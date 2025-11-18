https://sarabic.ae/20251118/نائب-في-البرلمان-اللبناني-إلغاء-زيارة-قائد-الجيش-إلى-الولايات-المتحدة-إهانة-لكل-اللبنانيين-1107253746.html
نائب في البرلمان اللبناني: إلغاء زيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة إهانة لكل اللبنانيين
وأوضح خواجة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن سبب الإلغاء يعود إلى إدراج الجيش اللبناني كلمة "العدو" في أحد بياناته، مشيرا إلى أن الجهات المحرّضة في واشنطن "تسعى لمعاقبة قائد الجيش على موقفه الوطني وضرب الاستقرار الداخلي".وأكد خواجة أن الجيش "تصرف بحكمة عالية جنبت لبنان نيران الفتنة، وفهِم التوازنات بدقة، باعتبار ذلك جزءا من عقيدته العسكرية"، محذرا في الوقت نفسه من محاولات "كي الوعي". وختم مشددا على أن "الصداقة مع الولايات المتحدة هي أكبر وهم لأي عربي أو لبناني، فواشنطن تنظر إلى الشرق الأوسط بعين إسرائيلية، ولا تقارب أي ملف إلا وفقا لمصالح وأطماع تل أبيب"، مشيرا إلى أن "ما تقدمه الولايات المتحدة من أسلحة للجيش لا يرقى إلى المستوى المطلوب ويمكن للبنان في المقابل أن يلجأ إلى مصادر أخرى، كروسيا والصين، لتسليح الجيش."بيروت تنهض من جديد... مؤتمر استثماري دولي يعيد لبنان إلى خارطة الفرصأمين عام "حزب الله": الوصاية الأميركية على لبنان خطر كبير جدا
وأوضح خواجة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن سبب الإلغاء يعود إلى إدراج الجيش اللبناني كلمة "العدو" في أحد بياناته، مشيرا إلى أن الجهات المحرّضة في واشنطن "تسعى لمعاقبة قائد الجيش على موقفه الوطني وضرب الاستقرار الداخلي".
وقال: "الكرامة فوق كل شيء، ونرفض أي وصاية، ولن نكون مستعمرة لإسرائيل"، معتبرا أن ما حصل يشكل "امتحانا لمن يطلقون على أنفسهم صفة السياديين".
وأكد خواجة أن الجيش "تصرف بحكمة عالية جنبت لبنان نيران الفتنة، وفهِم التوازنات بدقة، باعتبار ذلك جزءا من عقيدته العسكرية"، محذرا في الوقت نفسه من محاولات "كي الوعي".
ودعا خواجة اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والدينية، إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية بموقف موحد "لمصلحة لبنان، وبصلابة موقف يقوم على الاحترام المتبادل وحفظ كرامة الوطن، وهو ما يتطلب قرارا وإرادة".
وأكد خواجة أن "الأحرار والعابرين للطوائف والمناطق يقفون ضد إسرائيل".
وختم مشددا على أن "الصداقة مع الولايات المتحدة هي أكبر وهم لأي عربي أو لبناني، فواشنطن تنظر إلى الشرق الأوسط بعين إسرائيلية، ولا تقارب أي ملف إلا وفقا لمصالح وأطماع تل أبيب"، مشيرا إلى أن "ما تقدمه الولايات المتحدة من أسلحة للجيش لا يرقى إلى المستوى المطلوب ويمكن للبنان في المقابل أن يلجأ إلى مصادر أخرى، كروسيا والصين، لتسليح الجيش."