القوات الروسية تسقط 36 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- الدفاع الروسية

وأعلنت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، وفي الفترة الممتدة من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 16 تشرين الأول/نوفمبر حتى الساعة 7:00 يوم 17 تشرين الأول/نوفمبر، تمكنت وسائل الدفاع الجوي الروسية المناوبة من اعتراض وتدمير 36 طائرة أوكرانية مسيّرة".وأردفت الوازرة في بيانها، أن الدفاعات الجوية دمرت "14 مسيّرة فوق مقاطعة بريانسك، و8 مسيّرات فوق مقاطعة تامبوف، و5 مسيّرات فوق مقاطعة أوليانوفسك، و4 مسيّرات فوق مقاطعة فورونيج، و3 مسيّرات فوق مقاطعة أورلوف، ومسيّرة فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، ومسيّرة فوق مقاطعة تولا".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.انسحاب جماعي للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف إثر الضربات الروسية- وزارة الدفاع
