ترامب: الولايات المتحدة والسعودية ستوقعان اليوم اتفاقيات وصفقات بيع بقيمة 270 مليار دولار
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن نية الولايات المتحدة بيع بعض أكثر أنواع الأسلحة تطورًا إلى المملكة العربية السعودية، مشددًا على أن الرياض تمثل "حليفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية خارج حلف الناتو".
جاء الإعلان خلال منتدى الاستثمار الأمريكي-السعودي
، حيث وصف ترامب الشراكة بين البلدين بأنها "من أقوى التحالفات في العالم"، مع توقيع صفقات تجارية وعسكرية بقيمة إجمالية تصل إلى 270 مليار دولار، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".
وخلال كلمته في المنتدى، قال ترامب: "نحن سنبيع السعودية بعضًا من أفضل أنواع المعدات العسكرية التي صُممت على الإطلاق".
وأشارإلى أن الطائرة المقاتلة "إف-47" الأمريكية الجديدة تتميز "بسرعة غير مسبوقة وقدرة على التخفي".
وأبرز ترامب إنجازات إدارته الاقتصادية، واصفًا الأشهر التسعة الأخيرة بأنها "الأفضل في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة"، مع تحقيق أرباح تصل إلى "تريليونات الدولارات" من التعريفات الجمركية.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الشركات التي تنقل مصانعها خارج الأراضي الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي.
كما أعرب عن رغبة واشنطن
في بناء "مزيد من مصانع الأسلحة"، قائلًا: "الجميع يريد صواريخنا وطائراتنا"، في إشارة إلى الطلب العالمي المتزايد على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية.
وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة
.
كما عزز الطرفان شراكتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما تتابع الإدارة الأمريكية دعم "رؤية السعودية
2030" عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة.
وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.
وتأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.