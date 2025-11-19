https://sarabic.ae/20251119/حزب-الله-يوجه-رسالة-للدولة-اللبنانية-بعد-الهجوم-الإسرائيلي-على-مخيم-عين-الحلوة-1107288676.html

"حزب الله" يوجه رسالة للدولة اللبنانية بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة

وجه "حزب الله" اللبناني رسالة للدولة اللبنانية مدينا بشدة الهجوم الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة، واصفا إياه بـ"الجريمة الدموية" و"الاعتداء على لبنان وسيادته"... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان "حزب الله" اللبناني: "يدين "حزب الله" بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني المجرم ليل أمس في مخيم ‏عين الحلوة في صيدا، والتي أدت إلى ارتقاء ثلاثة عشر شهيدا وعدد كبير من الجرحى من إخوتنا ‏الفلسطينيين، مستهدفا مكانا مكتظا بالمدنيين والأطفال الآمنين".وتابع: "بات على أركان الدولة اللبنانية أن يدركوا أن إظهار أي ليونة أو ضعف أو خضوع لهذا العدو لا يزيده إلا ‏شراسة وتوحشا وتماديا، وإن الاكتفاء بردود فعل لا ترقى إلى مستوى العدوان لن تجر إلا إلى مزيد من ‏الاعتداءات والمجازر".وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم أمس الثلاثاء، مقتل 13 شخصا، جراء غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا اللبنانية.وجاء في بيان وزارة الصحة اللبنانية: "صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد أحد عشر شخصا وإصابة أربعة آخرين بجروح".وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "أغار جيش الدفاع قبل قليل على عناصر إرهابية عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لحماس في منطقة عين الحلوة في جنوب لبنان".

