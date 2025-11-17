https://sarabic.ae/20251117/القوات-الروسية-تحرر-ثلاث-بلدات-جديدة-في-دونيتسك-وخاركوف-ودنيبروبتروفسك--وزارة-الدفاع-1107184363.html

القوات الروسية تحرر ثلاث بلدات جديدة في دونيتسك وخاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر ثلاث بلدات جديدة في دونيتسك وخاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تحرير القوات التابعة لها، بلدات غاي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية،...

وقالت الوزارة في بيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات الشرق، نتيجة عمليات حاسمة، بلدة غاي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأوضحت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 215 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع مركبات وثلاث قطع مدفعية ميدانية في منطقة نفوذ قوات الشرق".وأضافت الوزارة أن لواء الهجوم ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية تم دحرهما بالقرب من بلدتي أوستابيفسك ورادوستني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وفوزدفيجيفكا وتشيرفوني في مقاطعة زابوروجيه.وأردفت الوزارة في بيانها: حررت وحدات من مجموعة قوات الجنوب، نتيجة عمليات حاسمة، بلدة بلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان": "قامت وحدات من مجموعة قوات الشمال، نتيجة عمليات حثيثة، بتحرير بلدة دفوريتشانسكوي في مقاطعة خاركوف".وجاء في بيان الوزارة الروسية: "بلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الغرب 230 جنديًا، ودبابة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و24 سيارة، ومدفع هاوتزر إل 119، عيار 105 ملم بريطاني الصنع، كما دُمرت أربعة مستودعات ذخيرة و10 محطات حرب إلكترونية".وفي منطقة كوبيانسك وحدها، تم تحييد ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا، وناقلة جند مدرعة إم 113 أمريكية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، وأربع محطات حرب إلكترونية، وسبع سيارات.وتصدت قوات "المركز" لخمس هجمات من وحدات فوج الهجوم 425 "سكالا" واللواء الآلي 32 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، انطلاقًا من بلدة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، كانت بهدف تخليص مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة، وبلغت خسائر قوات كييف ما يصل إلى 25 عسكريًا أوكرانيًا ومركبة قتالية مدرعة".وتواصل القوات الروسية تطهير بلدة روفنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، من المسلحين الأوكرانيين، وتنفذ مجموعات هجومية تابعة للواء المشاة الآلي الخامس عمليات قتالية ناجحة قرب منطقة زابادني، حيث تم تحرير أكثر من 30 مبنى.وأوضحت وزارة الدفاع أنه في منطقة نفوذ قوات "دنيبر"، بلغت خسائر قوات كييف، أكثر من 80 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، و13 سيارة، ومدفعي ميدان، و6 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، و5 مستودعات إمداد.وجاء في بيان الوزارة: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت الوقود والطاقة، والبنية التحتية للسكك الحديدية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين للطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي دمرت 104 طائرات مسيرة.انسحاب جماعي للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف إثر الضربات الروسية- وزارة الدفاعالقوات الروسية تسقط 36 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

