تصويت... برأيك هل تنجح الرياض في دفع حل الدولتين كشرط للانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"؟
ربط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، انضمام بلاده إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل المعروفة بـ "الاتفاقيات الإبراهيمية"، بالمضي قدما في حل الدولتين بين فلسطين... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
تصويت... برأيك هل تنجح الرياض في دفع حل الدولتين كشرط للانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"؟
ربط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، انضمام بلاده إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل المعروفة بـ "الاتفاقيات الإبراهيمية"، بالمضي قدما في حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل. حيث قال في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، إن "التطبيع مع إسرائيل مرتبط بوجود طريق واضح نحو حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل".
وأكد ابن سلمان أنه "ناقش قضية التطبيع والقضية الفلسطينية
مع ترامب، وأنه سيتم العمل لضمان تهيئة الظروف المناسبة في أقرب وقت ممكن"، مشددا على أن "علاقة الرياض مع أمريكا جوهرية، وأن علاقات البلدين تاريخية وحيوية، مع الاستعداد لفصل جديد من العلاقة يضيف للبلدين".
من جهته، قال ترامب في مؤتمر صحفي مع بن سلمان، أمس الثلاثاء، في البيت الأبيض: "لا أريد استخدام كلمة التزام، ولكننا أجرينا محادثة جيدة للغاية حول اتفاقيات أبراهام، تحدثنا عن حل الدولة الواحدة والدولتين، تحدثنا عن الكثير من الأمور. سنناقش الأمر بمزيد من التفصيل قريبًا، ولكن أعتقد أن لديك شعورا جيدًا تجاه اتفاقيات أبراهام ".
برأيك هل تنجح الرياض في دفع حل الدولتين كشرط للانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"؟