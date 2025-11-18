https://sarabic.ae/20251118/نتنياهو-خطة-غزة-فرصة-لتعزيز-اتفاقيات-أبراهام-1107238158.html

نتنياهو: خطة غزة فرصة لتعزيز "اتفاقيات أبراهام"

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو وجّه تهنئته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه، عقب إقرار مجلس الأمن الدولي لـ"خطة النقاط العشرين"... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

وبحسب البيان، تنص الخطة على إنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب، يتولى الإشراف على تنفيذ مراحل نزع السلاح وتفكيك المنظومات القتالية داخل القطاع، إلى جانب إطلاق برامج تهدف إلى مواجهة التطرف وتعزيز مسارات الاستقرار في المنطقة.وأضاف المكتب أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر هذه الخطة فرصة لتعزيز مسار اتفاقيات أبراهام وتوسيع التعاون الإقليمي، مؤكداً جاهزيتها للعمل مع الولايات المتحدة والدول الداعمة في ملف استعادة جثث الرهائن، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تسوية دائمة.كما دعا البيان، الدول الإقليمية إلى دعم الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الصراع ودفع مسار الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد أمس الاثنين، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.صوّت ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان - روسيا والصين - عن التصويت.ينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية مُعاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.ووفقًا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.في أواخر سبتمبر/ايلول، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.وتنص الخطة على تخلي "حماس" والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.في 10 أكتوبر/تشرين الأول، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقّع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلانًا لوقف إطلاق النار في غزة.

