انطلق مؤتمر "بيروت وان" الاستثماري في العاصمة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "بيروت تنهض من جديد"، برعاية الرئيس اللبناني جوزاف عون، وبمشاركة واسعة من
وينعقد المؤتمر في ظل ظروف سياسية وأمنية واقتصادية استثنائية، في محاولة لكسر الجمود الذي يعيشه لبنان منذ سنوات، حيث لفت الانتباه الحضور العربي الكبير، ولا سيما من دول الخليج.
بيروت تنهض من جديد... مؤتمر استثماري دولي يعيد لبنان إلى خارطة الفرص
14:05 GMT 18.11.2025 (تم التحديث: 14:57 GMT 18.11.2025)
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
حصري
انطلق مؤتمر "بيروت وان" الاستثماري في العاصمة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "بيروت تنهض من جديد"، برعاية الرئيس اللبناني جوزاف عون، وبمشاركة واسعة من كبار المستثمرين ورواد الأعمال من القطاعين العام والخاص، إلى جانب وفود عربية ودولية رفيعة المستوى.
وينعقد المؤتمر في ظل ظروف سياسية وأمنية واقتصادية استثنائية، في محاولة لكسر الجمود الذي يعيشه لبنان منذ سنوات، حيث لفت الانتباه الحضور العربي الكبير، ولا سيما من دول الخليج.
وخلال الافتتاح، ألقى عون كلمة أكد فيها أن "المؤتمر ليس مجرد لقاء اقتصادي، بل بداية فصل جديد من نهضة لبنان، عنوانه الثقة والشراكة والفرص"، وأضاف: "قد يسأل البعض لماذا الآن؟ والجواب أننا لا ننتظر هدوء العواصف لنبني المستقبل، بل نصنع الهدوء عبر البناء"، مشددا على أن "الأفعال وحدها تصنع التغيير".
وأوضح عون أن "الإصلاحات انطلقت بالفعل من خلال قوانين تعزز الشفافية والمحاسبة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الكفاءة وسيادة القانون"، مؤكدا أن "لبنان منفتح على محيطه العربي والدولي
، ويستعيد دوره كجسر بين الشرق والغرب ومنصة للتعاون الدولي".
وأشار إلى أن "الأمن الداخلي يشكل أولوية لضمان بيئة استثمارية مستقرة"، مضيفا: "الإصلاح الحقيقي يواجه مقاومة، لكنه مستمر، لأن الدولة القوية هي التي تحمي المستثمر والمواطن معا"، واصفًا "الرؤية الاقتصادية الجديدة للبنان، بأنها واقعية وقابلة للتنفيذ".
وتوجّه عون إلى المستثمرين بالقول: "لبنان لا يطلب تعاطفا بل ثقة، ولا ينتظر صدقة بل يقدم فرصة"، موجّهًا تحية خاصة للوفد السعودي المشارك للمرة الأولى منذ مدة طويلة.
وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد لـ"سبوتنيك": "بيروت وان" هو نقطة انطلاق لنتحدث عن الفرصة الاستثمارية في لبنان، الذي لديه إمكانيات كبيرة وطاقات بالعقل والإبداع وطريقة العيش اللبنانية. وبالتالي القطاعات، إن كانت صناعة أو سياحة أو زراعة أو ثقافة أو ابتكار، جميعها قطاعات مربحة إذا استُثمر بها. طبعا توجد مشاكل وهواجس تتعلق بالواقع الإقليمي والوضع الداخلي
، لكن هذه الهواجس تتبدد على مراحل، وسنرى قريبا استثمارات مهمة جدا وانطلاقة جديدة إلى لبنان الباقي وسينهض".
وعن مخرجات المؤتمر، قال: "تقييم نجاح هذا المؤتمر أول مخرجاته هو انعقاده بهذا الحضور الحاشد من الداخل والخارج ومن أصدقاء لبنان. فلتكن انطلاقة للبنان
، وهو سيكون متنوعا، جاذبا ومستقرا".
من جهته، قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور شريف فاروق: " نتوقع مؤتمرا ناجحا. الجمهورية اللبنانية من البلاد الواعدة في الاستثمار، وفرص الاستقرار السياسي والأمني تفتح الشهية لكل أنواع الاستثمار، من البنى التحتية إلى الأمن الغذائي. وأعتقد أن كل الموضوعات التي ستطرح اليوم في المؤتمر تلقى قبولاً عند المستثمر المصري والعربي والأجنبي".
أما السفير المصري في لبنان علاء موسى، فأوضح أن "لبنان يسير الآن على مسار استعادة عافيته، وهي إجراءات تُتخذ على مسارات مختلفة، سواء أمنية أو سياسية أو اقتصادية. ومؤتمر "بيروت وان" هو منصة لتعريف العالم بما يتخذه لبنان من خطوات، كما يستمع إلى هواجس القطاع الخاص. هذه فرصة مهمة لتلاقي الأفكار بين الطرفين
، وهي خطوة ستعقبها خطوات أكبر".
وفي ما يخص المشاركة المصرية، قال: "مصر دائما داعمة للبنان وتقف إلى جانبه. اليوم نشارك بوفد كبير برئاسة وزير التموين والتجارة، ولدينا عضوية لعدد كبير من رجال الأعمال المهتمين بالاستثمار. وهي إشارة واضحة إلى التزام مصر بالانخراط مع لبنان ومساعدته، وإن شاء الله القادم أفضل".
بدوره، اعتبر رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، أن المؤتمر "غير عادي" والحضور العربي الكثيف، خصوصا السعودي، إشارة إلى أن لبنان يسير في الاتجاه الصحيح، قائلا: "المؤتمر ليس عاديا. الحضور الواسع من جميع الدول وخاصة المملكة العربية السعودية يدل على أن لبنان يسير على الطريق الصحيح".
وأضاف: "الإصلاحات بدأت، والقبول يتحسن. لدينا الكثير من العمل لكننا انطلقنا. نريد مستثمرين ليستفيدوا من الفرص، لا نريد مساعدات ولا منح، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح".
ومن جانبه، أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فوزي الحنيف، أن "دعم الصندوق في المرحلة المقبلة سيتركز على المؤسسات اللبنانية وزيادة أجور العاملين فيها"، مشيرا إلى أن "الحكومة اللبنانية أظهرت جدية واضحة
، وأن المشاريع التنموية ستتقدم قريبا، ولا توجد عوائق أمام تقديم الدعم".