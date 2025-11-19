https://sarabic.ae/20251119/الشاباك-يعلن-عن-كشف-شبكة-لتهريب-الأسلحة-من-سوريا-إلى-إسرائيل-1107289336.html
الشاباك يعلن عن كشف شبكة لتهريب الأسلحة من سوريا إلى إسرائيل
الشاباك يعلن عن كشف شبكة لتهريب الأسلحة من سوريا إلى إسرائيل
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، عن تفكيك شبكة واسعة لتهريب أسلحة من سوريا إلى إسرائيل، في عملية مشتركة شاركت فيها الشرطة والجيش الإسرائيلي. 19.11.2025
وأسفرت التحركات الأمنية عن اعتقال عدد من سكان شمال إسرائيل، بما في ذلك خمسة جنود وجنود احتياط، إلى جانب مجموعة من المدنيين السوريين، بتهمة التورط في نقل أسلحة عابرة للحدود عبر قرية حجر السورية، الواقعة قرب حدود مرتفعات الجولان المحتلة، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ومن أبرز المشتبه بهم، إياد حلبي (45 عامًا)، من قرية يركا شمالي إسرائيل، وهو رقيب أول في لواء عسكري يعمل في القطاع الشمالي، الذي يُعتقد أنه لعب دورًا رئيسيًا في تنسيق العمليات. وفقًا للتحقيقات الأولية، كشفت معلومات استخبارية جمعها الشاباك بالتعاون مع المخابرات العسكرية، أن الشبكة حاولت قبل أيام قليلة من الاعتقالات، إدخال شحنة أسلحة غير عادية الحجم، تشمل متفجرات، قذائف آر بي جي، بنادق هجومية، وكميات هائلة من الذخيرة.وذكر الجيش الإسرائيلي، الشهر قبل الماضي، أنه "اعتقل في سوريا في الأشهر الماضية، خلايا مخربين تديرها العمليات الخاصة لفيلق القدس الإيراني".وأوضح الجيش أن "الوحدة 840 وهي وحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق القدس الإيراني، وجهت بتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل".وأفاد بأن "الجيش الإسرائيلي ألقى القبض على شخصين كانا من أبرز العناصر المؤثرة في محور تهريب الأسلحة من إيران إلى الضفة الغربية وإلى الجبهة الشمالية".وأشار أفيخاي أدرعي إلى أن "فيلق القدس الإيراني يستغل أوضاع اللبنانيين والسوريين لتجنيدهم بالرشوة والكذب لغرض تنفيذ عمليات إرهابية تعرض حياتهم للخطر".وكانت دمشق وعدد من المحافظات السورية قد تعرضت لغارات إسرائيلية متكررة منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، كان أبرزها قصف وزارة الدفاع والقصر الرئاسي.
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، عن تفكيك شبكة واسعة لتهريب أسلحة من سوريا إلى إسرائيل، في عملية مشتركة شاركت فيها الشرطة والجيش الإسرائيلي.
