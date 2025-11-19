عربي
ترامب: الولايات المتحدة والسعودية ستوقعان اليوم اتفاقيات وصفقات بيع بقيمة 270 مليار دولار
ترامب: الولايات المتحدة والسعودية ستوقعان اليوم اتفاقيات وصفقات بيع بقيمة 270 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن نية الولايات المتحدة بيع بعض أكثر أنواع الأسلحة تطورًا إلى المملكة العربية السعودية، مشددًا على أن الرياض... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
جاء الإعلان خلال منتدى الاستثمار الأمريكي-السعودي، حيث وصف ترامب الشراكة بين البلدين بأنها "من أقوى التحالفات في العالم"، مع توقيع صفقات تجارية وعسكرية بقيمة إجمالية تصل إلى 270 مليار دولار، وفقا لما ذكرته قناة "العربية". وأشارإلى أن الطائرة المقاتلة "إف-47" الأمريكية الجديدة تتميز "بسرعة غير مسبوقة وقدرة على التخفي". وأبرز ترامب إنجازات إدارته الاقتصادية، واصفًا الأشهر التسعة الأخيرة بأنها "الأفضل في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة"، مع تحقيق أرباح تصل إلى "تريليونات الدولارات" من التعريفات الجمركية. كما أعرب عن رغبة واشنطن في بناء "مزيد من مصانع الأسلحة"، قائلًا: "الجميع يريد صواريخنا وطائراتنا"، في إشارة إلى الطلب العالمي المتزايد على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية.كما عزز الطرفان شراكتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما تتابع الإدارة الأمريكية دعم "رؤية السعودية 2030" عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة.وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.وتأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.
https://sarabic.ae/20251118/ترامب-يعلن-صفقات-دفاعية-كبرى-مع-السعودية-تشمل-إف-35-واتفاقية-استراتيجية-شاملة-1107264536.html
https://sarabic.ae/20251119/ترامب-يعلن-تصنيف-السعودية-حليفا-رئيسيا-من-خارج-حلف-الناتو-1107265317.html
https://sarabic.ae/20251119/-بحضور-ماسك-ورونالدو-ترامب-يقيم-عشاء-رسميا-لولي-العهد-السعودي-1107264874.html
ترامب: الولايات المتحدة والسعودية ستوقعان اليوم اتفاقيات وصفقات بيع بقيمة 270 مليار دولار

17:59 GMT 19.11.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس دونالد ترامب يصل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لالتقاط صورة جماعية مع قادة مجلس التعاون الخليجي خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، المملكة العربية السعودية
الرئيس دونالد ترامب يصل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لالتقاط صورة جماعية مع قادة مجلس التعاون الخليجي خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن نية الولايات المتحدة بيع بعض أكثر أنواع الأسلحة تطورًا إلى المملكة العربية السعودية، مشددًا على أن الرياض تمثل "حليفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية خارج حلف الناتو".
جاء الإعلان خلال منتدى الاستثمار الأمريكي-السعودي، حيث وصف ترامب الشراكة بين البلدين بأنها "من أقوى التحالفات في العالم"، مع توقيع صفقات تجارية وعسكرية بقيمة إجمالية تصل إلى 270 مليار دولار، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".
ترامب، محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
ترامب يعلن صفقات دفاعية كبرى مع السعودية تشمل "إف-35" واتفاقية استراتيجية شاملة
أمس, 23:17 GMT

وخلال كلمته في المنتدى، قال ترامب: "نحن سنبيع السعودية بعضًا من أفضل أنواع المعدات العسكرية التي صُممت على الإطلاق".

وأشارإلى أن الطائرة المقاتلة "إف-47" الأمريكية الجديدة تتميز "بسرعة غير مسبوقة وقدرة على التخفي".
ترامب، محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
ترامب يعلن تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف الناتو
01:07 GMT
وأبرز ترامب إنجازات إدارته الاقتصادية، واصفًا الأشهر التسعة الأخيرة بأنها "الأفضل في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة"، مع تحقيق أرباح تصل إلى "تريليونات الدولارات" من التعريفات الجمركية.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الشركات التي تنقل مصانعها خارج الأراضي الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي.
كما أعرب عن رغبة واشنطن في بناء "مزيد من مصانع الأسلحة"، قائلًا: "الجميع يريد صواريخنا وطائراتنا"، في إشارة إلى الطلب العالمي المتزايد على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية.
ترامب يستقبل بن سلمان في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
بحضور ماسك ورونالدو.. ترامب يقيم عشاء رسميا لولي العهد السعودي
00:59 GMT
وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.
كما عزز الطرفان شراكتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما تتابع الإدارة الأمريكية دعم "رؤية السعودية 2030" عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة.
وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.
وتأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.
