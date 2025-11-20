عربي
"سبوتنيك" ترصد العرض الجوي لأول طائرة إماراتية محلية الصنع في معرض دبي للطيران 2025
وتتميز "بدر-250" بمحرك توربيني واحد بقوة 1600 حصان، وقدرة على التحليق لمدة تصل إلى 9 ساعات متواصلة، ما يمنحها مرونة عالية في تنفيذ المهام التكتيكية. كما زُوّدت الطائرة بنقاط تعليق خارجية للأسلحة الذكية، بما يتيح لها حمل صواريخ موجهة وقنابل دقيقة، لتؤدي أدوارًا متعددة تشمل الإسناد الجوي القريب، المراقبة والاستطلاع، جمع المعلومات الاستخبارية، إضافة إلى التدريب المتقدم للطيارين. وقد حصلت الطائرة على تصريح الطيران العسكري "إم بي تي إف" (MPTF) وصلاحية الطيران من الهيئة العسكرية للسلامة الجوية في الإمارات (MAA)، بعد اجتيازها جميع الاختبارات التأهيلية وفق لوائح "UAEMAR" المعتمدة، ما يعزز ثقة المجتمع الدولي بقدراتها التشغيلية.
شهد معرض دبي للطيران 2025، العرض الجوي الأول للطائرة الهجومية الخفيفة متعددة المهام "بدر-250"، التي تم تطويرها وتصنيعها بالكامل بأيادٍ إماراتية ضمن منشآت مجموعة "كالدس" القابضة في أبوظبي.
وتتميز "بدر-250" بمحرك توربيني واحد بقوة 1600 حصان، وقدرة على التحليق لمدة تصل إلى 9 ساعات متواصلة، ما يمنحها مرونة عالية في تنفيذ المهام التكتيكية.

وصممت الطائرة بهيكل خفيف مصنوع من مواد مركبة عالية المتانة، وتعمل بقمرة قيادة رقمية بالكامل مزودة بأنظمة ملاحة واستهداف متقدمة، مع واجهة تشغيل قابلة للتخصيص حسب طبيعة المهمة.

مقاتلات إماراتية ترسم لوحة فنية في سماء معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
مجتمع
مقاتلات إماراتية ترسم لوحة فنية في سماء معرض دبي للطيران 2025
أمس, 13:20 GMT
كما زُوّدت الطائرة بنقاط تعليق خارجية للأسلحة الذكية، بما يتيح لها حمل صواريخ موجهة وقنابل دقيقة، لتؤدي أدوارًا متعددة تشمل الإسناد الجوي القريب، المراقبة والاستطلاع، جمع المعلومات الاستخبارية، إضافة إلى التدريب المتقدم للطيارين.
وقد حصلت الطائرة على تصريح الطيران العسكري "إم بي تي إف" (MPTF) وصلاحية الطيران من الهيئة العسكرية للسلامة الجوية في الإمارات (MAA)، بعد اجتيازها جميع الاختبارات التأهيلية وفق لوائح "UAEMAR" المعتمدة، ما يعزز ثقة المجتمع الدولي بقدراتها التشغيلية.
