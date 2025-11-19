https://sarabic.ae/20251119/مصر-وشركة-روساتوم-توقعان-اتفاقية-لشراء-الوقود-النووي-1107285729.html
وقّعت مصر وشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، اتفاقية لشراء الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء المصري
وقال البيان: "حضر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، صباح اليوم، توقيع اتفاقية شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية".كما تم توقيع اتفاقية شاملة للتعاون بين مصر وروسيا في مجالات الطاقة النووية، تشمل جوانب مختلفة من تطوير وتنفيذ المشروع.شهدت اليوم مصر حدثا تاريخيا، خلال تركيب وعاء ضغط المفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية بمشاركة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، في مشهد يعكس التعاون بين القاهرة وموسكو في مجال الطاقة النووية السلمية. وأمس الثلاثاء، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن تنفيذ هذه الفعالية يتزامن مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر من كل عام، إحياءً لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، ويُعتبر يوماً رمزياً لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري.ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيّز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.وفي عام 2022، بدأ بناء الوحدتين الأولى والثانية من المحطة، بفارق 4 أشهر بين صبّ الخرسانة الأولى، وهو رقم قياسي في قطاع الطاقة النووية العالمي. وفي عام 2023، بدأ بناء الوحدة الثالثة، وفي يناير/ كانون الثاني 2024، بدأ بناء الوحدة الرابعة.الكرملين: محطة "الضبعة" للطاقة النووية مهمة للغاية وتعد مشروعا رائدا للتعاون بين روسيا ومصر
وتعتبر محطة "الضبعة" النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر، يتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيّز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.
وتضم محطة "الضبعة" 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
وفي عام 2022، بدأ بناء الوحدتين الأولى والثانية من المحطة، بفارق 4 أشهر بين صبّ الخرسانة الأولى، وهو رقم قياسي في قطاع الطاقة النووية العالمي. وفي عام 2023، بدأ بناء الوحدة الثالثة، وفي يناير/ كانون الثاني 2024، بدأ بناء الوحدة الرابعة.