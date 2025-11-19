https://sarabic.ae/20251119/وكالة-عريقة-مسؤولة-عمانية-توجه-رسالة-لـسبوتنيك-1107278274.html

"وكالة عريقة"... مسؤولة عمانية توجه رسالة لـ"سبوتنيك"

وتابعت، في تصريح لـ "سبوتنيك" على هامش احتفالات اليوم الوطني العماني: "نشكر وكالة سبوتنيك على وجودها معنا في كل مناسباتنا سواء كانت ثقافية أو وطنية. وجود هذه الوكالة العريقة يزيدنا فخرا ويزيدنا اعتزازا".وأضافت: "علاقتنا مع روسيا مهمة بالنسبة لسلطنة عمان، ولذلك دائما نعمد على دعوة الإعلام الروسي ليكون موجودا معنا في كل مناسباتنا".واستطردت: "اليوم الوطني المجيد مثل ما يعني عنواننا هو إرث حضارة ممتدة بين عمان والعالم. هذا التاريخ يخلد ذكرى تأسيس أسرة آل سعيد، التي تشرفت بحكم سلطنة عمان منذ أكثر من 280 عاما. هذا التاريخ وهذا اليوم المجيد بالنسبة للعمانيين تذكير بأن مسيرة الأوطان لا تبنى في لحظة، وأن ما نراه اليوم هو نتيجة تراكمية لما بناه الأجداد ولما بنته الأجيال المتعاقبة جيل بعد جيل".وقالت: "هذا هو أولا تذكير بالفضل وأيضا لأن يذكر الإنسان دائما فضل السابقين عليه وكذلك أن يسعى ويعمد دائما على أن يكون له دور أيضا وبصمة في بناء وطنه حتى تأتي الأجيال لاحقا أيضا وتعتنق نفس العقيدة ونفس المبدأ، فالأيام الوطنية بالنسبة لنا وخاصة العشرين من نوفمبر المجيد هو بالنسبة للعمانيين أنفسهم يحمل هذه الرسائل بالنسبة للعالم يحمل رسائل أعمق وأكبر بأن عمان هي دائما منفتحة على العالم".وأضافت: "عمان دائما مرحبة بالتعامل والتعاون والتشارك مع العالم فمن خلال ما سردناه من خلال التاريخ وما تم استعراضه اليوم وكذلك ما تم الاستشهاد به من حقائق ووقائع تبين أن هذا المنهج هو منهج ينتقل بين سلاطين عمان والشعب العماني على مر الزمان".وحول التعاون مع الجانب الروسي سواء على المستوى الإعلامي أو الدبلوماسي، قالت: "في المجال الإعلامي هناك تعاون كبير حقيقة لدينا مذكرتي تفاهم أو مذكرتات تفاهم بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية"، مؤكدة أن المذكرات عقدت مع قناة "آر تي" وكذلك مع وكالة "سبوتنيك" (التابعتين للمجموعة الإعلامية الروسية "روسيا سيغودنيا")، مشيرة إلى أن "ذلك يعني تعاوننا مع أعرق وأكبر مؤسستين إعلاميتين في روسيا الاتحادية".وتابعت: "هناك تبادل إعلامي وهناك تعاون مشترك ونتاجات أيضا مشتركة كالفيلم الوثائقي الخنجر، الذي تم تدشينه في المتحف الوطني وهذا الفيلم حقيقة لاقى صدى كبيرا".وأردفت: "المتحف الوطني لديه كثير من المعارض الروسية والبيلاروسية أحيانا، لكن الروسية بشكل كبير. هناك معرض سلطنة عمان أيضا الذي يوثق العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في سانت بطرسبورغ وكذلك في الكرملين وكذلك أيضا هناك تعاون كبير ثقافي بين المتحف الوطني ومتحف الأرميتاج في روسيا، فالتعاون بين الدولتين كبير وعميق جدا".وتابعت: "على المستوى الدبلوماسي، فحقيقة ما يوثقه الإعلام شاهد على هذه العلاقات العظيمة بين الدولتين والسؤال الأبرز يتعلق بالعالم العربي ككل هو سؤال الهوية، وما نلحظه في عمان أنها رغم مواكبتها التطور والحداثة إلا أنها تحافظ على الهوية العمانية الممتدة منذ آلاف السنين".وتابعت: "هو نهج عميق يعني نحن لسنا حديثي العهد في التعامل مع العالم ونحن نتعامل مع العالم كالشعب العماني منذ مئات السنين وبالتالي مسألة التعامل مع التحديات نفسها العمانيون تبرمجوا عليها الآن وصارت لهم خبرة في التعامل مع التغيرات الثقافية والتغيرات الاجتماعية".وأضافت: "عندما يكون هناك انفتاح يكون هناك جنسيات أخرى وثقافات أخرى تتداخل مع الثقافة العمانية وهناك دائما بعض الشعوب وبعض الدول تتخوف من هذا الأمر، لكن عمان تعودت والشعب العماني تعود على التعامل مع الآخر".وختمت: "سلطنة عمان دولة عظيمة في إرثها وحاضرها وأبنائها الذين يخططون لمستقبل كبير وأكبر شاهد على ذلك أنها موجودة منذ الأزل وستظل إلى أبد الآبدين".

