https://sarabic.ae/20251118/منظمة-الصحة-العالمية-تعتزم-تسريح-ربع-موظفيها-في-عام-2026-1107259124.html
منظمة الصحة العالمية تعتزم تسريح ربع موظفيها في عام 2026
منظمة الصحة العالمية تعتزم تسريح ربع موظفيها في عام 2026
سبوتنيك عربي
تعتزم منظمة الصحة العالمية الاستغناء عن ما يقارب ربع موظفيها بحلول عام 2026 نتيجة عجز كبير في ميزانيتها. 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T19:45+0000
2025-11-18T19:45+0000
2025-11-18T19:45+0000
منظمة الصحة العالمية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/14/1100770539_0:100:3285:1948_1920x0_80_0_0_0868bdc2d58c93f077e00c0fd0914bd0.jpg
وبحسب تقارير إعلامية غربية، ستقوم المنظمة بتسريح نحو 2000 موظف بحلول منتصف عام 2026، نتيجة التخفيضات، والتقاعد، والاستقالات، وهو ما يعادل تقريبا ربع القوى العاملة الحالية.وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير/كانون الثاني الماضي، أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، إذ ترى الإدارة الأمريكية أن المنظمة غير فعّالة وتخضع لضغوط سياسية، في حين تتحمل واشنطن التي تمثل مساهماتها نحو 18% من إجمالي تمويل المنظمة.كما أفادت تقارير صدرت في أغسطس/أب الماضي، بأن المنظمة تدرس نقل أربعة مكاتب من مقرها في جنيف، وتعليق بعض الأنشطة، استجابة لتداعيات التخفيضات المالية الناتجة عن انسحاب الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20251115/منظمة-الصحة-العالمية-تحذر-من-تفشي-فيروس-قاتل-1107140075.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/14/1100770539_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_446f8c6e83c1988fc3ded22d717db95a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة الصحة العالمية, أخبار العالم الآن, العالم
منظمة الصحة العالمية, أخبار العالم الآن, العالم
منظمة الصحة العالمية تعتزم تسريح ربع موظفيها في عام 2026
تعتزم منظمة الصحة العالمية الاستغناء عن ما يقارب ربع موظفيها بحلول عام 2026 نتيجة عجز كبير في ميزانيتها.
وبحسب تقارير إعلامية غربية، ستقوم المنظمة بتسريح نحو 2000 موظف بحلول منتصف عام 2026، نتيجة التخفيضات، والتقاعد، والاستقالات، وهو ما يعادل تقريبا ربع القوى العاملة الحالية.
وتكشف وثيقة داخلية للمنظمة، أن العجز المالي في ميزانية المنظمة للفترة 2026–2027 يبلغ نحو 1.06 مليار دولار، وهو ما يمثل قرابة 25% من إجمالي التمويل المطلوب، دون احتساب نحو 1.1 مليار دولار من التمويل المتوقع من الصفقات المعلقة.
وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير/كانون الثاني الماضي، أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية
، إذ ترى الإدارة الأمريكية أن المنظمة غير فعّالة وتخضع لضغوط سياسية، في حين تتحمل واشنطن التي تمثل مساهماتها نحو 18% من إجمالي تمويل المنظمة.
وأشار المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مايو/أيار الماضي، إلى أن الميزانية المقترحة للعامين 2026 و2027 خُفِّضت بنسبة 21% على خلفية قرار الولايات المتحدة الانسحاب، لتتقلص إلى 4.2 مليارات دولار بدلًا من 5.3 مليارات.
كما أفادت تقارير صدرت في أغسطس/أب الماضي، بأن المنظمة تدرس نقل أربعة مكاتب من مقرها في جنيف، وتعليق بعض الأنشطة، استجابة لتداعيات التخفيضات المالية
الناتجة عن انسحاب الولايات المتحدة.