: "نحن نرتبط بعلاقات استراتيجية وتاريخية مع دول الجوار والمجتمع الدولي، لكن سيادة العراق واستقلاله خط أحمر"، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.وأضاف أن "القوى السياسية كافة حريصة على الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة، والمباحثات تسير بإيجابية كبيرة".وعن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، أقر السوداني بـ"وجود هدر كبير في الأصوات بسبب النظام الانتخابي الحالي"، معرباً عن طموحه لولاية ثانية.وقال: "طموحي ليس شخصياً على الإطلاق، بل لاستكمال مشروع وطني كبير بدأناه في الإعمار والبناء ومكافحة الفساد واستعادة هيبة الدولة".وأعلن ائتلاف "الإطار التنسيقي" العراقي، أمس الاثنين، تشكيل "الكتلة الأكبر" بعد حصره الأصوات التي فاز بها في انتخابات مجلس النواب وبدء استقبال مرشحين لرئاسة الوزراء.وجاء في بيان "الإطار التنسيقي": "وقع الإطار على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر والتي تتألف من جميع كياناته وفق الإجراءات الدستورية، وقيامه بالمضي بترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة".وأضاف: "في سياق تنظيم الاستحقاقات المقبلة، قرر الإطار تشكيل لجنتين قياديتين، الأولى تعنى بمناقشة الاستحقاقات الوطنية للمرحلة المقبلة ووضع رؤية موحدة لمتطلبات إدارة الدولة، والثانية تتولى مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وفق معايير مهنية ووطنية".وأجرى العراق، يومي 9-11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، الاقتراع العام والخاص ضمن انتخابات مجلس النواب للدورة السادسة، في إطار ممارسة ديمقراطية مستمرة منذ عام 2003.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، قالت في بيان، يوم الاثنين الماضي، إن "عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20063773، وعدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8703 مراكز، فيما بلغ عدد محطات التصويت العام 39285 محطة في عموم البلاد".وتعد هذه الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق منذ 2003، وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

https://sarabic.ae/20251117/العراق-بين-التحديات-الإقليمية-والمصالح-الداخلية-من-سيكون-رئيس-الوزراء-المقبل؟-1107195234.html

https://sarabic.ae/20251117/العراق-يؤكد-رفضه-وجود-حزب-العمال-الكردستاني-على-أراضيه-1107200826.html

https://sarabic.ae/20251117/المحكمة-الاتحادية-في-العراق-تقرر-إنهاء-أعمال-البرلمان-وتحويل-الحكومة-إلى-تصريف-أعمال-1107191596.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي