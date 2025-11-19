https://sarabic.ae/20251119/روسيا-تكشف-عن-جيل-جديد-من-الطائرات-المسيرة-في-معرض-دبي-للطيران-2025--1107274843.html
روسيا تكشف عن جيل جديد من الطائرات المسيرة في معرض دبي للطيران 2025
أكدت المتحدثة باسم شركة "GKBS" (الأنظمة غير المأهولة)، إيكاترينا زغيروفسكايا، أنه في معرض دبي للطيران، تم الكشف عن طائرات مسيرة روسية جديدة، مؤكدة أنها أثبتت... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت زغيروفسكايا، لوكالة "سبوتنيك": "لأول مرة نعرض مجموعة واسعة من الطائرات الروسية دون طيار المعروفة باسم سوبركام، والتي أثبتت فعاليتها في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا. من أبرزها الطائرة الاستطلاعية "سوبركام إس-350"، التي تعمل بالتكامل مع المدفعية وأنظمة التصويب، حيث تبحث عن الأهداف وتزود القوات بالإحداثيات الدقيقة لتنفيذ الضربات".وأضافت زغيروفسكايا أن من بين المعروضات الجديدة الطائرة "سوبركام إس-180"، وهي طائرة استطلاع عالية السرعة لم تُعرض من قبل، قادرة على الإفلات من طائرات "FPV" المعادية، وتتميز بتصميم "الجناح الطائر" وسرعة أكبر من الطراز الأساسي "إس-350"، وإن كان زمن تحليقها لا يتجاوز الساعتين.كما عرضت الشركة نسخة سوبركام "إس-350" المائلة المراوح القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ما يتيح تشغيلها من أي مكان، بما في ذلك على متن السفن لدعم القوات البحرية.ومن بين الأنظمة الجديدة، جرى الكشف عن مجمع المركبة البرقية، الذي يُستخدم عسكريًا كطائرة هجومية دون طيار، فيما يُعرض في دبي بنسخة مدنية مخصصة للاستطلاع والمراقبة لصالح شركات النفط والغاز، إضافة إلى تدريب مشغلي الطائرات دون طيار.واختتمت زغيروفسكايا حديثها بالإشارة إلى منصة النقل "إكس آي"، وهي طائرة متعددة المراوح قادرة على حمل شحنات تصل إلى 25 كغ، مؤكدة أنها منتج جديد كليًا يُعرض لأول مرة خارج روسيا."روستيك" تكشف عن قدرات خارقة للأسلحة الروسية بمعرض دبي للطيران 2025أبرز الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران
أكدت المتحدثة باسم شركة "GKBS" (الأنظمة غير المأهولة)، إيكاترينا زغيروفسكايا، أنه في معرض دبي للطيران، تم الكشف عن طائرات مسيرة روسية جديدة، مؤكدة أنها أثبتت فعاليتها في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وقالت زغيروفسكايا، لوكالة "سبوتنيك": "لأول مرة نعرض مجموعة واسعة من الطائرات الروسية دون طيار المعروفة باسم سوبركام، والتي أثبتت فعاليتها في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا. من أبرزها الطائرة الاستطلاعية "سوبركام إس-350"، التي تعمل بالتكامل مع المدفعية وأنظمة التصويب، حيث تبحث عن الأهداف وتزود القوات بالإحداثيات الدقيقة لتنفيذ الضربات".
وأشارت إلى أن "وزارة الدفاع الروسية تصفها بأنها الأفضل في فئتها، وتمتلك الكاميرا الأكثر تطورًا ضمن هذه الفئة".
وأضافت زغيروفسكايا أن من بين المعروضات الجديدة الطائرة "سوبركام إس-180"، وهي طائرة استطلاع عالية السرعة لم تُعرض من قبل، قادرة على الإفلات من طائرات "FPV" المعادية، وتتميز بتصميم "الجناح الطائر" وسرعة أكبر من الطراز الأساسي "إس-350"، وإن كان زمن تحليقها لا يتجاوز الساعتين.
كما عرضت الشركة نسخة سوبركام "إس-350" المائلة المراوح القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ما يتيح تشغيلها من أي مكان، بما في ذلك على متن السفن لدعم القوات البحرية.
وتابعت زغيروفسكايا: "نقدم أيضًا الطائرة الروسية "فور بوست"، وهي طائرة استطلاع وهجوم تقلع من مدرج عادي، وتستطيع حمل قنابل جوية بوزن يصل إلى 40 كغ. النموذج المعروض هنا مصغر بنسبة 1 إلى 5 مقارنة بالحجم الحقيقي".
ومن بين الأنظمة الجديدة، جرى الكشف عن مجمع المركبة البرقية، الذي يُستخدم عسكريًا كطائرة هجومية دون طيار، فيما يُعرض في دبي بنسخة مدنية مخصصة للاستطلاع والمراقبة لصالح شركات النفط والغاز، إضافة إلى تدريب مشغلي الطائرات دون طيار.
واختتمت زغيروفسكايا حديثها بالإشارة إلى منصة النقل "إكس آي"، وهي طائرة متعددة المراوح قادرة على حمل شحنات تصل إلى 25 كغ، مؤكدة أنها منتج جديد كليًا يُعرض لأول مرة خارج روسيا.