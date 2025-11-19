عربي
https://sarabic.ae/20251119/حزب-الله-يوجه-رسالة-للدولة-اللبنانية-بعد-الهجوم-الإسرائيلي-على-مخيم-عين-الحلوة-1107288676.html
"حزب الله" يوجه رسالة للدولة اللبنانية بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة
"حزب الله" يوجه رسالة للدولة اللبنانية بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة
سبوتنيك عربي
وجه "حزب الله" اللبناني رسالة للدولة اللبنانية مدينا بشدة الهجوم الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة، واصفا إياه بـ"الجريمة الدموية" و"الاعتداء على لبنان وسيادته"...
"حزب الله" يوجه رسالة للدولة اللبنانية بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة

14:02 GMT 19.11.2025
© Photo / xحماس تنفي اتهامات إسرائيل بوجود مجمع تدريب لها بمخيم عين الحلوة في لبنان
حماس تنفي اتهامات إسرائيل بوجود مجمع تدريب لها بمخيم عين الحلوة في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
وجه "حزب الله" اللبناني رسالة للدولة اللبنانية مدينا بشدة الهجوم الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة، واصفا إياه بـ"الجريمة الدموية" و"الاعتداء على لبنان وسيادته" وانتهاكا صارخا للقرار 1701.
وجاء في بيان "حزب الله" اللبناني: "يدين "حزب الله" بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني المجرم ليل أمس في مخيم ‏عين الحلوة في صيدا، والتي أدت إلى ارتقاء ثلاثة عشر شهيدا وعدد كبير من الجرحى من إخوتنا ‏الفلسطينيين، مستهدفا مكانا مكتظا بالمدنيين والأطفال الآمنين".

وأضاف: "هذه الجريمة الدموية والعدوان الآثم هو اعتداء على لبنان وسيادته، وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق ‏النار والقرار 1701، الذي يمعن العدو يوميا في خرقه بتواطؤ وشراكة فاضحة من الإدارة الأمريكية ‏الداعمة بل المخططة لمثل تلك الجرائم والاعتداءات على لبنان وفلسطين".

مقتل 11 شخصا في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
مقتل 13 شخصا في غارة على مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان
أمس, 23:52 GMT
وتابع: "بات على أركان الدولة اللبنانية أن يدركوا أن إظهار أي ليونة أو ضعف أو خضوع لهذا العدو لا يزيده إلا ‏شراسة وتوحشا وتماديا، وإن الاكتفاء بردود فعل لا ترقى إلى مستوى العدوان لن تجر إلا إلى مزيد من ‏الاعتداءات والمجازر".

‏ وأضاف: "الواجب الوطني يقتضي اتخاذ موقف حازم وموحد في التصدي لإجرام هذا العدو وردع ‏عدوانه بكل الوسائل الممكنة، والتمسك بكل عناصر القوة التي يمتلكها لبنان باعتبارها الضامن الوحيد ‏لإسقاط مشاريع العدو وحماية سيادة لبنان وأمنه".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم أمس الثلاثاء، مقتل 13 شخصا، جراء غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا اللبنانية.
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
اليونيفيل لـ"سبوتنيك": سنقدم تقريرا غدا لمجلس الأمن حول خروقات إسرائيل في لبنان
08:32 GMT
وجاء في بيان وزارة الصحة اللبنانية: "صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد أحد عشر شخصا وإصابة أربعة آخرين بجروح".

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عناصر من "حماس" كانوا يعملون في مجمع تدريبات في منطقة عين الحلوة في جنوب لبنان.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "أغار جيش الدفاع قبل قليل على عناصر إرهابية عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لحماس في منطقة عين الحلوة في جنوب لبنان".
