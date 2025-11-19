عربي
الشاباك يعلن عن كشف شبكة لتهريب الأسلحة من سوريا إلى إسرائيل
الشاباك يعلن عن كشف شبكة لتهريب الأسلحة من سوريا إلى إسرائيل

14:39 GMT 19.11.2025
© AP Photo / Matias Delacroixجندي إسرائيلي يقف حارسا عند المنطقة العازلة في الجولان، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024
جندي إسرائيلي يقف حارسا عند المنطقة العازلة في الجولان، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، عن تفكيك شبكة واسعة لتهريب أسلحة من سوريا إلى إسرائيل، في عملية مشتركة شاركت فيها الشرطة والجيش الإسرائيلي.
وأسفرت التحركات الأمنية عن اعتقال عدد من سكان شمال إسرائيل، بما في ذلك خمسة جنود وجنود احتياط، إلى جانب مجموعة من المدنيين السوريين، بتهمة التورط في نقل أسلحة عابرة للحدود عبر قرية حجر السورية، الواقعة قرب حدود مرتفعات الجولان المحتلة، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
مراسل سبوتنيك: طائرة إسرائيلية تستهدف تلال عن المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
هل ترسم "حدود 8 ديسمبر" مسار التفاوض بين سوريا وإسرائيل؟
16 نوفمبر, 18:05 GMT

وأوضحت مصادر أمنية أن الأسلحة المهربة كانت موجهة إلى عناصر إجرامية نشطة في المناطق الشمالية الإسرائيلية، ما يثير مخاوف من تصعيد النشاطات غير الشرعية في المنطقة الحدودية الحساسة.

ومن أبرز المشتبه بهم، إياد حلبي (45 عامًا)، من قرية يركا شمالي إسرائيل، وهو رقيب أول في لواء عسكري يعمل في القطاع الشمالي، الذي يُعتقد أنه لعب دورًا رئيسيًا في تنسيق العمليات.
الشيباني يصل إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ رحيل حكومة الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
الشيباني: إسرائيل تلعب دورا سلبيا في سوريا.. ولن ننجر إلى الاستفزازات
14 نوفمبر, 06:45 GMT
وفقًا للتحقيقات الأولية، كشفت معلومات استخبارية جمعها الشاباك بالتعاون مع المخابرات العسكرية، أن الشبكة حاولت قبل أيام قليلة من الاعتقالات، إدخال شحنة أسلحة غير عادية الحجم، تشمل متفجرات، قذائف آر بي جي، بنادق هجومية، وكميات هائلة من الذخيرة.
وذكر الجيش الإسرائيلي، الشهر قبل الماضي، أنه "اعتقل في سوريا في الأشهر الماضية، خلايا مخربين تديرها العمليات الخاصة لفيلق القدس الإيراني".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بيانا، أكد من خلاله أن قوات الجيش ألقت القبض على خلايا مخربين تديرها العمليات الخاصة لفيلق القدس الإيراني خلال الأشهر الماضية في سوريا.

وأوضح الجيش أن "الوحدة 840 وهي وحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق القدس الإيراني، وجهت بتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل".
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
قوات إسرائيلية تتوغل في جنوب غرب سوريا
12 نوفمبر, 09:46 GMT
وأفاد بأن "الجيش الإسرائيلي ألقى القبض على شخصين كانا من أبرز العناصر المؤثرة في محور تهريب الأسلحة من إيران إلى الضفة الغربية وإلى الجبهة الشمالية".
وأشار أفيخاي أدرعي إلى أن "فيلق القدس الإيراني يستغل أوضاع اللبنانيين والسوريين لتجنيدهم بالرشوة والكذب لغرض تنفيذ عمليات إرهابية تعرض حياتهم للخطر".
وكانت دمشق وعدد من المحافظات السورية قد تعرضت لغارات إسرائيلية متكررة منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، كان أبرزها قصف وزارة الدفاع والقصر الرئاسي.
