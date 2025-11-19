https://sarabic.ae/20251119/روسيا-تكشف-عن-جيل-جديد-من-الطائرات-المسيرة-في-معرض-دبي-للطيران-2025--1107274843.html

روسيا تكشف عن جيل جديد من الطائرات المسيرة في معرض دبي للطيران 2025

روسيا تكشف عن جيل جديد من الطائرات المسيرة في معرض دبي للطيران 2025

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم شركة "GKBS" (الأنظمة غير المأهولة)، إيكاترينا زغيروفسكايا، أنه في معرض دبي للطيران، تم الكشف عن طائرات مسيرة روسية جديدة، مؤكدة أنها أثبتت... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-19T08:00+0000

2025-11-19T08:00+0000

2025-11-19T08:00+0000

روسيا

سلاح روسيا

أخبار الإمارات العربية المتحدة

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107274443_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_283483496638fd4a9279670642125b05.jpg

وقالت زغيروفسكايا، لوكالة "سبوتنيك": "لأول مرة نعرض مجموعة واسعة من الطائرات الروسية دون طيار المعروفة باسم سوبركام، والتي أثبتت فعاليتها في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا. من أبرزها الطائرة الاستطلاعية "سوبركام إس-350"، التي تعمل بالتكامل مع المدفعية وأنظمة التصويب، حيث تبحث عن الأهداف وتزود القوات بالإحداثيات الدقيقة لتنفيذ الضربات".وأضافت زغيروفسكايا أن من بين المعروضات الجديدة الطائرة "سوبركام إس-180"، وهي طائرة استطلاع عالية السرعة لم تُعرض من قبل، قادرة على الإفلات من طائرات "FPV" المعادية، وتتميز بتصميم "الجناح الطائر" وسرعة أكبر من الطراز الأساسي "إس-350"، وإن كان زمن تحليقها لا يتجاوز الساعتين.كما عرضت الشركة نسخة سوبركام "إس-350" المائلة المراوح القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ما يتيح تشغيلها من أي مكان، بما في ذلك على متن السفن لدعم القوات البحرية.ومن بين الأنظمة الجديدة، جرى الكشف عن مجمع المركبة البرقية، الذي يُستخدم عسكريًا كطائرة هجومية دون طيار، فيما يُعرض في دبي بنسخة مدنية مخصصة للاستطلاع والمراقبة لصالح شركات النفط والغاز، إضافة إلى تدريب مشغلي الطائرات دون طيار.واختتمت زغيروفسكايا حديثها بالإشارة إلى منصة النقل "إكس آي"، وهي طائرة متعددة المراوح قادرة على حمل شحنات تصل إلى 25 كغ، مؤكدة أنها منتج جديد كليًا يُعرض لأول مرة خارج روسيا."روستيك" تكشف عن قدرات خارقة للأسلحة الروسية بمعرض دبي للطيران 2025أبرز الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران

https://sarabic.ae/20251118/روستيخ-تستعرض-أحدث-ابتكاراتها-الجوية-والدفاعية-في-معرض-دبي-للطيران-2025-1107241172.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

باسل شرتوح https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg

باسل شرتوح https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

باسل شرتوح https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg

روسيا, سلاح روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري