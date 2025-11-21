https://sarabic.ae/20251121/الدفاع-الروسية-تنشر-مشاهد-من-تحرير-مدينة-كوبيانسك-فيديو-1107366195.html
الدفاع الروسية تنشر مشاهد من تحرير مدينة كوبيانسك... فيديو
الدفاع الروسية تنشر مشاهد من تحرير مدينة كوبيانسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد من قيام وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحرير مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف. 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T12:42+0000
2025-11-21T12:42+0000
2025-11-21T12:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107365920_234:0:1594:765_1920x0_80_0_0_31ea6975f67892aed59da07092917e81.png
وتظهر المشاهد لقطات للمعارك، التي سبقت العملية في مناطق مختلفة من المدينة.ويوم أمس الخميس، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، في تقريره المقدم للرئيس فلاديمير بوتين، تحرير مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.وقال غيراسيموف للرئيس بوتين، خلال زيارته أحد نقاط قيادة المجموعة: "حُررت مدينة كوبيانسك ونواصل تدمير التشكيلات الأوكرانية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول".وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن شكره لقائد قوات مجموعة "الغرب" الروسية سيرغي كوزوفليف، وجميع أفراد المجموعة على نتائج عملهم.القوات الروسية تحرر 5 بلدات في دونيتسك ودنيبروبتروفسك- الدفاع الروسيةرئيس هيئة الأركان الروسية في تقريره لبوتين: تم تحرير كوبيانسك
https://sarabic.ae/20251120/بوتين-يزور-أحد-مراكز-القيادة-العسكرية-الروسية-1107341217.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107365920_404:0:1424:765_1920x0_80_0_0_812732673ff036d14186b8dfcde937d8.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تنشر مشاهد من تحرير مدينة كوبيانسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد من قيام وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحرير مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
وتظهر المشاهد لقطات للمعارك، التي سبقت العملية في مناطق مختلفة من المدينة.
وبحسب المشاهد، قامت القوات المسلحة الروسية باستهداف وتدمير المعدات والقوى بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المدينة.
ويوم أمس الخميس، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، في تقريره المقدم للرئيس فلاديمير بوتين، تحرير مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
وقال غيراسيموف للرئيس بوتين، خلال زيارته أحد نقاط قيادة المجموعة: "حُررت مدينة كوبيانسك ونواصل تدمير التشكيلات الأوكرانية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول".
وردا على سؤال توضيحي من الرئيس بوتين: "إذن، هل انتهى كل شيء؟ اكتمل بالكامل؟"، أجاب رئيس الأركان الروسي بالإيجاب.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن شكره لقائد قوات مجموعة "الغرب" الروسية سيرغي كوزوفليف، وجميع أفراد المجموعة على نتائج عملهم.