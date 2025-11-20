https://sarabic.ae/20251120/سوريا-تستعيد-اتصالها-بـسويفت-وتعود-للنظام-المالي-العالمي-بعد-توقف-لـ14-عاما-1107344648.html
سوريا تستعيد اتصالها بـ"سويفت" وتعود للنظام المالي العالمي بعد توقف لـ14 عاما
وأكد الحصرية أن عودة العمل عبر "سويفت" تمثل خطوة محورية لإعادة دمج النظام المالي السوري ضمن المنظومة المصرفية العالمية، موضحا أن "الهدف الأساسي هو استعادة التواصل المباشر بين المصرف المركزي والمؤسسات المالية الدولية بعد أكثر من عقدين من العزلة".وأشار إلى أن الرسالة الأولى أُرسلت إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وتم تأكيد استلامها، في أول عملية تراسل مالي دولي لسوريا وفق المعايير العالمية منذ سنوات طويلة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وأوضح الحصرية أن فرق المصرف خضعت لدورات تدريبية مكثفة خلال الفترة الماضية لتعويض النقص في الكوادر، وإعداد فرق تقنية قادرة على تشغيل النظام بكفاءة وفعالية.وأكد أن استئناف العمل بـ"سويفت" سيتيح للمستثمرين تحويل رؤوس الأموال وجلب الأرباح والمستوردات، كما ستعود إمكانية استقبال الحوالات الخارجية للمودعين بشكل طبيعي، وهو ما يعيد للمصرف المركزي دوره في إدارة العلاقات المالية الخارجية.وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، عن توجه لإعادة توظيف الاحتياطات الخارجية واستعادة الأموال المجمّدة في الخارج، إضافة إلى تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وإرسال طلب رسمي لفتح حساب خاص بالمصرف لدى الاحتياطي الأمريكي.وفي ختام تصريحاته، وجّه الحصرية الشكر للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير خارجيته، أسعد الشيباني، والدبلوماسية السورية لدورهم في رفع العقوبات وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي، معتبرا أن ما حدث يشكل "بداية مسار جديد لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني ودعم خطط التعافي".
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، اليوم الخميس، إرسال أول رسالة عبر نظام المدفوعات الدولي "سويفت" إلى مراسلي المصرف حول العالم، إيذانا باستئناف العمل بالنظام، بعد توقف دام 14 عاما بسبب العقوبات التي فُرضت في عهد الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.
وأكد الحصرية أن عودة العمل عبر "سويفت" تمثل خطوة محورية لإعادة دمج النظام المالي السوري ضمن المنظومة المصرفية العالمية، موضحا أن "الهدف الأساسي هو استعادة التواصل المباشر بين المصرف المركزي والمؤسسات المالية الدولية بعد أكثر من عقدين من العزلة".
وأشار إلى أن الرسالة الأولى أُرسلت إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وتم تأكيد استلامها، في أول عملية تراسل مالي دولي لسوريا وفق المعايير العالمية منذ سنوات طويلة، وفقا لوكالة
الأنباء السورية "سانا".
وأوضح الحصرية أن فرق المصرف خضعت لدورات تدريبية مكثفة خلال الفترة الماضية لتعويض النقص في الكوادر، وإعداد فرق تقنية قادرة على تشغيل النظام بكفاءة وفعالية.
وأكد أن استئناف العمل بـ"سويفت" سيتيح للمستثمرين تحويل رؤوس الأموال وجلب الأرباح والمستوردات، كما ستعود إمكانية استقبال الحوالات الخارجية للمودعين بشكل طبيعي، وهو ما يعيد للمصرف المركزي دوره في إدارة العلاقات المالية الخارجية.
وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، عن توجه لإعادة توظيف الاحتياطات الخارجية واستعادة الأموال المجمّدة في الخارج، إضافة إلى تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وإرسال طلب رسمي لفتح حساب خاص بالمصرف لدى الاحتياطي الأمريكي.
وفي ختام تصريحاته، وجّه الحصرية الشكر للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير خارجيته، أسعد الشيباني، والدبلوماسية السورية لدورهم في رفع العقوبات وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي، معتبرا أن ما حدث يشكل "بداية مسار جديد لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني ودعم خطط التعافي".