https://sarabic.ae/20251120/سبوتنيك-ترصد-العرض-الجوي-لأول-طائرة-إماراتية-محلية-الصنع-في-معرض-دبي-للطيران-2025---1107321297.html
"سبوتنيك" ترصد العرض الجوي لأول طائرة إماراتية محلية الصنع في معرض دبي للطيران 2025
"سبوتنيك" ترصد العرض الجوي لأول طائرة إماراتية محلية الصنع في معرض دبي للطيران 2025
سبوتنيك عربي
شهد معرض دبي للطيران 2025، العرض الجوي الأول للطائرة الهجومية الخفيفة متعددة المهام "بدر-250"، التي تم تطويرها وتصنيعها بالكامل بأيادٍ إماراتية ضمن منشآت... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T11:02+0000
2025-11-20T11:02+0000
2025-11-20T11:02+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
دبي
معرض
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107320954_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6ccca918c69cb67974baaff245c2d6b5.jpg
وتتميز "بدر-250" بمحرك توربيني واحد بقوة 1600 حصان، وقدرة على التحليق لمدة تصل إلى 9 ساعات متواصلة، ما يمنحها مرونة عالية في تنفيذ المهام التكتيكية. كما زُوّدت الطائرة بنقاط تعليق خارجية للأسلحة الذكية، بما يتيح لها حمل صواريخ موجهة وقنابل دقيقة، لتؤدي أدوارًا متعددة تشمل الإسناد الجوي القريب، المراقبة والاستطلاع، جمع المعلومات الاستخبارية، إضافة إلى التدريب المتقدم للطيارين. وقد حصلت الطائرة على تصريح الطيران العسكري "إم بي تي إف" (MPTF) وصلاحية الطيران من الهيئة العسكرية للسلامة الجوية في الإمارات (MAA)، بعد اجتيازها جميع الاختبارات التأهيلية وفق لوائح "UAEMAR" المعتمدة، ما يعزز ثقة المجتمع الدولي بقدراتها التشغيلية.
https://sarabic.ae/20251119/مقاتلات-إماراتية-ترسم-لوحة-فنية-في-سماء-معرض-دبي-للطيران-2025-1107286075.html
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107320954_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b56dc9dfb60be23f08de1ffe1d4b1fc6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, معرض, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, معرض, تقارير سبوتنيك, حصري
"سبوتنيك" ترصد العرض الجوي لأول طائرة إماراتية محلية الصنع في معرض دبي للطيران 2025
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
حصري
شهد معرض دبي للطيران 2025، العرض الجوي الأول للطائرة الهجومية الخفيفة متعددة المهام "بدر-250"، التي تم تطويرها وتصنيعها بالكامل بأيادٍ إماراتية ضمن منشآت مجموعة "كالدس" القابضة في أبوظبي.
وتتميز "بدر-250" بمحرك توربيني واحد بقوة 1600 حصان، وقدرة على التحليق لمدة تصل إلى 9 ساعات متواصلة، ما يمنحها مرونة عالية في تنفيذ المهام التكتيكية.
وصممت الطائرة بهيكل خفيف مصنوع من مواد مركبة عالية المتانة، وتعمل بقمرة قيادة رقمية بالكامل مزودة بأنظمة ملاحة واستهداف متقدمة، مع واجهة تشغيل قابلة للتخصيص حسب طبيعة المهمة.
كما زُوّدت الطائرة بنقاط تعليق خارجية للأسلحة الذكية
، بما يتيح لها حمل صواريخ موجهة وقنابل دقيقة، لتؤدي أدوارًا متعددة تشمل الإسناد الجوي القريب، المراقبة والاستطلاع، جمع المعلومات الاستخبارية، إضافة إلى التدريب المتقدم للطيارين.
وقد حصلت الطائرة على تصريح الطيران العسكري "إم بي تي إف" (MPTF) وصلاحية الطيران من الهيئة العسكرية للسلامة الجوية في الإمارات (MAA)، بعد اجتيازها جميع الاختبارات التأهيلية وفق لوائح "UAEMAR" المعتمدة، ما يعزز ثقة المجتمع الدولي بقدراتها التشغيلية
.