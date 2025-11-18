نتنياهو: خطة غزة فرصة لتعزيز "اتفاقيات أبراهام"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251118/نتنياهو-خطة-غزة-فرصة-لتعزيز-اتفاقيات-أبراهام-1107238158.html
نتنياهو: خطة غزة فرصة لتعزيز "اتفاقيات أبراهام"
نتنياهو: خطة غزة فرصة لتعزيز "اتفاقيات أبراهام"
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو وجّه تهنئته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه، عقب إقرار مجلس الأمن الدولي لـ"خطة النقاط العشرين"... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T12:22+0000
2025-11-18T12:22+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101870813_0:53:1192:724_1920x0_80_0_0_f50b697639d57d075d70d45a0015c993.jpg
وبحسب البيان، تنص الخطة على إنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب، يتولى الإشراف على تنفيذ مراحل نزع السلاح وتفكيك المنظومات القتالية داخل القطاع، إلى جانب إطلاق برامج تهدف إلى مواجهة التطرف وتعزيز مسارات الاستقرار في المنطقة.وأضاف المكتب أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر هذه الخطة فرصة لتعزيز مسار اتفاقيات أبراهام وتوسيع التعاون الإقليمي، مؤكداً جاهزيتها للعمل مع الولايات المتحدة والدول الداعمة في ملف استعادة جثث الرهائن، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تسوية دائمة.كما دعا البيان، الدول الإقليمية إلى دعم الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الصراع ودفع مسار الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد أمس الاثنين، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.صوّت ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان - روسيا والصين - عن التصويت.ينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية مُعاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.ووفقًا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.في أواخر سبتمبر/ايلول، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.وتنص الخطة على تخلي "حماس" والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.في 10 أكتوبر/تشرين الأول، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقّع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلانًا لوقف إطلاق النار في غزة.
https://sarabic.ae/20251118/مسؤول-فلسطيني-موقف-روسيا-ساهم-في-إجراء-تعديلات-مهمة-على-المشروع-الأمريكي-بشأن-غزة-1107231540.html
https://sarabic.ae/20251118/الفصائل-الفلسطينية-ترفض-بالإجماع-قرار-مجلس-الأمن-حول-غزة-وتعتبره-شراكة-دولية-في-الإبادة-1107234591.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101870813_106:0:1166:795_1920x0_80_0_0_bab89dfff15958b41faf9e348c14e6c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

نتنياهو: خطة غزة فرصة لتعزيز "اتفاقيات أبراهام"

12:22 GMT 18.11.2025
© AP Photo / Marc Israel Sellemرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Marc Israel Sellem
تابعنا عبر
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو وجّه تهنئته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه، عقب إقرار مجلس الأمن الدولي لـ"خطة النقاط العشرين" الرامية إلى نزع سلاح قطاع غزة وإنهاء سيطرة حركة حماس.
وبحسب البيان، تنص الخطة على إنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب، يتولى الإشراف على تنفيذ مراحل نزع السلاح وتفكيك المنظومات القتالية داخل القطاع، إلى جانب إطلاق برامج تهدف إلى مواجهة التطرف وتعزيز مسارات الاستقرار في المنطقة.
وأضاف المكتب أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر هذه الخطة فرصة لتعزيز مسار اتفاقيات أبراهام وتوسيع التعاون الإقليمي، مؤكداً جاهزيتها للعمل مع الولايات المتحدة والدول الداعمة في ملف استعادة جثث الرهائن، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تسوية دائمة.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
مسؤول فلسطيني: موقف روسيا ساهم في إجراء تعديلات مهمة على المشروع الأمريكي بشأن غزة
10:43 GMT
كما دعا البيان، الدول الإقليمية إلى دعم الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الصراع ودفع مسار الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد أمس الاثنين، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.
صوّت ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان - روسيا والصين - عن التصويت.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
الفصائل الفلسطينية ترفض بالإجماع قرار مجلس الأمن حول غزة وتعتبره "شراكة دولية في الإبادة"
11:36 GMT
ينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية مُعاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
ووفقًا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.
في أواخر سبتمبر/ايلول، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.
وتنص الخطة على تخلي "حماس" والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقّع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلانًا لوقف إطلاق النار في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала