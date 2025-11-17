عربي
القوات الروسية تحرر ثلاث بلدات جديدة في دونيتسك وخاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تحرير القوات التابعة لها، بلدات غاي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية،... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة في بيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات الشرق، نتيجة عمليات حاسمة، بلدة غاي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأوضحت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 215 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع مركبات وثلاث قطع مدفعية ميدانية في منطقة نفوذ قوات الشرق".وأضافت الوزارة أن لواء الهجوم ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية تم دحرهما بالقرب من بلدتي أوستابيفسك ورادوستني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وفوزدفيجيفكا وتشيرفوني في مقاطعة زابوروجيه.وأردفت الوزارة في بيانها: حررت وحدات من مجموعة قوات الجنوب، نتيجة عمليات حاسمة، بلدة بلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان": "قامت وحدات من مجموعة قوات الشمال، نتيجة عمليات حثيثة، بتحرير بلدة دفوريتشانسكوي في مقاطعة خاركوف".وجاء في بيان الوزارة الروسية: "بلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الغرب 230 جنديًا، ودبابة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و24 سيارة، ومدفع هاوتزر إل 119، عيار 105 ملم بريطاني الصنع، كما دُمرت أربعة مستودعات ذخيرة و10 محطات حرب إلكترونية".وفي منطقة كوبيانسك وحدها، تم تحييد ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا، وناقلة جند مدرعة إم 113 أمريكية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، وأربع محطات حرب إلكترونية، وسبع سيارات.وتصدت قوات "المركز" لخمس هجمات من وحدات فوج الهجوم 425 "سكالا" واللواء الآلي 32 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، انطلاقًا من بلدة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، كانت بهدف تخليص مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة، وبلغت خسائر قوات كييف ما يصل إلى 25 عسكريًا أوكرانيًا ومركبة قتالية مدرعة".وتواصل القوات الروسية تطهير بلدة روفنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، من المسلحين الأوكرانيين، وتنفذ مجموعات هجومية تابعة للواء المشاة الآلي الخامس عمليات قتالية ناجحة قرب منطقة زابادني، حيث تم تحرير أكثر من 30 مبنى.وأوضحت وزارة الدفاع أنه في منطقة نفوذ قوات "دنيبر"، بلغت خسائر قوات كييف، أكثر من 80 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، و13 سيارة، ومدفعي ميدان، و6 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، و5 مستودعات إمداد.وجاء في بيان الوزارة: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت الوقود والطاقة، والبنية التحتية للسكك الحديدية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين للطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي دمرت 104 طائرات مسيرة.انسحاب جماعي للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف إثر الضربات الروسية- وزارة الدفاعالقوات الروسية تسقط 36 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر ثلاث بلدات جديدة في دونيتسك وخاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع

09:18 GMT 17.11.2025 (تم التحديث: 09:46 GMT 17.11.2025)
© Sputnik . Илья Питалев
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تحرير القوات التابعة لها، بلدات غاي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودفوريتشانسكوي في مقاطعة خاركوف، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.
وقالت الوزارة في بيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات الشرق، نتيجة عمليات حاسمة، بلدة غاي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأوضحت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 215 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع مركبات وثلاث قطع مدفعية ميدانية في منطقة نفوذ قوات الشرق".
وأضافت الوزارة أن لواء الهجوم ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية تم دحرهما بالقرب من بلدتي أوستابيفسك ورادوستني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وفوزدفيجيفكا وتشيرفوني في مقاطعة زابوروجيه.
وأردفت الوزارة في بيانها: حررت وحدات من مجموعة قوات الجنوب، نتيجة عمليات حاسمة، بلدة بلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

بلغت خسائر قوات كييف، على يد قوات "الجنوب" ما يصل إلى 210 عسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 سيارة، ومدفع ميدان، ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودع ذخيرة.

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف: القوات الروسية تتقدم بثبات على محور أريخوفو
07:48 GMT
وأضاف البيان": "قامت وحدات من مجموعة قوات الشمال، نتيجة عمليات حثيثة، بتحرير بلدة دفوريتشانسكوي في مقاطعة خاركوف".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 150 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و13 سيارة، ومدفع ميدان، كما دُمر مستودع ذخيرة.
وجاء في بيان الوزارة الروسية: "بلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الغرب 230 جنديًا، ودبابة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و24 سيارة، ومدفع هاوتزر إل 119، عيار 105 ملم بريطاني الصنع، كما دُمرت أربعة مستودعات ذخيرة و10 محطات حرب إلكترونية".
وفي منطقة كوبيانسك وحدها، تم تحييد ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا، وناقلة جند مدرعة إم 113 أمريكية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، وأربع محطات حرب إلكترونية، وسبع سيارات.
قاذف لهب روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط محاولة اختراق مجموعة أوكرانية في زابوروجيه وتكبدها خسائر فادحة
05:47 GMT
وتصدت قوات "المركز" لخمس هجمات من وحدات فوج الهجوم 425 "سكالا" واللواء الآلي 32 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، انطلاقًا من بلدة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، كانت بهدف تخليص مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة، وبلغت خسائر قوات كييف ما يصل إلى 25 عسكريًا أوكرانيًا ومركبة قتالية مدرعة".
وفي بلدة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل مجموعات الهجوم التابعة للجيش الثاني تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في المنطقة المركزية وفي الجزء الغربي من منطقة غورنياك، وكذلك في أراضي المنطقة الصناعية الغربية.
وتواصل القوات الروسية تطهير بلدة روفنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، من المسلحين الأوكرانيين، وتنفذ مجموعات هجومية تابعة للواء المشاة الآلي الخامس عمليات قتالية ناجحة قرب منطقة زابادني، حيث تم تحرير أكثر من 30 مبنى.
المقاتلة الروسية سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
روسيا بصدد إجراء محادثات مع دول عدة بشأن توريد مقاتلة "سو-57"
08:33 GMT

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، دُمِّر ما يصل إلى 290 عسكريًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع شاحنات بيك أب، ومدفع مدفعية ميدانية على محور كراسنوأرميسك، وفي المجمل، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات المركز 490 عسكريًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثماني سيارات، ومدفع ميدان.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه في منطقة نفوذ قوات "دنيبر"، بلغت خسائر قوات كييف، أكثر من 80 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، و13 سيارة، ومدفعي ميدان، و6 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، و5 مستودعات إمداد.
وجاء في بيان الوزارة: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت الوقود والطاقة، والبنية التحتية للسكك الحديدية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين للطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي دمرت 104 طائرات مسيرة.
انسحاب جماعي للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف إثر الضربات الروسية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تسقط 36 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
