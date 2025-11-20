عربي
القوات الروسية تحرر بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
روسيا تعرض أحدث مسيرات "زالا" في معرض دبي للطيران 2025
روسيا تعرض أحدث مسيرات "زالا" في معرض دبي للطيران 2025
عرضت شركة "زالا إيرو" الروسية، التابعة لمجموعة "كلاشنيكوف"، أحدث ابتكاراتها في مجال الطائرات المسيّرة والأنظمة الروبوتية، في معرض دبي للطيران، مؤكدة مكانتها... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
وتأتي مشاركة "زالا إيرو" في المعرض لتعزيز حضورها الدولي وعرض قدراتها التقنية المتقدمة، التي تجمع بين الاستطلاع طويل المدى والدعم القتالي والأنظمة الروبوتية متعددة الاستخدامات. وتابع ممثل الشركة الروسية: "النوع الثاني من أسطولنا هو طائرة "زالا Z-16"، التي اشتهرت خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، وهي طائرة استطلاع تحدد الأهداف لصالح "لانسيت"، وهي المنتج التالي للشركة". وأكد تسيبين أن "لانسيت لعبت دورا أساسيا في العملية العسكرية الخاصة، فهي أحد الوسائل الرئيسية في مواجهة حرب المدفعية المضادة، وتعمل حاليا ضد الزوارق غير المأهولة"، مشيرًا إلى وجود نوعين من "لانسيت"، النوع الأول صغير ومناور وسريع الإطلاق والاستخدام، ومخصص لمهام أكثر تخصصا، بينما يتميز النوع الثاني برأس حربي أكبر ومدى أطول وسرعة أعلى، ويستخدم لمهام مخصصة أيضا. وختم تسيبين، بالقول: "من خلال مشاركتنا في معرض دبي للطيران، تسعى "زالا إيرو" إلى إبراز دور روسيا في تطوير تقنيات الطائرات المسيّرة الحديثة، وتأكيد أن هذه المنظومات لم تعد مجرد أدوات مراقبة، بل أصبحت جزءا أساسيا من منظومات القتال المتطورة عالميا".
روسيا تعرض أحدث مسيرات "زالا" في معرض دبي للطيران 2025

09:29 GMT 20.11.2025 (تم التحديث: 09:50 GMT 20.11.2025)
© Sputnik . basel shartouhروسيا تعرض أحدث مسيرات "زالا" في معرض دبي للطيران 2025
روسيا تعرض أحدث مسيرات زالا في معرض دبي للطيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© Sputnik . basel shartouh
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
عرضت شركة "زالا إيرو" الروسية، التابعة لمجموعة "كلاشنيكوف"، أحدث ابتكاراتها في مجال الطائرات المسيّرة والأنظمة الروبوتية، في معرض دبي للطيران، مؤكدة مكانتها كأحد أبرز اللاعبين العالميين في هذا القطاع.
وتأتي مشاركة "زالا إيرو" في المعرض لتعزيز حضورها الدولي وعرض قدراتها التقنية المتقدمة، التي تجمع بين الاستطلاع طويل المدى والدعم القتالي والأنظمة الروبوتية متعددة الاستخدامات.
وقال كونستانتين تسيبين، ممثل الشركة في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "عرضنا طائرة الاستطلاع "تي 20" القادرة على الطيران في الجو حتى 6 ساعات وعلى مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، حيث تقوم بمهمة الاستطلاع والبحث عن الأهداف"، وأوضح أنها "تُستخدم في مجالات عدة، مثل الاستكشاف الغازي، الاستكشاف النفطي، ومراقبة خطوط أنابيب النفط".
© Sputnik . basel shartouhروسيا تعرض أحدث مسيرات "زالا" في معرض دبي للطيران 2025
روسيا تعرض أحدث مسيرات زالا في معرض دبي للطيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
روسيا تعرض أحدث مسيرات "زالا" في معرض دبي للطيران 2025
© Sputnik . basel shartouh
وتابع ممثل الشركة الروسية: "النوع الثاني من أسطولنا هو طائرة "زالا Z-16"، التي اشتهرت خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، وهي طائرة استطلاع تحدد الأهداف لصالح "لانسيت"، وهي المنتج التالي للشركة".
وأكد تسيبين أن "لانسيت لعبت دورا أساسيا في العملية العسكرية الخاصة، فهي أحد الوسائل الرئيسية في مواجهة حرب المدفعية المضادة، وتعمل حاليا ضد الزوارق غير المأهولة"، مشيرًا إلى وجود نوعين من "لانسيت"، النوع الأول صغير ومناور وسريع الإطلاق والاستخدام، ومخصص لمهام أكثر تخصصا، بينما يتميز النوع الثاني برأس حربي أكبر ومدى أطول وسرعة أعلى، ويستخدم لمهام مخصصة أيضا.
طائرة مسيرة جديدة تعرض لأول مرة في معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
روسيا تكشف عن جيل جديد من الطائرات المسيرة في معرض دبي للطيران 2025
أمس, 08:00 GMT
سبوتنيك ترصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
"روستيخ" تستعرض أحدث ابتكاراتها الجوية والدفاعية في معرض دبي للطيران 2025
18 نوفمبر, 13:25 GMT

ولفت تسيبين إلى أن "المنتجات الجديدة للشركة، مثل المنصة الروبوتية "جي إكس-2" والذخائر الموجهة "إزديلييه-53" و"إزديلييه-54"، تعكس توجهها نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز استقلالية الطائرات المسيّرة وقدرتها على اتخاذ القرار في الميدان".

وختم تسيبين، بالقول: "من خلال مشاركتنا في معرض دبي للطيران، تسعى "زالا إيرو" إلى إبراز دور روسيا في تطوير تقنيات الطائرات المسيّرة الحديثة، وتأكيد أن هذه المنظومات لم تعد مجرد أدوات مراقبة، بل أصبحت جزءا أساسيا من منظومات القتال المتطورة عالميا".
