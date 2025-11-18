https://sarabic.ae/20251118/القوات-الروسية-تحرر-مدينة-بلاتونوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1107245778.html
القوات الروسية تحرر مدينة بلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر مدينة بلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" حررت مدينة بلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T14:19+0000
2025-11-18T14:19+0000
2025-11-18T14:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
وقالت الوزارة في بيانها: "نتيجة للعمل الحاسم، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" قرية بلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الإثنين، عن تحرير القوات التابعة لها، بلدات غاي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودفوريتشانسكوي في مقاطعة خاركوف، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.انسحاب جماعي للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف إثر الضربات الروسية- وزارة الدفاعالقوات الروسية تحرر الجزء الشرقي من مدينة كوبيانسك بالكامل- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251117/باحث-في-الشأن-الدولي-موسكو-تدير-الصراع-في-أوكرانيا-وفق-تفاهمات-ألاسكا--1107193636.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_074fbe476cc5d3c733a02ef5791330e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا
القوات الروسية تحرر مدينة بلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" حررت مدينة بلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة
في بيانها: "نتيجة للعمل الحاسم، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" قرية بلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أن "تحرير مدينة بلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية يسمح للقوات الروسية بالسيطرة الكاملة على طريق سيفيرسك-كراسني ليمان".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الإثنين، عن تحرير القوات التابعة لها، بلدات غاي في مقاطعة دنيبروبتروفسك
، وبلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودفوريتشانسكوي في مقاطعة خاركوف، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.
وأفادت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 215 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع مركبات وثلاث قطع مدفعية ميدانية في منطقة نفوذ قوات الشرق".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.