روسيا تعرض أحدث مسيرات "زالا" في معرض دبي للطيران 2025
09:29 GMT 20.11.2025 (تم التحديث: 09:50 GMT 20.11.2025)
© Sputnik . basel shartouhروسيا تعرض أحدث مسيرات "زالا" في معرض دبي للطيران 2025
© Sputnik . basel shartouh
عرضت شركة "زالا إيرو" الروسية، التابعة لمجموعة "كلاشنيكوف"، أحدث ابتكاراتها في مجال الطائرات المسيّرة والأنظمة الروبوتية، في معرض دبي للطيران، مؤكدة مكانتها كأحد أبرز اللاعبين العالميين في هذا القطاع.
وتأتي مشاركة "زالا إيرو" في المعرض لتعزيز حضورها الدولي وعرض قدراتها التقنية المتقدمة، التي تجمع بين الاستطلاع طويل المدى والدعم القتالي والأنظمة الروبوتية متعددة الاستخدامات.
وقال كونستانتين تسيبين، ممثل الشركة في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "عرضنا طائرة الاستطلاع "تي 20" القادرة على الطيران في الجو حتى 6 ساعات وعلى مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، حيث تقوم بمهمة الاستطلاع والبحث عن الأهداف"، وأوضح أنها "تُستخدم في مجالات عدة، مثل الاستكشاف الغازي، الاستكشاف النفطي، ومراقبة خطوط أنابيب النفط".
وتابع ممثل الشركة الروسية: "النوع الثاني من أسطولنا هو طائرة "زالا Z-16"، التي اشتهرت خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، وهي طائرة استطلاع تحدد الأهداف لصالح "لانسيت"، وهي المنتج التالي للشركة".
وأكد تسيبين أن "لانسيت لعبت دورا أساسيا في العملية العسكرية الخاصة، فهي أحد الوسائل الرئيسية في مواجهة حرب المدفعية المضادة، وتعمل حاليا ضد الزوارق غير المأهولة"، مشيرًا إلى وجود نوعين من "لانسيت"، النوع الأول صغير ومناور وسريع الإطلاق والاستخدام، ومخصص لمهام أكثر تخصصا، بينما يتميز النوع الثاني برأس حربي أكبر ومدى أطول وسرعة أعلى، ويستخدم لمهام مخصصة أيضا.
ولفت تسيبين إلى أن "المنتجات الجديدة للشركة، مثل المنصة الروبوتية "جي إكس-2" والذخائر الموجهة "إزديلييه-53" و"إزديلييه-54"، تعكس توجهها نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز استقلالية الطائرات المسيّرة وقدرتها على اتخاذ القرار في الميدان".
وختم تسيبين، بالقول: "من خلال مشاركتنا في معرض دبي للطيران، تسعى "زالا إيرو" إلى إبراز دور روسيا في تطوير تقنيات الطائرات المسيّرة الحديثة، وتأكيد أن هذه المنظومات لم تعد مجرد أدوات مراقبة، بل أصبحت جزءا أساسيا من منظومات القتال المتطورة عالميا".