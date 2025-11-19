https://sarabic.ae/20251119/مصر-وشركة-روساتوم-توقعان-اتفاقية-لشراء-الوقود-النووي-1107285729.html

مصر وشركة "روساتوم" توقعان اتفاقية لشراء الوقود النووي

مصر وشركة "روساتوم" توقعان اتفاقية لشراء الوقود النووي

سبوتنيك عربي

وقّعت مصر وشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، اتفاقية لشراء الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء المصري... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-19T13:21+0000

2025-11-19T13:21+0000

2025-11-19T13:36+0000

مصر

العالم

روسيا

محطة الضبعة النووية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0d/1102639889_137:0:1145:567_1920x0_80_0_0_7b45299e78d18a47004e39273db18c1d.jpg

وقال البيان: "حضر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، صباح اليوم، توقيع اتفاقية شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية".كما تم توقيع اتفاقية شاملة للتعاون بين مصر وروسيا في مجالات الطاقة النووية، تشمل جوانب مختلفة من تطوير وتنفيذ المشروع.شهدت اليوم مصر حدثا تاريخيا، خلال تركيب وعاء ضغط المفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية بمشاركة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، في مشهد يعكس التعاون بين القاهرة وموسكو في مجال الطاقة النووية السلمية. وأمس الثلاثاء، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن تنفيذ هذه الفعالية يتزامن مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر من كل عام، إحياءً لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، ويُعتبر يوماً رمزياً لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري.ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيّز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.وفي عام 2022، بدأ بناء الوحدتين الأولى والثانية من المحطة، بفارق 4 أشهر بين صبّ الخرسانة الأولى، وهو رقم قياسي في قطاع الطاقة النووية العالمي. وفي عام 2023، بدأ بناء الوحدة الثالثة، وفي يناير/ كانون الثاني 2024، بدأ بناء الوحدة الرابعة.الكرملين: محطة "الضبعة" للطاقة النووية مهمة للغاية وتعد مشروعا رائدا للتعاون بين روسيا ومصر

https://sarabic.ae/20251119/بوتين-يشارك-في-حفل-تركيب-وعاء-ضغط-المفاعل-للوحدة-الأولى-في-محطة-الضبعة-النووية-1107276705.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, العالم, روسيا, محطة الضبعة النووية