مسؤول في الخارجية العمانية لـ"سبوتنيك": زيارة الوفد الروسي الأخيرة تؤسس لعلاقة متينة بين البلدين
قال الشيخ أحمد بن هاشم المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج والجوار الإقليمي في وزارة الخارجية العمانية، إن العلاقات الروسية العمانية تشهد تطورًا... 18.11.2025
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن السلطان هيثم بن طارق قام بزيارة تاريخية لروسيا في وقت سابق، أسست لمرحلة مهمة على صعيد تطوير العلاقات.وأوضح أن العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات تجمع البلدين، كما أن زيارة الوفد الروسي الأخيرة تؤسس لعلاقة قوية ومتينة، وتركز بشكل كبير على الاستثمار المشترك والجوانب الاقتصادية، لافتًا إلى أن موقف عمان الحيادي الإيجابي وعلاقتها مع جميع الأطراف الدولية تساعد عمان في القيام بدورها تجاه قضايا المنطقة والعالم.وقبل أيام نقل سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، رسالة شخصية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، خلال اجتماع معه، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي لمجلس الأمن.وقال شويغو: "شكرا لكم على حفاوة الاستقبال، يسعدني أن تتاح لي هذه الفرصة لزيارة أرض عمان المضيافة لأول مرة وأن أنقل إليكم رسالة شخصية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".وأضاف شويغو: "نحن نقدّر الثقة والطبيعة البناءة للحوار مع أصدقائنا العمانيين حول القضايا الملحة على الأجندة العالمية والإقليمية".وأعرب عن امتنانه لسلطان عمان على موقفه المتوازن والمدروس بشأن الوضع في أوكرانيا.كما نوقش التعاون العسكري التقني خلال لقاءات مع القادة العمانيين في مسقط، وأكد شويغو ضرورة التوصل إلى اتفاقات ملموسة بهذا الشأن.وتحتفل سلطنة عمان باليوم الوطني في العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرى مرور (281) عاما على تأسيس الدولة البوسعيدية، فيما تواصل سلطنة عمان تحقيق إنجازاتها الشاملة ضمن مسيرة نهضتها المتجدّدة، بقيادة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى.وتستعد السلطنة لتنظيم الاستعراض العسكري في 20 من نوفمبر الذي يجسّد الانتماء، والولاء لعمان والـسلطان، وسيتضمن هذا الاحتفال تقديم عرض عسكري تقدمه وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العماني، وسلاح الجو السلطاني العماني، والبحرية السلطانية العمانية، والحرس السلطاني العماني، وقوة السلطان الخاصة، وشرطة عمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني، بالإضافة إلى عروض لقوات الفرق الوطنية، والخيالة السلطانية، وعروض موسيقية عسكرية تقدمها فرق الموسيقى العسكرية المشتركة والراكبة.كما يقيم العمانيون الاحتفالات في مختلف أنحاء البلاد ويحيون الذكرى كل عام بطقوس عمانية تقليدية تحيي التراث العماني المتصل بالتطور الحالي الذي تشهده السلطنة.
