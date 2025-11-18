https://sarabic.ae/20251118/بعد-فوزه-على-نظيره-الإماراتي-المنتخب-العراقي-يبلغ-الملحق-العالمي-المؤهل-إلى-كأس-2026-1107262153.html

بعد فوزه على نظيره الإماراتي.. المنتخب العراقي يبلغ الملحق العالمي المؤهل إلى كأس 2026

بعد فوزه على نظيره الإماراتي.. المنتخب العراقي يبلغ الملحق العالمي المؤهل إلى كأس 2026

تغلب المنتخب العراقي لكرة القدم على نظيره الإماراتي بهدفين لهدف ليصعد للملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026. 18.11.2025, سبوتنيك عربي

جرت المباراة (مباراة الإياب) في مدينة البصرة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، ونجح المنتخب العراقي بالفوز بمجموع المباراتين، بعد تعادلهما في مباراة الذهاب بالإمارات، ليصبح العراق خامس ممثلي قارة آسيا في هذا الدور الفاصل.وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط تحفظ تكتيكي من الطرفين، وفي الشوط الثاني نجح كايو لوكاس في تسجيل الهدف الأول للإمارات عند الدقيقة 52، ليرد العراق في الدقيقة 66 بهدف التعادل عبر مهند علي.وجاء ذلك قبل أن يخطف الأخير هدف الفوز في الدقيقة 90+17 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة، ليتأهل "أسود الرافدين" إلى الملحق العالمي، الذي يلعب في شهر آذار/مارس المقبل، ويسفر عن آخر منتخبين يصعدان إلى نهائيات كأس العالم 2026.وصعدت أربعة منتخبات رسميا إلى الملحق، هي نيو كاليدونيا وبوليفيا والكونغو الديمقراطية، وانضم العراق أخيرا، فيما يتحدد صباح الأربعاء، منتخبَان من "الكونكاكاف" يتنافس عليها سبعة منتخبات: سورينام، كوراساو، هندوراس، بنما، جامايكا، هايتي، وكوستاريكا.وبعد اكتمال عقد المتأهلين، تتجه الأنظار إلى تصنيف "فيفا"، ثم إلى القرعة التي تُحدد مسارات الملحق.ويشهد مونديال 2026 رقما عربيا تاريخيا، بعدما تأهلت 7 منتخبات عربية حتى الآن، مع إمكانية ارتفاع العدد عبر صعود العراق إلى الملحق العالمي.ويشار إلى أن أمريكا والمكسيك وكندا ستستضيف نهائيات كأس العالم 2026، بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخبا، للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

