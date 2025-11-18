عربي
منظمة الصحة العالمية تعتزم تسريح ربع موظفيها في عام 2026
تعتزم منظمة الصحة العالمية الاستغناء عن ما يقارب ربع موظفيها بحلول عام 2026 نتيجة عجز كبير في ميزانيتها.
وبحسب تقارير إعلامية غربية، ستقوم المنظمة بتسريح نحو 2000 موظف بحلول منتصف عام 2026، نتيجة التخفيضات، والتقاعد، والاستقالات، وهو ما يعادل تقريبا ربع القوى العاملة الحالية.
وتكشف وثيقة داخلية للمنظمة، أن العجز المالي في ميزانية المنظمة للفترة 2026–2027 يبلغ نحو 1.06 مليار دولار، وهو ما يمثل قرابة 25% من إجمالي التمويل المطلوب، دون احتساب نحو 1.1 مليار دولار من التمويل المتوقع من الصفقات المعلقة.
فيروس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس قاتل
15 نوفمبر, 15:17 GMT
وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير/كانون الثاني الماضي، أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، إذ ترى الإدارة الأمريكية أن المنظمة غير فعّالة وتخضع لضغوط سياسية، في حين تتحمل واشنطن التي تمثل مساهماتها نحو 18% من إجمالي تمويل المنظمة.

وأشار المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مايو/أيار الماضي، إلى أن الميزانية المقترحة للعامين 2026 و2027 خُفِّضت بنسبة 21% على خلفية قرار الولايات المتحدة الانسحاب، لتتقلص إلى 4.2 مليارات دولار بدلًا من 5.3 مليارات.

كما أفادت تقارير صدرت في أغسطس/أب الماضي، بأن المنظمة تدرس نقل أربعة مكاتب من مقرها في جنيف، وتعليق بعض الأنشطة، استجابة لتداعيات التخفيضات المالية الناتجة عن انسحاب الولايات المتحدة.
