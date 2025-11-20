https://sarabic.ae/20251120/روسيا-تعرض-أحدث-مسيرات-زالا-في-معرض-دبي-للطيران-2025---1107317563.html

روسيا تعرض أحدث مسيرات "زالا" في معرض دبي للطيران 2025

عرضت شركة "زالا إيرو" الروسية، التابعة لمجموعة "كلاشنيكوف"، أحدث ابتكاراتها في مجال الطائرات المسيّرة والأنظمة الروبوتية، في معرض دبي للطيران، مؤكدة مكانتها... 20.11.2025, سبوتنيك عربي

وتأتي مشاركة "زالا إيرو" في المعرض لتعزيز حضورها الدولي وعرض قدراتها التقنية المتقدمة، التي تجمع بين الاستطلاع طويل المدى والدعم القتالي والأنظمة الروبوتية متعددة الاستخدامات. وتابع ممثل الشركة الروسية: "النوع الثاني من أسطولنا هو طائرة "زالا Z-16"، التي اشتهرت خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، وهي طائرة استطلاع تحدد الأهداف لصالح "لانسيت"، وهي المنتج التالي للشركة". وأكد تسيبين أن "لانسيت لعبت دورا أساسيا في العملية العسكرية الخاصة، فهي أحد الوسائل الرئيسية في مواجهة حرب المدفعية المضادة، وتعمل حاليا ضد الزوارق غير المأهولة"، مشيرًا إلى وجود نوعين من "لانسيت"، النوع الأول صغير ومناور وسريع الإطلاق والاستخدام، ومخصص لمهام أكثر تخصصا، بينما يتميز النوع الثاني برأس حربي أكبر ومدى أطول وسرعة أعلى، ويستخدم لمهام مخصصة أيضا. وختم تسيبين، بالقول: "من خلال مشاركتنا في معرض دبي للطيران، تسعى "زالا إيرو" إلى إبراز دور روسيا في تطوير تقنيات الطائرات المسيّرة الحديثة، وتأكيد أن هذه المنظومات لم تعد مجرد أدوات مراقبة، بل أصبحت جزءا أساسيا من منظومات القتال المتطورة عالميا".

