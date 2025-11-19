https://sarabic.ae/20251119/المدفعية-الروسية-تدك-معقلا-للقوات-الأوكرانية-وتحيد-30-عسكريا-أوكرانيا-1107267594.html
المدفعية الروسية تدك معقلا للقوات الأوكرانية وتحيد 30 عسكريا أوكرانيا
وقال القائد: "قبل فترة وجيزة، تلقينا مهمة قتالية. انتقلنا إلى موقع إطلاق نار لتنفيذها. نفذ الطاقم المهمة بكفاءة وفعالية ودقة. ووفقًا للمعلومات الاستخبارية، تم ضرب نقطة انتشار مؤقتة للعدو، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 30 عنصرًا".أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن طواقم المدفعية يوفرون غطاءً موثوقًا للوحدات المتقدمة، ويعطلون دفاعات العدو. ويتيح لهم عملهم الدقيق تدمير المواقع المحصنة والقوة النارية ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، ما يهيئ الظروف لهجوم واثق وقوي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
نفّذت وحدات المدفعية ضربةً دقيقةً على نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 30 جنديًا معاديًا، وفقًا لما ذكره قائد مركبة قتالية تحمل رمز النداء "إيوس" من لواء المدفعية 238 التابع للحرس في المنطقة العسكرية الجنوبية لوكالة"سبوتنيك".
وقال القائد: "قبل فترة وجيزة، تلقينا مهمة قتالية. انتقلنا إلى موقع إطلاق نار لتنفيذها. نفذ الطاقم المهمة بكفاءة وفعالية ودقة. ووفقًا للمعلومات الاستخبارية، تم ضرب نقطة انتشار مؤقتة للعدو، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 30 عنصرًا".
ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طواقم مدفعية "غياتسينت-ب" التابعة لقوات مجموعة "الشرق" نفذت سلسلة من الضربات الدقيقة، استهدفت معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوريجيه، مؤكدة أنها أدت إلى تدمير العديد من معاقل القوات المسلحة الأوكرانية والقوى العاملة، وبالتالي ضمان تقدم وحدات الهجوم في أحد قطاعات اتجاه زابوروجيه.
أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن طواقم المدفعية يوفرون غطاءً موثوقًا للوحدات المتقدمة، ويعطلون دفاعات العدو. ويتيح لهم عملهم الدقيق تدمير المواقع المحصنة والقوة النارية ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، ما يهيئ الظروف لهجوم واثق وقوي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.