بيروت تنهض من جديد... مؤتمر استثماري دولي يعيد لبنان إلى خارطة الفرص

انطلق مؤتمر "بيروت وان" الاستثماري في العاصمة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "بيروت تنهض من جديد"، برعاية الرئيس اللبناني جوزاف عون، وبمشاركة واسعة من...

وينعقد المؤتمر في ظل ظروف سياسية وأمنية واقتصادية استثنائية، في محاولة لكسر الجمود الذي يعيشه لبنان منذ سنوات، حيث لفت الانتباه الحضور العربي الكبير، ولا سيما من دول الخليج.وأوضح عون أن "الإصلاحات انطلقت بالفعل من خلال قوانين تعزز الشفافية والمحاسبة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الكفاءة وسيادة القانون"، مؤكدا أن "لبنان منفتح على محيطه العربي والدولي، ويستعيد دوره كجسر بين الشرق والغرب ومنصة للتعاون الدولي".وأشار إلى أن "الأمن الداخلي يشكل أولوية لضمان بيئة استثمارية مستقرة"، مضيفا: "الإصلاح الحقيقي يواجه مقاومة، لكنه مستمر، لأن الدولة القوية هي التي تحمي المستثمر والمواطن معا"، واصفًا "الرؤية الاقتصادية الجديدة للبنان، بأنها واقعية وقابلة للتنفيذ".وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد لـ"سبوتنيك": "بيروت وان" هو نقطة انطلاق لنتحدث عن الفرصة الاستثمارية في لبنان، الذي لديه إمكانيات كبيرة وطاقات بالعقل والإبداع وطريقة العيش اللبنانية. وبالتالي القطاعات، إن كانت صناعة أو سياحة أو زراعة أو ثقافة أو ابتكار، جميعها قطاعات مربحة إذا استُثمر بها. طبعا توجد مشاكل وهواجس تتعلق بالواقع الإقليمي والوضع الداخلي، لكن هذه الهواجس تتبدد على مراحل، وسنرى قريبا استثمارات مهمة جدا وانطلاقة جديدة إلى لبنان الباقي وسينهض".وعن مخرجات المؤتمر، قال: "تقييم نجاح هذا المؤتمر أول مخرجاته هو انعقاده بهذا الحضور الحاشد من الداخل والخارج ومن أصدقاء لبنان. فلتكن انطلاقة للبنان، وهو سيكون متنوعا، جاذبا ومستقرا".أما السفير المصري في لبنان علاء موسى، فأوضح أن "لبنان يسير الآن على مسار استعادة عافيته، وهي إجراءات تُتخذ على مسارات مختلفة، سواء أمنية أو سياسية أو اقتصادية. ومؤتمر "بيروت وان" هو منصة لتعريف العالم بما يتخذه لبنان من خطوات، كما يستمع إلى هواجس القطاع الخاص. هذه فرصة مهمة لتلاقي الأفكار بين الطرفين، وهي خطوة ستعقبها خطوات أكبر".بدوره، اعتبر رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، أن المؤتمر "غير عادي" والحضور العربي الكثيف، خصوصا السعودي، إشارة إلى أن لبنان يسير في الاتجاه الصحيح، قائلا: "المؤتمر ليس عاديا. الحضور الواسع من جميع الدول وخاصة المملكة العربية السعودية يدل على أن لبنان يسير على الطريق الصحيح".ومن جانبه، أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فوزي الحنيف، أن "دعم الصندوق في المرحلة المقبلة سيتركز على المؤسسات اللبنانية وزيادة أجور العاملين فيها"، مشيرا إلى أن "الحكومة اللبنانية أظهرت جدية واضحة، وأن المشاريع التنموية ستتقدم قريبا، ولا توجد عوائق أمام تقديم الدعم".

