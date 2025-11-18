القوات الروسية تحرر مدينة بلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" حررت مدينة بلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيانها: "نتيجة للعمل الحاسم، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" قرية بلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان أن "تحرير مدينة بلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية يسمح للقوات الروسية بالسيطرة الكاملة على طريق سيفيرسك-كراسني ليمان".

جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
باحث في الشأن الدولي: موسكو تدير الصراع في أوكرانيا وفق تفاهمات ألاسكا
أمس, 13:19 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الإثنين، عن تحرير القوات التابعة لها، بلدات غاي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودفوريتشانسكوي في مقاطعة خاركوف، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

وأفادت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 215 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع مركبات وثلاث قطع مدفعية ميدانية في منطقة نفوذ قوات الشرق".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
انسحاب جماعي للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف إثر الضربات الروسية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر الجزء الشرقي من مدينة كوبيانسك بالكامل- وزارة الدفاع
