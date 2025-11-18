عربي
نائب في البرلمان اللبناني: إلغاء زيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة إهانة لكل اللبنانيين
نائب في البرلمان اللبناني: إلغاء زيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة إهانة لكل اللبنانيين
علق النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "التنمية والتحرير"، محمد خواجة، على إلغاء زيارة قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، المقررة إلى الولايات المتحدة...
وأوضح خواجة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن سبب الإلغاء يعود إلى إدراج الجيش اللبناني كلمة "العدو" في أحد بياناته، مشيرا إلى أن الجهات المحرّضة في واشنطن "تسعى لمعاقبة قائد الجيش على موقفه الوطني وضرب الاستقرار الداخلي".وأكد خواجة أن الجيش "تصرف بحكمة عالية جنبت لبنان نيران الفتنة، وفهِم التوازنات بدقة، باعتبار ذلك جزءا من عقيدته العسكرية"، محذرا في الوقت نفسه من محاولات "كي الوعي". وختم مشددا على أن "الصداقة مع الولايات المتحدة هي أكبر وهم لأي عربي أو لبناني، فواشنطن تنظر إلى الشرق الأوسط بعين إسرائيلية، ولا تقارب أي ملف إلا وفقا لمصالح وأطماع تل أبيب"، مشيرا إلى أن "ما تقدمه الولايات المتحدة من أسلحة للجيش لا يرقى إلى المستوى المطلوب ويمكن للبنان في المقابل أن يلجأ إلى مصادر أخرى، كروسيا والصين، لتسليح الجيش."بيروت تنهض من جديد... مؤتمر استثماري دولي يعيد لبنان إلى خارطة الفرصأمين عام "حزب الله": الوصاية الأميركية على لبنان خطر كبير جدا
https://sarabic.ae/20251118/جوزاف-عون-لبنان-منفتح-على-محيطه-العربي-والدولي-1107250126.html
https://sarabic.ae/20251118/إعلام-واشنطن-تلغي-زيارة-قائد-الجيش-اللبناني-لسبب-يتعلق-بإسرائيل-1107228381.html
لبنان
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان, أخبار لبنان, الجيش اللبناني, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان, أخبار لبنان, الجيش اللبناني, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

نائب في البرلمان اللبناني: إلغاء زيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة إهانة لكل اللبنانيين

علق النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "التنمية والتحرير"، محمد خواجة، على إلغاء زيارة قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، المقررة إلى الولايات المتحدة الأميركية، معتبرا أن هذا الإجراء "ينطوي على الكثير من الفجاجة والعنجهية والتسلط"، ووصفه بأنه "إهانة لكل اللبنانيين".
وأوضح خواجة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن سبب الإلغاء يعود إلى إدراج الجيش اللبناني كلمة "العدو" في أحد بياناته، مشيرا إلى أن الجهات المحرّضة في واشنطن "تسعى لمعاقبة قائد الجيش على موقفه الوطني وضرب الاستقرار الداخلي".
وقال: "الكرامة فوق كل شيء، ونرفض أي وصاية، ولن نكون مستعمرة لإسرائيل"، معتبرا أن ما حصل يشكل "امتحانا لمن يطلقون على أنفسهم صفة السياديين".
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
جوزاف عون: لبنان منفتح على محيطه العربي والدولي
15:28 GMT
وأكد خواجة أن الجيش "تصرف بحكمة عالية جنبت لبنان نيران الفتنة، وفهِم التوازنات بدقة، باعتبار ذلك جزءا من عقيدته العسكرية"، محذرا في الوقت نفسه من محاولات "كي الوعي".
ودعا خواجة اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والدينية، إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية بموقف موحد "لمصلحة لبنان، وبصلابة موقف يقوم على الاحترام المتبادل وحفظ كرامة الوطن، وهو ما يتطلب قرارا وإرادة".
أفراد من الجيش اللبناني يقومون بدورية على الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في قرية كفركلا الجنوبية، لبنان، 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
إعلام: واشنطن تلغي زيارة قائد الجيش اللبناني لسبب يتعلق بإسرائيل
09:12 GMT

وأكد خواجة أن "الأحرار والعابرين للطوائف والمناطق يقفون ضد إسرائيل".

وختم مشددا على أن "الصداقة مع الولايات المتحدة هي أكبر وهم لأي عربي أو لبناني، فواشنطن تنظر إلى الشرق الأوسط بعين إسرائيلية، ولا تقارب أي ملف إلا وفقا لمصالح وأطماع تل أبيب"، مشيرا إلى أن "ما تقدمه الولايات المتحدة من أسلحة للجيش لا يرقى إلى المستوى المطلوب ويمكن للبنان في المقابل أن يلجأ إلى مصادر أخرى، كروسيا والصين، لتسليح الجيش."
بيروت تنهض من جديد... مؤتمر استثماري دولي يعيد لبنان إلى خارطة الفرص
أمين عام "حزب الله": الوصاية الأميركية على لبنان خطر كبير جدا
